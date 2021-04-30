Ранее Facebook удалил страницу Redfish, которая была проектом российского пропагандистского телеканала RT.

Скандальная российская пропагандистка, главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян пожаловалась в американской соцсети Twitter на то, что другая американская соцсеть Facebook заблокировала страницу проекта Redfish.

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По ее словам, Facebook удалил паблик с 800 тысячами подписчиков после постов про "освобождение Освенцима" и "свержение Муссолини" за нарушение правил.

Сама пропагандистка так и не поняла, что именно не понравилось администраторам соцсети. Но предположила, что из-за нее, а точнее ее проекта, у кого-то "чешется во всех местах".

В итоге Симоньян пообещала, что будет "лично добиваться закрытия Фейсбука", если соцсеть не разблокирует страницу.

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Автор: Александр Топчий