Валентин Резниченко: За три года Днепропетровская ОГА отремонтировала 70 школ

Глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко сообщил, что за минувшие три года в области было отремонтировано 70 школ.

В частности, впервые за 87 лет была отремонтирована Петриковская опорная школа, которая теперь представляет собой школу нового поколения: с утепленным фасадом, мультимедийными досками, медиатекой, бук-кроссингом и первой в Украине ресурсной комнатой.

Солонянская школа была отремонтирована в первый раз за 40 лет. Помимо прочего, здесь создан первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми потребностями.

«Впервые за десятки лет дети с особыми потребностями получили возможность учиться в обычных школах», - сказал губернатор Днепропетровской области. Всего по региону создано 18 инклюзивных классов. По словам Резниченко, сейчас в области обучаются около 500 таких детей. Согласно планам ОГА, в ближайшее время они появятся в каждом населенном пункте региона.

«Президент Украины Петр Порошенко меняет подход к обучению детей. Он подчеркивает, что дети в городах и селах должны получать образование в современных условиях. Для этого мы обновляем школы, за которые никто не брался десятки лет. Но мы работаем не только над термомодернизацией зданий и дизайнерским ремонтом внутри. Мы меняем формат уроков», - заявил Резниченко.