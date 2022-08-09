Фаршированный перец - простое и вкусное блюдо, которое под силу сделать даже начинающей хозяйке. Технология приготовления несложная, но требует внимательности, иначе аппетитные перчики с начинкой развалятся. УНИАН расскажет, как варить фаршированный перец и чем можно его начинить.
- Фаршированный перец рисом и мясом
- Фаршированный перец в духовке с мясом и грибами
- Перец, фаршированный картошкой и курицей
- Фаршированный перец - рецепт в духовке с брынзой и яйцом
Ранее мы говорили о том, как заготовить острые помидоры на зиму.
Фаршированный перец рисом и мясом
- Перец болгарский - 17-19 шт.
- Рис - 1 стакан
- Фарш свино-говяжий - 1 кг
- Морковь - 1-2 шт.
- Лук репчатый - 2 шт.
- Соль - 2 ч. л
- Специи - 2 ч. л
- Томат-паста - 1 ст. л
- Сметана - 2 ст. л
- Масло растительное - для жарки
- Вода - 2 стакана
Перец вымыть, удалить семена, лук и морковь промыть и очистить. Морковь натереть на терке, а лук нарезать кубиками. Отварить рис до готовности и добавить к сырому фаршу. Лук и морковь обжарить до золотистого цвета на сковороде, соединить с фаршем и рисом. Посолить, добавить специи, тщательно перемешать. Заполнить перцы начинкой, сложить их в кастрюлю.
В стакане смешать томатную пасту и сметану, влить воду, добавить соль и специи. Залить перцы подготовленной заправкой и влить еще один стакан воды. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и варить 30 минут. Снять с огня и оставить еще на 10 минут.
Фаршированный перец в духовке с мясом и грибами
- Перец сладкий - 2 шт
- Фарш мясной - 200 г
- Грибы - 60 г
- Сыр твердый - 50 г
- Сметана - 50 г
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Зелень сушеная или свежая - по вкусу
Перцы вымыть, удалить семена и разрезать овощи пополам. Сыр натереть на терке, грибы обжарить до золотистого цвета. В мясной фарш добавить грибы, черный перец, соль и сметану, перемешать. Нафаршировать перцы начинкой и отправить в духовку. Запекать 30-40 минут при 210°C. За 10-15 минут до готовности достать перцы, посыпать натертым сыром.
Перец, фаршированный картошкой и курицей
- Перец болгарский красный - 5 шт.
- Картофель - 3 шт.
- Фарш куриный - 200 г
- Лук репчатый - 0,5 шт
- Молоко - 100 мл
- Масло сливочное - 40 г
- Томатная паста - 1 ст. л
- Масло растительное - 3-4 ст. л
- Соль - 1 ч. л
- Перец чёрный молотый - щепотка
Картофель очистить, промыть, нарезать крупными кубиками и отварить до готовности. Перцы вымыть, удалить семена, отрезать плодоножку. Лук нарезать кубиками и обжарить на сковороде до золотистого цвета. Там же обжарить фарш в течение 15-20 минут. Фарш с луком посолить, поперчить и снять с огня.
С картофеля слить воду, сделать пюре, затем добавить к нему фарш с луком. Выложить начинку в перцы, плотно утрамбовывая ее, а затем выложить овощи с картофелем в кастрюлю. Развести томатную пасту в воде, залить ею перцы и тушить в течение 15 минут. Выключить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и оставить еще на 10 минут.
Фаршированный перец - рецепт в духовке с брынзой и яйцом
- Перец сладкий (болгарский) - 3 шт.
- Брынза - 150 г
- Яйцо - 1 шт.
- Петрушка свежая - 3-4 веточки
- Укроп свежий - 3-4 веточки
- Перец красный острый молотый - щепотка
- Паприка молотая - 1/3 ч. л
- Соль - по вкусу
- Масло сливочное (для жарки) - 30 г
Болгарские перцы вымыть, отрезать плодоножку и удалить семена. Брынзу разломать на кусочки, выложить в миску, добавить яйцо, паприку, красный перец и измельченную зелень. Заполнить перцы начинкой, на сковороде растопить сливочное масло, обжарить перцы 1-2 минуты с каждой стороны.
Выложить перцы в форму для запекания и отправить в разогретую духовку на 25 минут. Температура при этом должна быть 180°C. Подавать перцы с веточками зелени.