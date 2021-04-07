Такая каша – замечательное блюдо для начала дня.

Овсяная каша – полезное и питательное блюдо на завтрак. Чтобы получить идеальную кашу, нужно знать несколько принципов ее приготовления.

Читайте такжеВкусные воздушные пирожные: как приготовить профитроли с заварным кремомКашу можно приготовить из овсяной крупы или хлопьев. Считается, что чем больше помол, тем каша полезнее, но варится она довольно долго. К тому же перед приготовлением крупу следует замочить на несколько часов и варить затем около 30-40 минут.

Между тем, из овсяных хлопьев каша готовится значительно быстрее. Сами овсяные хлопья отличаются помолом и, соответственно, временем приготовления – более мелкие варятся быстрее. Кроме того, некоторые овсяные хлопья не нуждаются в варке, их просто заливают кипятком, соком, кефиром или другими кисломолочными продуктами. Информация об этом обычно указана на коробке.

Хлопья бывают, в частности, таких видов:

экстра № 1-тонкие, крупные и полезные из овсяных хлопьев. Варятся 15 минут;

экстра № 2 - тонкие хлопья меньшего размера, варятся 5-10 минут;

экстра № 3-тонкие и маленькие, варятся всего 2-5 минут;

геркулес - толстые крупные хлопья, обработанные паром и потому менее полезные. Варятся около 20 минут;

лепестковые - толстые хлопья, на вкус нежнее за геркулес. Варятся около 10 минут

Овсяную говорю можно варить на воде или на молоке. Также возможен вариант, когда ее готовят в соотношении молока и воды 50 на 50 (или в другой желаемой пропорции).

Относительно того, в каких пропорциях брать овсянку и жидкость, то это зависит от желаемой консистенции каши:

для вязкой овсянки – на 1 часть хлопьев (или крупы) следует брать 1:2 части жидкости;

для полувязкой каши – пропорция 1:2,5;

для жидкой – пропорция 3-3,5.

Овсянка на воде

Хлопья - 100 г

Вода - 200 мл

Довести воду до кипения, забросить хлопья и аккуратно помешивать венчиком. Таким образом масса будет быстрее перемешиваться до однородной идеальной консистенции. В процессе приготовления добавить соль или сахар по вкусу.

Подавать готовое блюдо можно со сливочным маслом, сливками, свежими ягодами, медом, орехами – кто как пожелает.

Овсянка на молоке

Хлопья - 1 ст.

Молоко - 2,5 ст.

Соль - щепотка

Сахар - 1 ст. л.

Молоко поставить на плиту. Добавить соль и сахар. Когда молоко прогреется, всыпать овсяные хлопья.

Варить, постоянно помешивая, на небольшом огне, в соответствии с указанным на упаковке временем. В готовую кашу добавить сливочное масло. Хорошо перемешать.

Чтобы каша была воздушной, пышной и мягкой, постоянно перемешивать ее, пока она не станет теплой. Подавать кашу можно со свежими фруктами и ягодами, медом, любимым сиропом, корицей.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская