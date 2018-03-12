Маск предложил план спасения на случай Третьей мировой войны

15:28, 12 марта 2018
Наука и IT
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Илон Маск / REUTERS

Читайте такжеИлон Маск показал видео об историческом запуске Falcon Heavy"Если начнется Третья мировая война, мы должны сохранить часть людей для того, чтобы скорее пережить темные времена и возродить цивилизацию. Необходимо как можно быстрее основать самодостаточную колонию на Марсе, так как она далеко от Земли и шансов на выживание у нее [в случае войны] гораздо больше", - передает слова Маска Naked Science.

Предприниматель также подчеркнул, что Марс не станет "спасительной шлюпкой для богачей". Он считает, что колонизация Красной планеты будет похожа на экспедицию Эрнеста Шеклтона, которую провели в начале прошлого века для достижения Южного полюса.

И обращение, по его мнению, будет таким же: "Тяжело, очень опасно, велика вероятность, что вы умрете, но те, кто выживет, будут в восторге".

Маск также предупредил зрителей об угрозе, которая, на его взгляд, пострашнее Третьей мировой войны, – это искусственный интеллект. Он удивился, почему никто не пытается контролировать разработки в этой сфере.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск анонсировал первое испытание нового космического корабля для полета на Марс в первой половине 2019 года.

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Теги: #колонизация Марса Маск#Третья мировая война