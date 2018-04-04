Валентин Резниченко: За три года Днепропетровская ОГА отремонтировала 70 школ

10:36, 04 апреля 2018
Регионы
86
Актуально

В частности, впервые за 87 лет была отремонтирована Петриковская опорная школа, которая теперь представляет собой школу нового поколения: с утепленным фасадом, мультимедийными досками, медиатекой, бук-кроссингом и первой в Украине ресурсной комнатой.

Петриковская опорная школа после ремонта

Солонянская школа была отремонтирована в первый раз за 40 лет. Помимо прочего, здесь создан первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми потребностями.

«Впервые за десятки лет дети с особыми потребностями получили возможность учиться в обычных школах», - сказал губернатор Днепропетровской области. Всего по региону создано 18 инклюзивных классов. По словам Резниченко, сейчас в области обучаются около 500 таких детей. Согласно планам ОГА, в ближайшее время они появятся в каждом населенном пункте региона.

Валентин Резниченко и Марина Порошенко на открытии инклюзивного класса в Петриковской опорной школе

«Президент Украины Петр Порошенко меняет подход к обучению детей. Он подчеркивает, что дети в городах и селах должны получать образование в современных условиях. Для этого мы обновляем школы, за которые никто не брался десятки лет. Но мы работаем не только над термомодернизацией зданий и дизайнерским ремонтом внутри. Мы меняем формат уроков», - заявил Резниченко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Валентин Резниченко#Днепропетровская ОГА