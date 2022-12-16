Свеклу не любят варить - возишься с ней полдня, а потом еще и кастрюлю чистить. Поэтому иногда полезные салаты, вроде винегрета или свеклы с лучком, отодвигаются на второй план. Мы знаем несколько способов, как приготовить свеклу быстро - об этом в материале УНИАН.
Ранее мы писали, что приготовить из свеклы, кроме борща и винегрета.
- Как правильно варить свеклу - подготовка
- Как варить свеклу в кастрюле - классика за 2 часа
- Как варить свеклу в кастрюле по-быстрому - за 45 минут
- Как приготовить свеклу в духовке за 20 минут
- Как варить свеклу в микроволновке за 10-20 минут
- Как варить свеклу в мультиварке - 40 минут-1,5 часа
Как правильно варить свеклу - подготовка
Для варки лучше взять овощи среднего размера - они должны быть без гнили и повреждений, темно-красного цвета.
Перед варкой свеклу тщательно помойте, ботву срежьте, хвостик укоротите.
Чистить свеклу не нужно - если снять кожуру, из овоща вытечет сок, свекла станет бледной и безвкусной, и потеряет витамины.
Как варить свеклу в кастрюле - классика за 2 часа
Положите свеклу в кастрюлю, залейте холодной водой - она должна полностью покрыть овощи.
Солить воду нельзя - соль сделает свеклу твёрже и замедлит процесс варки.
Варите свеклу на среднем огне. Когда вода закипит, убавьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте на пару часов. Готовность проверьте вилкой - если свекла легко протыкается, значит, готова.
Как варить свеклу в кастрюле по-быстрому - за 45 минут
Этим способом пользуются профессиональные повара. Положите свеклу в уже кипящую воду и не убавляйте огонь. Через 30–35 минут снимите с огня и отправьте под струю холодной воды на 15 минут. Перепад температур доведёт свеклу до готовности.
Как приготовить свеклу в духовке за 20 минут
В духовке свеклу удобно готовить, когда её нужно много. Здесь все просто: заверните овощ в фольгу и запеките при 190°С.
Печёная свекла получается слаще свеклы вареной.
Как варить свеклу в микроволновке за 10-20 минут
Время приготовления свеклы в микроволновке зависит от двух факторов: размера овоща и мощности микроволновки.
В микроволновках с мощностью 1000 Вт и выше свекла будет готова за 8-10 минут. В менее мощной приготовление может занять до 20 минут.
Положите свеклу в стеклянную посуду, на дно налейте 3 ст. л. воды, сверху накройте стеклянной крышкой (или другой, подходящей для микроволновки).
Можно сделать по-другому: положите свеклу в рукав для запекания и плотно завяжите.
Как варить свеклу в мультиварке - 40 минут-1,5 часа
Готовить свеклу в мультиварке можно на разных программах (в зависимости от модели мультиварки).
Программа "Приготовление на пару" - за 40 минут
Свеклу помойте, выложите на решетку для приготовления на пару. На дно чаши налейте стакан воды. Закройте, включите режим пароварки.
Программа "Тушение" или "Варка" - за 1-1,5 часа
Положите вымытую свёклу в чашу мультиварки, залейте водой и включите режим "Тушение" или "Варка" ("Суп"). Через час проверьте - если свёкла не готова, включите тот же режим ещё на 20–30 минут.
Программа "Выпечка" - за 1 час
Свеклу помойте, просушите и оберните в смазанную растительным маслом фольгу. Положите в чашу, готовьте в режиме "Выпечка".