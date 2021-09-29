Куриные котлеты – это нежное, сочное и нежирное блюдо. Такие котлеты нравятся как взрослым, так и детям, а также подходят для диетического питания. Готовить блюдо можно в духовке, в сковороде или на пару в зависимости от ваших предпочтений. Украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные рубленые куриные котлеты в необычном соусе.
Ранее мы рассказывали как готовить вкусные котлеты с сыром.
Куриные котлеты в духовке
- Куриный фарш – 1.2 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубч.
- Куриные яйца – 1 шт.
- Манка – 0.5 стак.
- Соль – 0.5 ч.л.
- Специи сухие по вкусу.
- Растительное масло – 50 г.
В куриный фарш добавить яйца, манку, измельченный лук и чеснок, соль и специи по вкусу. Замесить фарш и оставить на 10 минут, чтобы набухла манка. Если фарш слишком крутой, можно влить немного воды. Чтобы фарш не прилипал к рукам, смочить их теплой водой.
Читайте такжеАроматная шарлотка с яблоками: простой рецепт выпечкиСформировать куриные котлеты и слегка приплюснуть. Противень для запекания смазать растительным маслом. Выложить котлеты на противень и выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут. Подавать к столу сразу после запекания.
Котлеты куриные рубленые в томатно-яблочном соусе – рецепт Клопотенко
Для котлет:
- Курное филе – 500 г.
- Яйцо – 1 шт.
- Цедра лимона - ½ ч. л.
- Лук – 1 шт.
- Кориандр молотый – 1 ч.л.
- Панировочные сухари – 5 ст.л.
- Соль, специи по вкусу.
Для соуса:
- Помидор – 1 шт.
- Яблоко – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубч.
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Вода – 50-70 мл.
- Петрушка для украшения.
Курицу измельчить острым ножом в мелкий фарш. Добавить соль, перец, кориандр и цедру лимона, вбить яйцо. Лук натереть на крупной терке и добавить в фарш. Замесить фарш и сформировать продолговатые котлеты. Котлеты обмакнуть в панировочные сухари. Выложить на противень с пергаментом и выпекать при 180 градусах в течение 15-20 минут.
Для соуса в сотейнике соединить мелко нарезанный помидор, тертое яблоко, рубленный чеснок, томатную пасту и воду. Протушить несколько минут. Положить в соус петрушку, посолить и поперчить по вкусу. Готовый соус перебить блендером. Котлеты полить соусом и подавать к столу.
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