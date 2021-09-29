Вкусные куриные котлеты понравятся как взрослым, так и детям.

Куриные котлеты – это нежное, сочное и нежирное блюдо. Такие котлеты нравятся как взрослым, так и детям, а также подходят для диетического питания. Готовить блюдо можно в духовке, в сковороде или на пару в зависимости от ваших предпочтений. Украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные рубленые куриные котлеты в необычном соусе.

Ранее мы рассказывали как готовить вкусные котлеты с сыром.

Куриные котлеты в духовке

Куриный фарш – 1.2 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зубч.

Куриные яйца – 1 шт.

Манка – 0.5 стак.

Соль – 0.5 ч.л.

Специи сухие по вкусу.

Растительное масло – 50 г.

В куриный фарш добавить яйца, манку, измельченный лук и чеснок, соль и специи по вкусу. Замесить фарш и оставить на 10 минут, чтобы набухла манка. Если фарш слишком крутой, можно влить немного воды. Чтобы фарш не прилипал к рукам, смочить их теплой водой.

Читайте такжеАроматная шарлотка с яблоками: простой рецепт выпечкиСформировать куриные котлеты и слегка приплюснуть. Противень для запекания смазать растительным маслом. Выложить котлеты на противень и выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут. Подавать к столу сразу после запекания.

Котлеты куриные рубленые в томатно-яблочном соусе – рецепт Клопотенко

Для котлет:

Курное филе – 500 г.

Яйцо – 1 шт.

Цедра лимона - ½ ч. л.

Лук – 1 шт.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Панировочные сухари – 5 ст.л.

Соль, специи по вкусу.

Для соуса:

Помидор – 1 шт.

Яблоко – 1 шт.

Чеснок – 1 зубч.

Томатная паста – 2 ст.л.

Вода – 50-70 мл.

Петрушка для украшения.

Курицу измельчить острым ножом в мелкий фарш. Добавить соль, перец, кориандр и цедру лимона, вбить яйцо. Лук натереть на крупной терке и добавить в фарш. Замесить фарш и сформировать продолговатые котлеты. Котлеты обмакнуть в панировочные сухари. Выложить на противень с пергаментом и выпекать при 180 градусах в течение 15-20 минут.

Для соуса в сотейнике соединить мелко нарезанный помидор, тертое яблоко, рубленный чеснок, томатную пасту и воду. Протушить несколько минут. Положить в соус петрушку, посолить и поперчить по вкусу. Готовый соус перебить блендером. Котлеты полить соусом и подавать к столу.

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Автор: Екатерина Пулатова