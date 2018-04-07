Искусственный интеллект может стать "бессмертным диктатором" - Маск

Искусственный интеллект, созданный авторитарными правительствами, сможет стать постоянным источником угнетения.

Основатель SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск опасается, что искусственный интеллект создаст "бессмертного диктатора, от которого никогда не избавится".

Об этом он заявил в документальном фильме Криса Пейна "Доверяешь ли ты этому компьютеру", пишет Mashable.

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Маск допускает возможность, что искусственный интеллект, созданный авторитарными правительствами, сможет пережить отдельных лидеров или партии, и стать постоянным источником угнетения.

По словам Маска, история уже знала диктаторов, к примеру, Муссолини и Гитлера, но, в отличие от искусственного интеллекта, они были смертными.

"Это очень важный вопрос. Это повлияет на нашу жизнь таким образом, который мы сейчас не можем себе представить", - сказал Маск на премьере фильма в Лос-Анджелесе.

Как пишет Mashable, ранее в 2017 году бизнесмен заявлял, что ИИ может начать третью мировую войну. Позже он назвал эту технологию самой страшной опасностью для человечества.

Напомним, летом прошлого года глава Facebook Марк Цукерберг назвал "безответственной" позицию основателя Tesla и SpaceX Илона Маска относительно угроз, которые несет человечеству развитие искусственного интеллекта. "Искусственный интеллект сделает в будущем нашу жизнь лучше, а предсказывать конец света очень безответственно", - заявил создатель Facebook.