SpaceX сегодня отправит на МКС научные приборы

Среди прочего груза Falcon 9 доставит на МКС приборы для изучения земной бури и выявления болезнетворных организмов на борту станции.

Сегодня в 16:30 (по времени Восточного побережья в Америке) носитель Falcon 9 вылетит на Международную космическую станцию (МКС).

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Как сообщили в NASA, SpaceX доставит на МКС специальные приборы для науки. Старт Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon пройдет с американской базы ВВС на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon прилетит на МКС 4 апреля. На борту находится груз массой в 2,63 тонны, среди которого приборы для изучения земной бури и выявления болезнетворных организмов на борту станции, а также питьевую воду и необходимое продовольствие.

Стыковка будет происходить под руководством астронавта Норисигэ Канаи из Японии, а подстрахует его американец Скотт Тингл. На сегодняшний день на МКС находятся американские астронавты Фойстел Эндрю, Арнольд Ричард и Олег Артемьев и Антон Шкаплеров из России.