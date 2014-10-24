Ученые прогнозируют пик населенности Земли на 2070 год

Такие цифры представлены в новой книге, созданной коллективом из 550 экспертов австрийского Международного института прикладного системного анализа, передает Lenta.ru.

Ученые впервые рассчитали будущее народонаселение 195 государств планеты не только по полу и возрасту, но и по уровню образования. По мнению демографов, последний фактор имеет во многом решающее значение. При сценарии быстрого повышения образовательного уровня мирового населения, рост числа жителей Земли к 2100 году дойдет самое большее до 8 млрд человек, а потом остановится. В обратном случае можно ожидать пика в 10 млрд. Промежуточный сценарий дал показатели в 9 млрд человек.

"Когда женщины становятся более образованными, они получают больше власти принимать репродуктивные решения и определять размер своей семьи - на практике это почти всегда означает меньше детей", - заявил руководитель проекта Вольфганг Лутц.

Кроме того, авторы книги считают, что нынешняя тенденция старения населения, очевидная в Японии и странах Западной Европы, установится и в других регионах планеты.

Новые расчеты демографов сильно отличаются от недавнего прогноза ООН (11 млрд человек к 2100 году). Например, по Нигерии специалисты ООН прогнозируют рост населения со 160 до 914 млн человек, исходя из того, что нынешний коэффициент рождаемости (6 детей на одну женщину) сохранится до конца столетия. Авторы же новой книги заявили, что в той же африканской стране коэффициент фертильности уже снизился до 5,5 ребенка и дальше будет резко падать из-за повышения уровня женского образования в Нигерии.