Самый популярный на YouTube клип Despacito восстановили после хакерской атаки
10:07, 11 апреля 2018Наука и IT
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Клип на песню «Despacito» стал первым видео, набравшим пять миллиардов просмотров на YouTube.
Пользователи Youtube снова могут наслаждаться клипом Despacito/ Скриншот, Youtube
Клип Despacito, который собрал на YouTube более 5 млрд просмотров а затем стал жертвой хакерской атаки, сейчас снова доступен для просмотра.
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Напомним, хакеры подменили самый популярный в истории YouTube клип на ролик, на котором изображены неизвестные в масках с оружием в руках.
В описании видео было написано «Освободите Палестину». После хакерской атаки клип «Despacito», имевший более пяти миллиардов просмотров на YouTube, удалили.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля клип на песню «Despacito» пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки побил собственный рекорд и стал первым видео, набравшим пять миллиардов просмотров на YouTube.
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