Пользователей iPhone, iPad и Mac атакует новый вирус

Эксперты по кибербезопасности выявили компьютерный вирус, который атакует гаджеты от Apple: смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры Mac.

Вирусом под названием WireLurker могут быть заражены устройства уже сотен тысяч пользователей "яблочной" продукции, предупреждают в компании Palo Alto Networks, работающей в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на FT.

Отмечается, что зловредный WireLurker распространился в результате ряда целевых атак на облачный сервис Apple iCloud на территории Китая, почти сразу после старта продаж новой версии смартфона iPhone 6 в этой стране.

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В компьютеры и ноутбуки вирус проникает через приложения, скачиваемые через сторонний магазин приложений для устройств Apple — китайскую площадку Maiyadi, распространяясь с одного устройства на другое, когда к зараженному Mac через USB-кабель подключается iPhone или iPad.