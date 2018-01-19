Ученые выяснили, каким странам угрожают астероиды

Ученые попытались выяснить, каким странам наиболее подверженны массивные астероиды. Об этом говорится на сайте библиотеки Корнельского университета США.

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Планетологи, просчитав вероятность падения космических тел на всей территории Земли, сделали вывод, что меньше всего астероиды угрожают экваториальным странам Африки, Азии и Америки, передает 24tv.ua.

При этом они считают, что реальная угроза есть для северных регионов России и Европы.

Впрочем планетологи отметили, что информация актуальна только для определенного отрезка времени, потому что планета меняет свое положение в пространстве относительно астероидных поясов.