Вопрос: "Как приготовить гречку?" мучил, наверное, каждого хотя бы раз в жизни. УНИАН расскажет, как правильно сварить эту крупу и какие простые блюди из гречки можно приготовить.
Как правильно готовить гречку
Для приготовления гречки нужно:
- крупу перебрать и промыть;
- обжарить ее на сухой горячей сковороде в течение 3-4 минут;
- поместить в посуду для варки с толстым дном, добавить воду в соотношении 2 к 1;
- посолить - на 1 стакан гречки нужно 1/2 ч.л. соли;
- после закипания огонь нужно убавить и варить около 20 минут.
Выполнив все стандартные шаги, все равно остается вопрос, как разнообразить гречку. Улучшить вкус каши можно, если положить кубик сливочного масла, добавить свежую зелень и оставьте под крышкой на несколько минут. Это сделает ее более нежной и ароматной.
Что сделать из вчерашней гречки: котлеты, оладьи и запеканка.
Котлеты из гречки с картофелем
- Готовая гречка - 2 стакана
- Картофель - 2 штуки
- Масло для обжаривания
- Соль, черный перец и сушеный укроп
- Панировочные сухари
Картофель помыть, натереть терке и отжать сок. Гречневую крупу слегка прогреть, добавить картофель, специи и перемешать. Масса будет немного липнуть к рукам. Чтобы легче было лепить, можно смачивать ладони в холодной воде. Котлеты обваливаем в панировке и жарим. Для лучшего эффекта после обжарки можно оставить их на минимальном огне под закрытой крышкой.
Гречневая запеканка
- Готовая гречневая крупа - 500 г
- Сыр - 100 г
- Отварное мясо - 500 г
- Чеснок - 2 зубца
- Лук - 1 штука
- Сметана или йогурт - 80 г
- Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
Мелко нашинкованный лук обжариваем до золотистости. Мясо мелко нарезать и добавить к луку на несколько минут. Затем остудить смесь и добавить сметану.
Гречку измельчить в блендере до состояния пюре. Добавить специи, разрыхлитель, натертый сыр и перемешать
Форму смазать маслом, выложить половину гречки, затем мясо и накрыть оставшейся кашей. Запеканку смазать сметаной и выпекать около 20 минут при 200 C.
Сладкие оладьи
Если вы готовили сладкую кашу и теперь не знаете, что сделать из вчерашней гречки, вам понадобится этот рецепт.
- Готовая гречка - 2 стакана
- Яйца - 2 штуки
- Сгущенное молоко - 2 столовые ложки
- Масло для обжаривания
В холодную гречку добавить слегка взбитые яйца и сгущенку, а затем смешать. Сковородку с маслом поставить на огонь разогреваться. Тесто для обжаривания выкладываем ложкой. Оладья жарим до легкой корочки. Подавать их лучше теплыми со сметаной или джемом.
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