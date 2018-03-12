Маск предложил план спасения на случай Третьей мировой войны

Бизнесмен рассказал об основных угрозах для человечества и почему колонизация Марса спасет наш вид.

11 марта Илон Маск неожиданно появился на фестивале South by Southwest, который проходит сейчас в городе Остин, штат Техас, США. Он представил фильм, который сняли создатели "Мира Дикого запада" о запуске Falcon Heavy. Вместе с тем он рассказал о перспективах человечества в случае Третьей мировой войны.

Читайте такжеИлон Маск показал видео об историческом запуске Falcon Heavy"Если начнется Третья мировая война, мы должны сохранить часть людей для того, чтобы скорее пережить темные времена и возродить цивилизацию. Необходимо как можно быстрее основать самодостаточную колонию на Марсе, так как она далеко от Земли и шансов на выживание у нее [в случае войны] гораздо больше", - передает слова Маска Naked Science.

Предприниматель также подчеркнул, что Марс не станет "спасительной шлюпкой для богачей". Он считает, что колонизация Красной планеты будет похожа на экспедицию Эрнеста Шеклтона, которую провели в начале прошлого века для достижения Южного полюса.

И обращение, по его мнению, будет таким же: "Тяжело, очень опасно, велика вероятность, что вы умрете, но те, кто выживет, будут в восторге".

Маск также предупредил зрителей об угрозе, которая, на его взгляд, пострашнее Третьей мировой войны, – это искусственный интеллект. Он удивился, почему никто не пытается контролировать разработки в этой сфере.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск анонсировал первое испытание нового космического корабля для полета на Марс в первой половине 2019 года.