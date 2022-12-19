Свекольный салат обязательно украсит любой стол и вряд ли кого-то разочарует. Яркий на вкус и цвет этот салат станет прекрасным дополнением меню.
Ранее мы говорили о том, как сварить свеклу быстро для салата или другого блюда.
Простой свекольный салат - рецепт
Для приготовления данного салата много усилий не потребуется, а вот результат вряд ли кого-то оставит равнодушным. Особенно салат должен порадовать любителей свеклы, так как ничего не будет перебивать ее вкус, даже наоборот он максимально раскроется.
Ингредиенты - список
Чтобы получить две порции салата, потребуется:
- свекла - 300 г;
- растительное масло - 1-1,5 ст. л.;
- лимонный сок - 1-1,5 ч. л.;
- сахар, соль - по вкусу.
Лучше всего использовать свеклу цилиндрической формы, которая по вкусу намного слаще других.
Способ приготовления - пошаговые рекомендации
Свеклу моем, варим до готовности (около 1-1,5 часа), достаем из воды и ждем, пока она остынет.
После этого очищаем свеклу от кожуры и натираем ее на терке, желательно на самой крупной.
В полученную массу сначала добавляем соль и сахар, а потом - лимонный сок, перемешиваем и оставляем на несколько минут.
В конце к приправленной свекле добавляем растительное масло и еще раз перемешиваем. Теперь его можно подавать на стол.
Свекольный салат с сыром - рецепт
Этот яркий и вкусный салат вполне подойдет как к праздничному столу, так и к ежедневному.
Ингредиенты - список
Для небольшого количества салата необходимо взять
- свекла - 1 шт;
- сыр - 50 г;
- майонез - 1 ст. л;
- яйца - 2 шт;
- чеснок и соль - по вкусу.
Чтобы максимально снизить калорийность салата, лучше всего выбирать майонез с наименьшей жирностью. Это не должно испортить его вкус.
Способ приготовления - пошаговые рекомендации
Сначала отвариваем яйца (5-10 минут) со свеклой (около 1-1,5 часа) и даем им хорошенько остыть.
После этого в приготовленную емкость натираем свеклу, сыр и яйца, оставляя при этом часть желтка для украшения салата в конце приготовления.
В полученную массу добавляем размельченный чеснок и соль, перемешиваем, посыпаем желтком и выкладываем в салатницу.
Свекольный салат с орехами - рецепт
Питательный и необычный салат. Орехи придают блюду неповторимый вкус.
Ингредиенты - список
Чтобы соблюсти пропорции верно, потребуется:
- свекла - 50 г;
- грецкие орехи - 50 г;
- растительное масло - 1 ч.л;
- чеснок, соль, перец - по вкусу.
Для заправки салата также используют майонез.
Способ приготовления - пошаговые рекомендации
Свеклу отвариваем до готовности, охлаждаем и натираем на крупной терке.
Грецкие орехи крошим до мелких кусочков или растираем и добавляем к свекле. Солим, перчим и заправляем полученную массу растительным маслом, после чего тщательно все перемешиваем.
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