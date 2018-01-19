Ученые выяснили, каким странам угрожают астероиды
Планетологи просчитали вероятность падения космических тел на всей территории Земли.
Ученые попытались выяснить, каким странам наиболее подверженны массивные астероиды. Об этом говорится на сайте библиотеки Корнельского университета США.
Читайте такжеNASA протестирует "систему оповещения" на пролетающем рядом с Землей астероиде
Планетологи, просчитав вероятность падения космических тел на всей территории Земли, сделали вывод, что меньше всего астероиды угрожают экваториальным странам Африки, Азии и Америки, передает 24tv.ua.
При этом они считают, что реальная угроза есть для северных регионов России и Европы.
Впрочем планетологи отметили, что информация актуальна только для определенного отрезка времени, потому что планета меняет свое положение в пространстве относительно астероидных поясов.