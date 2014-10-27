Apple выпустит около 50 миллионов iPhone 6 - СМИ

Apple выпустит около 50 млн смартфонов iPhone 6. В это количество не включены поставки iPhone 6 Plus.

Об этом свидетельствуют оценки поставщиков комплектующих, на которыз ссылается Digitimes, сообщает Данила Кулеша в 48 выпуске своего видеоблога "Новости Apple".

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Также сообщается, что Apple выпустила финальную версию обновления iOS 8.1. Установить апдейт можно на устройства iPhone и IPad.

Для синхронизации новой OS с компьютером потребуется iTunes 12, доступной на Windows и Mac.

Вместе с iOS 8.1 Apple выпустила накопительное обновление для телеприставки Apple TV 7.0.1. Прошивка рекумендуется к установке для всех владельцев яблочного девайса третьего поколения.