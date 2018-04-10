Украину на этой неделе накроют магнитные бури

До субботы включительно ожидаются умеренные магнитные бури.

В Украине прогнозируется не самая благоприятная геомагнитная обстановка. Согласно информации Института геофизики, на этой неделе предвидятся практически непрерывные геомагнитные возмущения.

Об этом пишет "Обозреватель".

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В частности, до субботы (то есть, 11, 12, 13 и 14 апреля) включительно ожидаются умеренные магнитные бури. И только 15 и 16 апреля геомагнитные возмущения сойдут до легких и начнут отступать.

Медики предупреждают, что в дни магнитных бурь нужно быть максимально внимательным к своему здоровью. Как известно, магнитное поле может влиять на скорость реакции, а также сказываться на работе сердечно-сосудистой системы, провоцируя сердечные боли, мигрени, слабость и пр.

Как сообщал УНИАН, самая крупная магнитная буря года зарегистрирована в ночь с 18 на 19 марта 2018 года. Пик бури был пройден около часа ночи по киевскому времени.