Перловая каша очень полезна, но готовим мы ее не так часто - уж слишком долго она варится. Можно ли ускорить этот процесс, сколько воды взять и сколько варить перловку, чтобы она получилась рассыпчатой - читайте три способа приготовления в материале УНИАН.
- Как варить перловку - сколько воды взять
- Как быстро сварить перловку - простой лайфхак
- Сколько варить перловку в кастрюле, мультиварке и микроволновке
Ранее мы рассказывали, как правильно варить гречку, чтобы она получилась рассыпчатой и ароматной.
Как варить перловку - сколько воды взять
Перловую кашу можно готовить в кастрюле или мультиварке, а можно в микроволновке. Для этого нужно подготовить перловую крупу и взять для нее правильную пропорцию воды:
1. Переберите крупу, если есть мусор - удалите его.
2. Промойте крупу под проточной водой, или в миске, меняя воду несколько раз - она должна стать прозрачной.
3. Залейте крупу холодной водой:
- если готовите кашу в кастрюле или мультиварке, то пропорции крупы и воды 1:3 (например, 1 стакан крупы и 3 стакана воды);
- если готовите перловку в микроволновке, то пропорции крупы и воды 1:1,5-2.
Солить перловку можно как в начале, так и в середине приготовления.
Как быстро сварить перловку - простой лайфхак
Чтобы сварить перловую кашу быстрее, крупу нужно предварительно замочить. Для этого залейте крупу водой - ее уровень должен быть выше крупы на несколько сантиметров. Оставьте крупу на 2-3 часа или на ночь. Перед приготовлением воду слейте, а крупу еще раз промойте.
Замоченная крупа лучше проваривается и получается вкуснее.
Сколько варить перловку в кастрюле, мультиварке и микроволновке
В кастрюле
Поставьте крупу с водой на сильный огонь, доведите до кипения. Затем убавьте и варите на умеренном огне под крышкой.
Замоченную крупу нужно варить 40 минут, без замачивания - 1 час.
Если в процессе варки вода выкипает, нужно добавить немного кипятка.
В мультиварке
Варите перловую крупу с водой в режиме "Каша", "Рис" или "Гречка".
Замоченную крупу нужно варить 1 час, без замачивания - примерно 1,5 часа.
В микроволновке
Варите перловую крупу в посуде, подходящей для микроволновки. Крупу следует залить кипятком и готовить на полной мощности микроволновки.
Замоченную крупу нужно варить 20 минут, незамоченную - 30-40 минут.
В процессе приготовления помешивайте кашу, а если нужно - добавьте кипяток.