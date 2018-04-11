Мимо Земли пролетит астероид размером с многоэтажку

Согласно наблюдениям, диаметр астероида 2018 GG составляет от 23 до 71 метра.

Астероид размером с многоэтажный дом, получивший название 2018 GG, совершит максимальное сближение с нашей планетой сегодня, в среду 11 апреля, в 21:59 UTC.

Этот космический камень пронесется мимо нашей планеты с относительной скоростью 13,9 километра в секунду, оставаясь от нее на безопасном расстоянии примерно в 4,68 дистанции Земля-Луна (lunar distance, LD) от нас, что соответствует примерно 1,8 миллиона километров, передает Astronews.

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Астероид 2018 GG относится к семейству Аполлонов и был обнаружен 6 апреля 2018 года при помощи обзора неба Catalina Sky Survey (CSS). Обзор CSS представляет собой проект, посвященный обнаружению комет и астероидов, а также поискам околоземных объектов. Этот обзор неба базируется в Лаборатории Луны и планет Аризонского университета, США.

Абсолютная звездная величина этого объекта составляет 24,6; астероид обращается вокруг Солнца с периодом 3,2 года, оставаясь от нашего светила на среднем расстоянии в 2,17 астрономической единицы (1 а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца).

Согласно прогнозам специалистов, в будущем новых пролетов этого астероида мимо Земли ожидать не следует.

Ранее планетологи, просчитав вероятность падения космических тел на всей территории Земли, сделали вывод, что меньше всего астероиды угрожают экваториальным странам Африки, Азии и Америки. При этом они считают, что реальная угроза есть для северных регионов России и Европы.