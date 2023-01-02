Рассказываем, как быстро сварить перловку в кастрюле, мультиварке и микроволновке.

Перловая каша очень полезна, но готовим мы ее не так часто - уж слишком долго она варится. Можно ли ускорить этот процесс, сколько воды взять и сколько варить перловку, чтобы она получилась рассыпчатой - читайте три способа приготовления в материале УНИАН.

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Как варить перловку - сколько воды взять

Перловую кашу можно готовить в кастрюле или мультиварке, а можно в микроволновке. Для этого нужно подготовить перловую крупу и взять для нее правильную пропорцию воды:

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1. Переберите крупу, если есть мусор - удалите его.

2. Промойте крупу под проточной водой, или в миске, меняя воду несколько раз - она должна стать прозрачной.

3. Залейте крупу холодной водой:

если готовите кашу в кастрюле или мультиварке, то пропорции крупы и воды 1:3 (например, 1 стакан крупы и 3 стакана воды);

если готовите перловку в микроволновке, то пропорции крупы и воды 1:1,5-2.

Солить перловку можно как в начале, так и в середине приготовления.

Как быстро сварить перловку - простой лайфхак

Чтобы сварить перловую кашу быстрее, крупу нужно предварительно замочить. Для этого залейте крупу водой - ее уровень должен быть выше крупы на несколько сантиметров. Оставьте крупу на 2-3 часа или на ночь. Перед приготовлением воду слейте, а крупу еще раз промойте.

Замоченная крупа лучше проваривается и получается вкуснее.

Сколько варить перловку в кастрюле, мультиварке и микроволновке

В кастрюле

Поставьте крупу с водой на сильный огонь, доведите до кипения. Затем убавьте и варите на умеренном огне под крышкой.

Замоченную крупу нужно варить 40 минут, без замачивания - 1 час.

Если в процессе варки вода выкипает, нужно добавить немного кипятка.

В мультиварке

Варите перловую крупу с водой в режиме "Каша", "Рис" или "Гречка".

Замоченную крупу нужно варить 1 час, без замачивания - примерно 1,5 часа.

В микроволновке

Варите перловую крупу в посуде, подходящей для микроволновки. Крупу следует залить кипятком и готовить на полной мощности микроволновки.

Замоченную крупу нужно варить 20 минут, незамоченную - 30-40 минут.

В процессе приготовления помешивайте кашу, а если нужно - добавьте кипяток.

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