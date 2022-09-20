Как разнообразить гречку и приготовить из этой крупы три разных рецепта - узнайте в материале УНИАН.

Вопрос: "Как приготовить гречку?" мучил, наверное, каждого хотя бы раз в жизни. УНИАН расскажет, как правильно сварить эту крупу и какие простые блюди из гречки можно приготовить.

Как правильно готовить гречку

Для приготовления гречки нужно:

крупу перебрать и промыть;

обжарить ее на сухой горячей сковороде в течение 3-4 минут;

поместить в посуду для варки с толстым дном, добавить воду в соотношении 2 к 1;

посолить - на 1 стакан гречки нужно 1/2 ч.л. соли;

после закипания огонь нужно убавить и варить около 20 минут.

Выполнив все стандартные шаги, все равно остается вопрос, как разнообразить гречку. Улучшить вкус каши можно, если положить кубик сливочного масла, добавить свежую зелень и оставьте под крышкой на несколько минут. Это сделает ее более нежной и ароматной.

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Что сделать из вчерашней гречки: котлеты, оладьи и запеканка.

Котлеты из гречки с картофелем

Готовая гречка - 2 стакана

Картофель - 2 штуки

Масло для обжаривания

Соль, черный перец и сушеный укроп

Панировочные сухари

Картофель помыть, натереть терке и отжать сок. Гречневую крупу слегка прогреть, добавить картофель, специи и перемешать. Масса будет немного липнуть к рукам. Чтобы легче было лепить, можно смачивать ладони в холодной воде. Котлеты обваливаем в панировке и жарим. Для лучшего эффекта после обжарки можно оставить их на минимальном огне под закрытой крышкой.

Гречневая запеканка

Готовая гречневая крупа - 500 г

Сыр - 100 г

Отварное мясо - 500 г

Чеснок - 2 зубца

Лук - 1 штука

Сметана или йогурт - 80 г

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Мелко нашинкованный лук обжариваем до золотистости. Мясо мелко нарезать и добавить к луку на несколько минут. Затем остудить смесь и добавить сметану.

Гречку измельчить в блендере до состояния пюре. Добавить специи, разрыхлитель, натертый сыр и перемешать

Форму смазать маслом, выложить половину гречки, затем мясо и накрыть оставшейся кашей. Запеканку смазать сметаной и выпекать около 20 минут при 200 C.

Сладкие оладьи

Если вы готовили сладкую кашу и теперь не знаете, что сделать из вчерашней гречки, вам понадобится этот рецепт.

Готовая гречка - 2 стакана

Яйца - 2 штуки

Сгущенное молоко - 2 столовые ложки

Масло для обжаривания

В холодную гречку добавить слегка взбитые яйца и сгущенку, а затем смешать. Сковородку с маслом поставить на огонь разогреваться. Тесто для обжаривания выкладываем ложкой. Оладья жарим до легкой корочки. Подавать их лучше теплыми со сметаной или джемом.

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