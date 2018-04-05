Астрономы нашли в Млечном Пути целый «город» черных дыр

В центре Млечного Пути обнаружили несколько десятков звездных скоплений, внутри которых могут находиться до 20 тысяч черных дыр.

Группа астрономов под руководством Чака Хейли (Chuck Hailey) из Колумбийского университета в США обнаружила в центре Млечного Пути несколько десятков звездных скоплений, внутри которых могут находиться до 20 тысяч черных дыр.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Считается, что вблизи сверхмассивной черной дыры, находящейся в ядре Галактики, должно наблюдаться увеличение числа черных дыр поменьше. Это явление называется пиком плотности (англ. density cusp), однако до сих пор свидетельств его существования найдено не было. Ученым было известно о наличии в Млечном Пути лишь около 50 сверхкомпактных объектов, хотя результаты моделирования звездной динамики предсказывают, что во внутренних областях Галактики диаметром шесть световых лет должны находиться до 10-20 тысяч черных дыр.

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Широко используемый метод поиска черных дыр заключается в регистрации вспышек рентгеновского излучения, происходящих из-за того, что экзотический объект поглощает вещество близлежащей звезды. Однако вблизи центра Галактики вспышки, достаточно яркие для обнаружения, происходят лишь раз в 100-1000 лет.

Астрономы проанализировали данные, собранные рентгеновской обсерваторией Chandra X-ray Observatory за последние 12 лет. Они искали слабые, но заметные рентгеновские вспышки, связанные с бинарными системами, которые состоят из черной дыры и звездами с малой массой. Были обнаружены 12 транзиентов (меняющих яркость объектов), располагающихся в пределах трех световых лет от Стрельца A* — высокоплотного объекта (сверхмассивной черной дыры) в центре Млечного Пути.

На основе результатов наблюдения и экстраполяции данных ученые сделали вывод, что в центральной области Галактики диаметром 3,2 светового года (один парсек) должны располагаться примерно 300-500 бинарных систем со сверхкомпактными объектами и 10 тысяч одиночных черных дыр. Они возникли в результате гибели массивных звезд, которые образовались из облака газа и пыли, окружающего Стрелец A*.