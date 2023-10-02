"Между регионами РФ идет жесткая борьба за контрактников: богатые собирают пушечное мясо у соседних", - политтехнолог Аббас Галлямов

Политтехнолог Аббас Галлямов в интервью УНИАН рассказал о настроениях в российском обществе, о жесткой борьбе за "рекрутов" в регионах, зачем диктатор вызывал к себе Кадырова, а также с какой целью Кремль спрашивает у россиян об уходе Путина.

Начнем с очередного захода в Белгородскую область Легиона "Свобода России". В прошлый раз Путин делал вид, что ничего не происходит. Что-то изменится в этот раз? Легион обещал осенью большие перемены, в планах добровольцев дойти до Москвы. До каких пор руководство Кремля во главе с бункерным будет закрывать на это глаза?

Насколько серьезным это будет, я не знаю. Все будет зависеть от руководства Легиона. Я могу только наблюдать. А Путин будет делать вид, что все нормально, пока это будет возможно. И это всего лишь один из факторов текущей ситуации. Каждый должен делать то, что он делает, а скорость реакции кого-то – это его проблема. Если она слишком медленная, тем хуже для него.

Поговаривают, что Путин не пользуется интернетом, и все ему приносят на бумажках. Если это правда, ему могут просто не приносить…

Нет. Обманывать президента не будут. Ведь в данном случае это прямо обман: ему говорят, что все нормально, а враг зашел на нашу территорию. Никто не посмеет, за такие вещи голову могут оторвать. Люди, которые ему это приносят, знают его очень давно, много лет с ним работают, изучили особенности его поведения, И они эти сведения обложат таким количеством мягкой ваты, чтобы потрясение было минимальным. Скажут что-то в духе: "Они в прошлый раз получили по зубам, долго зализывали раны, кое-как оправились, сейчас полезли, опять по зубам получат". И у него будет искаженная картинка. Вроде как и не обманули, а вроде как правды всей и не знает.

В Курске ночью было неспокойно. Как утверждает Минобороны России, сбили 11 БПЛА. Курск остался без света. Война переходит на сторону Российской Федерации. Можно сказать, медленно, но уверенно. Беспилотники долетают, добровольцы переходят границу в Белгородской области. Население России вообще понимает, что происходит? Они осознают, что эта война не останется на экранах телевизоров?

Конечно, постепенно стараниями ВСУ это понимание приходит к россиянам. База поддержки войны уменьшается, недовольство населения растет. Россия медленно движется от ура-патриотических настроений к протестным. Не в первый раз нам этот путь проделывать. В канун революции 1917 года Россия прошла этот путь точно так же. В 1914 году люди уходили на войну, распевая патриотические песни и неся впереди портреты царя, а через три года царя свергли и расстреляли.

В РФ БРОСИЛИ ВСЕ СИЛЫ НА НАБОР КОНТРАКТНИКОВ

С 1 октября в России начинается призыв. Поговаривают, что призывников на фронт отправлять не будут. Стоит ли верить этим разговорам?

Нет, конечно. Может быть, человека в статусе мобилизованного на фронт и не погонят, но они просто моментально организуют такой прессинг, такое мощное давление, чтобы человек тут же подписал контракт. Они же внесли соответствующие изменения в законодательство. И формально закон будет соблюден: призывники на фронт не поедут, поедут контрактники. Но физически это будут те же самые люди.

После того, как прошла первая волна мобилизации и выяснилось, что прошла она совсем плохо, власти поняли, что это такой инструмент, которым лучше не пользоваться, он плохо работает и бьет по лояльности. В итоге власти бросили колоссальные усилия на набор контрактников.

Люди рассказывают: ты не можешь зайти в какой-то торговый центр без того, чтобы тебе тут же не начали долбить по громкой связи о подписании контрактов. Служба рекламируется на всех рекламных носителях, на которых это только возможно.

Эту работу курирует Медведев. Начиная с апреля у него никаких других задач нет. Жесткая борьба за контрактников идет между регионами. Те, которые побогаче, устанавливают доплаты и собирают потенциальное пушечное мясо из соседних регионов. Например, Москва и Питер платят контрактнику больше и заманивают на войну через свои военкоматы жителей, например, Брянской области. Нужно это, чтобы поставить "галочку", выполнить задачу, которую им ставят федералы. То есть началась внутренняя борьба. Весь административный региональный аппарат тоже на этом сконцентрирован. Все члены региональных правительств имеют конкретную цифру рекрутов, которых они должны дать армии за определенный срок.

РОССИЯНЕ УВИДЕЛИ, ЧТО ВРАГ ПОД БОКОМ

По поводу Кадырова. Слухи о его здоровье настолько заполнили инфопространство, что Путину пришлось его даже в Кремль вызвать. С какой целью, как вы думаете?

Путин встретился с Кадыровым, конечно, не для того, чтобы показать, что он жив. Это можно было организовать и без Путина. Показать Кадырова где-нибудь живым - не большая сложность. Путин пригласил Кадырова по другому поводу. И он, и Кадыров очень хотят воссоздать контекст, в котором они чувствуют себя комфортно: "Я делаю, что хочу, мне плевать на ваше мнение". Вот они таким образом самоутверждаются. У обоих проблемы с неспособностью победить, и эту проблему они пытаются вот так решить. Именно с этой целью Кадыров выложил видео с избиением Никиты Журавеля - чтобы почувствовать себя в своей тарелке.

Путин почувствовал, что все возмущены действиями Кадырова и специально его к себе пригласил, чтобы его демонстративно поддержать и послать вот этот сигнал: "плевал я на вас всех". Это нерациональное решение, принятое на эмоциях, неправильное. В этом смысле Песков, который отказался комментировать скандал, оказался на порядок умнее своего начальника. А Путин хочет на уровне эмоций послать всех, и он это с помощью Кадырова проделал.

Естественно, все это способствует отчуждению базы поддержки войны. Это русские патриоты, люди, которые политику воспринимают через призму этничности. Для них это история о том, как избивают русского парня, дурака, но не преступника. Он же не педофил, никого не убил. Ну, книгу сжег, надо наказать, но не избивать же. Они это восприняли, как то, что русского парня отдали в Чечню на растерзание, там над ним чеченцы измываются, а российский президент это благословляет, встречается с человеком, который это все организовал, и разрешает ему еще в добавок в Москве мечеть построить.

Все те самые люди, которые раньше ненавидели украинцев, вдруг увидели, что враг под боком. Русского парня не украинцы мучают, а чеченцы. В z-каналах первая их реакция была – "третья чеченская впереди, маячит". Отчетливо сквозила мысль: "А чего мы в Украине воюем, когда у нас в стране тот самый фашизм, в котором мы обвиняем украинцев". Эта мысль поселилась в головах людей, которые являются "русскими патриотами".

Конечно же, Путину это не нужно – уничтожать своими же руками собственную базу. Это глупость. Поэтому встреча Кадырова с Путиным – это в первую очередь история о том, как можно утратить способность действовать рационально, как можно действовать эмоционально и вопреки своему собственному интересу. Он как будто поставил перед собой задачу покончить жизнь политическим самоубийством. Это так выглядит. Он действовал как сумасшедший.

А можно предположить, что кто-то его подталкивал к этим действиям. Говорят же, что в башнях Кремля неспокойно, что Путин уже многих на устраивает.

Знаете, какая там атмосфера? Там все пытаются уловить его настроение и поддакивать ему. Вот так там делается карьера и осуществляется политическая борьба. Никто бы ему это не предложил, если бы не почувствовал, что есть спрос. Они-то знают, что Путин сам распорядился отдать в Чечню этого парня, потом Бастрыкин оформил это решением, как-то пытался объяснить с юридической точки зрения. И вот они знают, что Путин не любит свои решения менять, и не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что в этой ситуации он все-таки станет на сторону Кадырова. Понимая это, все наперегонки бросились поддакивать и призывать его поддержать Рамзана.

РОССИЯНЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ВСЕ СКОРЕЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ

Путин ставит задачи остановить наступление ВСУ, Шойгу говорит о войне до 25 года, Лавров вдруг в своей речи поддерживает территориальную целостность Украины и заявляет, что Россия готова к переговорам по Украине. Что за "лебедь, рак и щука" получается?

Тут нет противоречий. Они же говорят не просто: "Мы готовы к переговорам". А: "Мы готовы к переговорам с позиции силы". Лавров вроде как готов разговаривать, а Шойгу должен подвести под это материальную базу. Поскольку сделать это у них не получается, они продолжают воевать.

Они чокнутые, живут в каких-то исторических мифах, которые сами себе выстроили. Они себя представляют маршалом Жуковым, который принимает капитуляцию в Берлине у разгромленного немецкого командования, когда у немцев нет возможности возражать. Примерно так они себе представляют эти переговоры. А поскольку оснований надеяться на такие переговоры у них нет, они продолжают воевать, и Шойгу декларирует, что готовы они это делать до 25 года.

По лояльности внутри страны это ударит. Я специально прошелся по некоторым пабликам. Там, где это заявление появилось. Количество негативных смайликов на порядки превышает количество позитивных. С точки зрения внутренней политики это заявление абсолютно контрпродуктивно. Не хотят россияне этого всего. Россияне хотят, чтобы все как можно скорее закончилось. Но тем не менее они такие заявления делают, потому что цель у них внешне политическая. Им важно продемонстрировать, что они готовы воевать долго. Чтобы украинцы, Запад поняли, что зря надеются на истощение ресурсов РФ, что Путин готов сдаться. Это их сигнал, который они посылают миру.

ВОЗМОЖНО, ПУТИН РЕАЛЬНО ПОДУМЫВАЕТ ОБ УХОДЕ

Недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил у россиян, как они относятся к вероятной отставке Путина. Удивляет сам факт подобного опроса. Для чего он понадобился, кто его мог организовать?

В публичном доступе ничего такого, конечно нет. Но ВЦИОМ публикует не все данные своих опросов. Те опросы, которые он делает по заказу администрации президента, сначала ложатся на стол заказчика, и он принимает решение, какую часть публиковать. Поэтому это не публичная история.

У меня очень много подписчиков, и многие из них, когда попадают в выборку ВЦИОМа или других социологических центров, мне пишут. Поэтому я некоторым образом в курсе некоторых исследований. И эта история меня шокировала. Появились два новых вопроса, которых раньше не было: "Как вы считаете, уход Путина поспособствует улучшению, ухудшению ситуации или оставит ее без изменений?", "Кто, по вашему мнению, мог бы заменить Путина в случае его ухода?".

Это сенсация. Я просто понимаю, что в этих всех структурах иерархичные отношения. И понятно, что ВЦИОМ никогда не посмеет задать вопрос об уходе Путина самостоятельно. Но и в самом Кремле никто не даст такое разрешение, не согласовав его с начальством. За это голову оторвут. Они все друг за другом следят. О таком Путин точно узнает. Очевидно, что добро на эти вопросы дал лично Путин.

Возможно, Путин реально подумывает об уходе. Условно говоря, Путин сейчас выбирает не между тем, остаться или уйти, а как это сделать. Уйти как Николай ІІ или как Ельцин.

Второй вариант, что они придумали архетипический сценарий выдвижения, как сделал Иван Грозный. Он уехал в Александровскую слободу и послал письма в Москву, что бояре-изменники плетут заговоры. И народ встал на дыбы, бояр зажали в углу. Тогда боярская дума поехала к царю, упали на колени, стали умолять, чтобы он вернулся. И он вернулся и устроил опричнину для них, закрепил свою власть. Потом Борис Годунов такую историю проделывал перед тем, как взойти на царство. А Путин же любит историю и любит себя, он же мнит себя фигурой равновеликой предшественникам.

Вполне возможно, что они там понимают, что банальное выдвижение Путина очень плохо, и придумывают драматическую режиссуру. Хотят разыграть всенародный плач, что он выдвинется по "просьбам народа". Я не исключаю, что они в этом направлении думают. Настолько все безумно сейчас в российской политике, что ничего нельзя исключать.

Это очень рискованный сценарий. И, задумавшись по этому поводу, они решили прощупать общественное мнение. С целью этот сценарий продумать и начать реализовывать, либо от него отказаться раз и навсегда.

Возможен третий вариант, почему они это "щупают". Может быть, Путин после того, как убил Пригожина, пребывает в эйфории, не может остановиться и решил проверить, кто там популярный, кто на его место может покуситься. И вот если этот опрос покажет, что, например, россияне вдруг готовы к уходу Путина и видят в качестве преемника Мишустина или Собянина, для этих ребят могут наступить черные дни. Им лучше самолетами не летать. Не исключаю, что это так. Диктатор, сходящий с ума, - жутковатая штука. Он может действовать абсолютно безумно.

Но сам факт, что Кремль начал прощупывать общественное мнение на предмет ухода Путина, надо зафиксировать.

В РФ ПЕРЕСТАЮТ БОЯТЬСЯ РЕВОЛЮЦИИ

Наводчиками по штабу Черноморского флота РФ были российские офицеры. Также назревают бунты в российской армии на фоне отсутствия выплат, ротации и побед на фронте. Насколько вероятно, что армия восстанет?

Недовольство в армии не может не зреть. Если все будет идти, как идет, в какой-то момент взорвется. Как в случае с Пригожиным. Но у меня нет оснований утверждать, что это произойдет сейчас. Это может случиться через полгода, через год.

В истории были такие прецеденты, когда армия участвовала в политике, но это всегда были моменты резкого раскола внутри элит, жесткого противостояния и конфликта. То есть, нужны какие-то специальные условия.

В нынешней российской армии подчиненность только военная, политической вертикали нет. И вся лояльность по отношению к Путину держится на его высоком рейтинге. В этом смысле потенциал, чтобы в российской армии полыхнуло, есть. Он больший, чем был в советской армии. Но оснований утверждать, что это скоро произойдет, у меня нет. Не так много информации о настроениях в армии. О настроениях в обществе в целом я могу судить достаточно уверенно, а о настроениях в армии – с высокой степенью предположения.

Какие сейчас настроения в обществе?

Если коротко, то это депрессия, растерянность, переходящая в раздражение, все еще скрытое, поскольку страшно. Репрессии есть, люди чувствуют и боятся. Но есть недовольство и желание, чтобы что-то поменялось. И что важно – люди перестают бояться каких-то неконтролируемых изменений при революции. Сейчас российским обществом овладевает ощущение, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Этот процесс еще не завершен, но он достаточно уверенно идет. И это база под революцию, когда люди готовы рисковать.

Катерина Шварц, Тала Калатай