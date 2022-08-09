Сколько по времени варить перцы и как приготовить восхитительный ужин - узнайте в материале УНИАН.

Фаршированный перец - простое и вкусное блюдо, которое под силу сделать даже начинающей хозяйке. Технология приготовления несложная, но требует внимательности, иначе аппетитные перчики с начинкой развалятся. УНИАН расскажет, как варить фаршированный перец и чем можно его начинить.

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Фаршированный перец рисом и мясом

Перец болгарский - 17-19 шт.

Рис - 1 стакан

Фарш свино-говяжий - 1 кг

Морковь - 1-2 шт.

Лук репчатый - 2 шт.

Соль - 2 ч. л

Специи - 2 ч. л

Томат-паста - 1 ст. л

Сметана - 2 ст. л

Масло растительное - для жарки

Вода - 2 стакана

Перец вымыть, удалить семена, лук и морковь промыть и очистить. Морковь натереть на терке, а лук нарезать кубиками. Отварить рис до готовности и добавить к сырому фаршу. Лук и морковь обжарить до золотистого цвета на сковороде, соединить с фаршем и рисом. Посолить, добавить специи, тщательно перемешать. Заполнить перцы начинкой, сложить их в кастрюлю.

В стакане смешать томатную пасту и сметану, влить воду, добавить соль и специи. Залить перцы подготовленной заправкой и влить еще один стакан воды. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и варить 30 минут. Снять с огня и оставить еще на 10 минут.

Фаршированный перец в духовке с мясом и грибами

Перец сладкий - 2 шт

Фарш мясной - 200 г

Грибы - 60 г

Сыр твердый - 50 г

Сметана - 50 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Зелень сушеная или свежая - по вкусу

Перцы вымыть, удалить семена и разрезать овощи пополам. Сыр натереть на терке, грибы обжарить до золотистого цвета. В мясной фарш добавить грибы, черный перец, соль и сметану, перемешать. Нафаршировать перцы начинкой и отправить в духовку. Запекать 30-40 минут при 210°C. За 10-15 минут до готовности достать перцы, посыпать натертым сыром.

Перец, фаршированный картошкой и курицей

Перец болгарский красный - 5 шт.

Картофель - 3 шт.

Фарш куриный - 200 г

Лук репчатый - 0,5 шт

Молоко - 100 мл

Масло сливочное - 40 г

Томатная паста - 1 ст. л

Масло растительное - 3-4 ст. л

Соль - 1 ч. л

Перец чёрный молотый - щепотка

Картофель очистить, промыть, нарезать крупными кубиками и отварить до готовности. Перцы вымыть, удалить семена, отрезать плодоножку. Лук нарезать кубиками и обжарить на сковороде до золотистого цвета. Там же обжарить фарш в течение 15-20 минут. Фарш с луком посолить, поперчить и снять с огня.

С картофеля слить воду, сделать пюре, затем добавить к нему фарш с луком. Выложить начинку в перцы, плотно утрамбовывая ее, а затем выложить овощи с картофелем в кастрюлю. Развести томатную пасту в воде, залить ею перцы и тушить в течение 15 минут. Выключить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и оставить еще на 10 минут.

Фаршированный перец - рецепт в духовке с брынзой и яйцом

Перец сладкий (болгарский) - 3 шт.

Брынза - 150 г

Яйцо - 1 шт.

Петрушка свежая - 3-4 веточки

Укроп свежий - 3-4 веточки

Перец красный острый молотый - щепотка

Паприка молотая - 1/3 ч. л

Соль - по вкусу

Масло сливочное (для жарки) - 30 г

Болгарские перцы вымыть, отрезать плодоножку и удалить семена. Брынзу разломать на кусочки, выложить в миску, добавить яйцо, паприку, красный перец и измельченную зелень. Заполнить перцы начинкой, на сковороде растопить сливочное масло, обжарить перцы 1-2 минуты с каждой стороны.

Выложить перцы в форму для запекания и отправить в разогретую духовку на 25 минут. Температура при этом должна быть 180°C. Подавать перцы с веточками зелени.

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