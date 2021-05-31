В начале июня на огородах собирают первый урожай картофеля. Он также появляется в продаже в магазинах и на рынке. Ранняя картошка обладает очень нежным вкусом. Она очень быстро готовится и впитывает в себя вкус других ингредиентов. Ранний картофель можно варить, жарить, запекать в кожуре, готовить в соусе и с овощами, а также подавать как гарнир к мясу. А вот пюре из молодого картофеля готовить не стоит.
Молодая картошка с чесноком и зеленью
- Молодая картошка - 900 г.
- Оливковое масло - 1 ст.л.
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Сливки 20% - 180 мл.
- Укроп - 0,5 пучка.
Картофель промыть и слегка соскоблить кожуру жесткой губкой. Крупные клубни разрезать пополам. Выложить картошку в кастрюлю, залить холодной водой и посолить. Довести до кипения и варить ещё 15-20 минут.
Сковороду с оливковым маслом поставить на средний огонь. Обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить измельченный чеснок и обжаривать ещё несколько минут. Влить сливки и посолить овощи по вкусу. Довести соус до кипения, убавить огонь до минимального и тушить несколько минут. Добавить рубленый укроп и убрать с огня. Полить соусом вареную картошку и подавать к столу.
Запеченная молодая картошка в духовке
- Молодая картошка - 700 г.
- Оливковое масло - 2 ст.л.
- Паприка - 1 ч.л.
- Соль по вкусу.
- Молотый чёрный перец по вкусу.
Картофель хорошо промыть, выложить в кастрюлю с водой и варить на среднем огне 10 минут после закипания. Откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Выложить картошку на противень и слегка раздавить каждый клубень толкушкой. Полить оливковым маслом, посыпать солью и специями. Запекать 20 минут при 200 °C.
Запеканка из молодой картошки с беконом
- Молодая картошка - 650 г.
- Оливковое масло - 1 ч.л.
- Лук - 2 шт.
- Копченый бекон - 200 г.
- Яйца - 4 шт.
- Молоко - 300 г.
- Жирные сливки - 150 г.
- Сыр твердый - 100 г.
- Несколько веточек рукколы.
- Соль, перец по вкусу.
Картофель промыть, выложить в кастрюлю с водой и отварить до полуготовности (примерно 12 минут). В сковороде с оливковым маслом обжарить мелко нарезанный лук и рубленый бекон. Взбить миксером взбейте яйца, молоко, сливки, соль и перец до однородной консистенции.
Картошку нарезать тонкими кругами и выложить в форму для запекания. Сверху выложить бекон с луком. Полить яичной смесью и посыпать тертым сыром. Выпекать при температуре 180 °C 25–30 минут. Перед подачей запеканку украсить рукколой.
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