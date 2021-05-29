Российские педагоги пишут, что дети отпрашиваются домой, чтобы сходить в уборную

Компания Domestos объявила конкурс на худший школьный туалет. Победителям обещают ремонт санузлов и годовой запас моющих средств.

Об этом говорится на сайте компании.

Школам предлагают присылать фото туалетов и поддерживать других. Принять участие в конкурсе вызвались десятки учебных заведений в России.

Пользователи в заявках жалуются, что ремонт в школьных туалетах не делали годами, там нет перегородок, в помещениях отваливается плитка и штукатурка.

Читайте такжеВ России хотят ограничить доступ к порносайтамПедагоги также пишут, что дети отпрашиваются домой, чтобы сходить в туалет, или что планировка помещений не позволяет закрывать дверь.

На ажиотаж сразу обратили россияне в сети. Многие пользователи удивлялись, насколько дела в школах в стране не продвинулись с 1990-х годов, другие были шокированы отсутствием перегородок и антисанитарией.

Среди лидеров в голосовании на сайте школа в городе Гусь-Хрустальный, в Чебоксарах и Междуреченске. Директор школы в Чебоксарах в комментарии изданию Подъем призналась, что рада такому лидерству.

"У меня остался только один санузел, который надо отремонтировать. Все остальные у меня как-то там отремонтированы, функционируют. Вот один у меня такой. И он сейчас закрыт", – рассказала женщина.

Domestos уже не впервые проводит подобные акции для россиян. В 2019 году бренд запустил программу "Терпеть нельзя учиться". В 2020-м компания отремонтировала три школьных туалета и подарила комплекты средств для дезинфекции.

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Автор: Яна Ставская