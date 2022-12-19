Как приготовить простой свекольный салат, чтобы близкие просили добавки - узнайте в материале УНИАН.

Свекольный салат обязательно украсит любой стол и вряд ли кого-то разочарует. Яркий на вкус и цвет этот салат станет прекрасным дополнением меню.

Ранее мы говорили о том, как сварить свеклу быстро для салата или другого блюда.

Простой свекольный салат - рецепт

Для приготовления данного салата много усилий не потребуется, а вот результат вряд ли кого-то оставит равнодушным. Особенно салат должен порадовать любителей свеклы, так как ничего не будет перебивать ее вкус, даже наоборот он максимально раскроется.

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Ингредиенты - список

Чтобы получить две порции салата, потребуется:

свекла - 300 г;

растительное масло - 1-1,5 ст. л.;

лимонный сок - 1-1,5 ч. л.;

сахар, соль - по вкусу.

Лучше всего использовать свеклу цилиндрической формы, которая по вкусу намного слаще других.

Способ приготовления - пошаговые рекомендации

Свеклу моем, варим до готовности (около 1-1,5 часа), достаем из воды и ждем, пока она остынет.

После этого очищаем свеклу от кожуры и натираем ее на терке, желательно на самой крупной.

В полученную массу сначала добавляем соль и сахар, а потом - лимонный сок, перемешиваем и оставляем на несколько минут.

В конце к приправленной свекле добавляем растительное масло и еще раз перемешиваем. Теперь его можно подавать на стол.

Свекольный салат с сыром - рецепт

Этот яркий и вкусный салат вполне подойдет как к праздничному столу, так и к ежедневному.

Ингредиенты - список

Для небольшого количества салата необходимо взять

свекла - 1 шт;

сыр - 50 г;

майонез - 1 ст. л;

яйца - 2 шт;

чеснок и соль - по вкусу.

Чтобы максимально снизить калорийность салата, лучше всего выбирать майонез с наименьшей жирностью. Это не должно испортить его вкус.

Способ приготовления - пошаговые рекомендации

Сначала отвариваем яйца (5-10 минут) со свеклой (около 1-1,5 часа) и даем им хорошенько остыть.

После этого в приготовленную емкость натираем свеклу, сыр и яйца, оставляя при этом часть желтка для украшения салата в конце приготовления.

В полученную массу добавляем размельченный чеснок и соль, перемешиваем, посыпаем желтком и выкладываем в салатницу.

Свекольный салат с орехами - рецепт

Питательный и необычный салат. Орехи придают блюду неповторимый вкус.

Ингредиенты - список

Чтобы соблюсти пропорции верно, потребуется:

свекла - 50 г;

грецкие орехи - 50 г;

растительное масло - 1 ч.л;

чеснок, соль, перец - по вкусу.

Для заправки салата также используют майонез.

Способ приготовления - пошаговые рекомендации

Свеклу отвариваем до готовности, охлаждаем и натираем на крупной терке.

Грецкие орехи крошим до мелких кусочков или растираем и добавляем к свекле. Солим, перчим и заправляем полученную массу растительным маслом, после чего тщательно все перемешиваем.

Ранее УНИАН также писал, как вкусно приготовить гречку, чтобы она всегда получалась идеальной.

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