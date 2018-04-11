Самый популярный на YouTube клип Despacito восстановили после хакерской атаки

10:07, 11 апреля 2018
Наука и IT
191
Пользователи Youtube снова могут наслаждаться клипом Depasito / Скриншот, Youtube

Читайте такжеГолосовой помощник Siri назвала мировой хит Despacito гимном Болгарии

Напомним, хакеры подменили самый популярный в истории YouTube клип на ролик, на котором изображены неизвестные в масках с оружием в руках.

В описании видео было написано «Освободите Палестину». После хакерской атаки клип «Despacito», имевший более пяти миллиардов просмотров на YouTube, удалили.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля клип на песню «Despacito» пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки побил собственный рекорд и стал первым видео, набравшим пять миллиардов просмотров на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #YouTube#кліп Despacito рекорд YouTube