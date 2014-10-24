Венгрия хочет обложить налогом пользование Интернетом

Министр экономики Михай Варга в среду обнародовал планы, включающие в себя взимание 150 форинтов ($ 0,62) за каждый гигабайт потребленного интернет-трафика, передает РИА Новости.

Министр заявил, что налог, который будут платить интернет-провайдеры, будет логическим продолжением налоговых сборов за телефонные звонки и SMS, введенных в 2011 году.

Эксперт Евросоюза Нели Круз считает, что подобные меры могут навредить развитию цифровых отраслей венгерской экономики.

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"Ввести налог на интернет — не умная мысль. Это приведет к росту цен на доступ в Сеть для потребителей", - сказала она, отметив, что Венгрия не достигает даже среднего показателя в ЕС по использованию интернета, широкополосного доступа к данным и цифровым технологиям, пишет Financial Times.

По оценке госсекретаря Петера Бана, правительство надеется за счет этого налога выручить в следующем году 20 млн форинтов (около $ 83 тысяч). Однако группа противников нововведения, созданная в социальной сети Facebook, всего за несколько часов набрала более 6 тыс. участников.

Крупнейший оператор связи в стране компания Magyar Telekom предупредила, что дальнейшее развитие широкополосного интернета в Венгрии будет парализовано. В течение суток с момента объявления о намерении правительства ввести новый налог ее акции упали почти на 4%, пишет Financial Times.

Пресс-служба правительства назвала все эти опасения беспочвенными.