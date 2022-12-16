Делимся лайфхаками, как сварить свеклу до того, как перехочется готовить.

Свеклу не любят варить - возишься с ней полдня, а потом еще и кастрюлю чистить. Поэтому иногда полезные салаты, вроде винегрета или свеклы с лучком, отодвигаются на второй план. Мы знаем несколько способов, как приготовить свеклу быстро - об этом в материале УНИАН.

Ранее мы писали, что приготовить из свеклы, кроме борща и винегрета.

Как правильно варить свеклу - подготовка

Для варки лучше взять овощи среднего размера - они должны быть без гнили и повреждений, темно-красного цвета.

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Перед варкой свеклу тщательно помойте, ботву срежьте, хвостик укоротите.

Чистить свеклу не нужно - если снять кожуру, из овоща вытечет сок, свекла станет бледной и безвкусной, и потеряет витамины.

Как варить свеклу в кастрюле - классика за 2 часа

Положите свеклу в кастрюлю, залейте холодной водой - она должна полностью покрыть овощи.

Солить воду нельзя - соль сделает свеклу твёрже и замедлит процесс варки.

Варите свеклу на среднем огне. Когда вода закипит, убавьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте на пару часов. Готовность проверьте вилкой - если свекла легко протыкается, значит, готова.

Как варить свеклу в кастрюле по-быстрому - за 45 минут

Этим способом пользуются профессиональные повара. Положите свеклу в уже кипящую воду и не убавляйте огонь. Через 30–35 минут снимите с огня и отправьте под струю холодной воды на 15 минут. Перепад температур доведёт свеклу до готовности.

Как приготовить свеклу в духовке за 20 минут

В духовке свеклу удобно готовить, когда её нужно много. Здесь все просто: заверните овощ в фольгу и запеките при 190°С.

Печёная свекла получается слаще свеклы вареной.

Как варить свеклу в микроволновке за 10-20 минут

Время приготовления свеклы в микроволновке зависит от двух факторов: размера овоща и мощности микроволновки.

В микроволновках с мощностью 1000 Вт и выше свекла будет готова за 8-10 минут. В менее мощной приготовление может занять до 20 минут.

Положите свеклу в стеклянную посуду, на дно налейте 3 ст. л. воды, сверху накройте стеклянной крышкой (или другой, подходящей для микроволновки).

Можно сделать по-другому: положите свеклу в рукав для запекания и плотно завяжите.

Как варить свеклу в мультиварке - 40 минут-1,5 часа

Готовить свеклу в мультиварке можно на разных программах (в зависимости от модели мультиварки).

Программа "Приготовление на пару" - за 40 минут

Свеклу помойте, выложите на решетку для приготовления на пару. На дно чаши налейте стакан воды. Закройте, включите режим пароварки.

Программа "Тушение" или "Варка" - за 1-1,5 часа

Положите вымытую свёклу в чашу мультиварки, залейте водой и включите режим "Тушение" или "Варка" ("Суп"). Через час проверьте - если свёкла не готова, включите тот же режим ещё на 20–30 минут.

Программа "Выпечка" - за 1 час

Свеклу помойте, просушите и оберните в смазанную растительным маслом фольгу. Положите в чашу, готовьте в режиме "Выпечка".

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