Эти аппетитные небольшие рулеты готовятся очень просто.

Небольшие рулеты из отбитой мякоти свинины с начинкой называются "пальчиками" из-за внешнего сходства с пальцами рук. Это отличная закуска для гостей на праздничный стол. Пальчики также можно подать как горячее блюдо на обед или ужин. Они просто готовятся и имеют насыщенный вкус. Пальчики можно подавать с гарниром или как самостоятельное блюдо.

Свиные пальчики с сырной начинкой

Свинина (мякоть) - 500 г.

Сыр - 50 г

Укроп свежий - 15 г

Соль поваренная - по вкусу

Смесь перцев молотых по вкусу.

Яйцо куриное - 1 шт.

Сухари панировочные - 100 г.

Мука пшеничная - 100 г

Масло растительное для жарки.

Свинину нарезать стейками и отбить молотком с мелким узором. Внутреннюю часть каждого кусочка мяса поперчить и посолить. Для начинки крупно натереть сыр и нарезать укроп, смешать сыр с зеленью. На низ мясной отбивной положить столовую ложку начинки. Скрутить свинину в форме рулетика. Чтобы начинка не вытекала, мясные края слегка заправляются внутрь, как в блинах.

Отдельно взбить яйцо с солью, окунуть в кляр рулетики. Затем обвалять пальчики в муке и в панировочных сухарях. Жарить на разогретой с маслом сковороде со всех сторон по 5 минут. Затем выложить пальчики в форму для запекания, на дно налить немного воды и запекать 40 минут при 180 градусах. Можно полностью приготовить пальчики в сковороде, обжаривая 10 минут с каждой стороны и потом оставив на 10 минут под крышкой.

Мясные пальчики с грибами

Свинина - 500 г.

Шампиньоны - 200 г.

Лук - 1 шт.

Майонез - 2 ст.л.

Сметана - 2 ст.л.

Растительное масло по вкусу.

Свиную вырезку нарезать на кусочки толщиной 1 см. Отбить с двух сторон под пищевой пленкой, поперчить и посолить. Грибы нарезать пластинами, нарезать лук. Шампиньоны с луком обжарить на сковороде до готовности. Майонез смешать со сметаной. Смазать каждую отбивную смесью сметаны и майонеза с одной стороны. Выложить на край отбивной грибную начинку и аккуратно завернуть рулетики. Чтобы сохранить форму пальчиков, можно заколоть их зубочисткой. Пальчики можно выпекать 30 минут в духовке при 200 градусах или жарить на сковороде по 15 минут с каждой стороны.

Мясные пальчики с черносливом

Свинина - 500 г.

Чернослив - 5-6шт

Лук - 1 шт.

Вода - 200 г.

Лавровый лист - 1шт

Растительное масло для жарки.

Мясо нарезать на отбивные, посолить и поперчить, отбить молотком с двух сторон. Чернослив порезать на четыре части. В каждую отбивную положить часть чернослива и завернуть рулетом. Скрепить пальчики зубочистками. Обжарить пальчики на сковороде до румяности, затем переложить в кастрюлю. Лук порезать мелко и подрумянить на оставшемся после обжарки мяса масле. Залить жареный лук водой, добавить лавровый перец и влить в кастрюлю с пальчиками. Тушить на медленном огне до готовности рулетиков 30 минут. Перед подачей вытянуть зубочистки.

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Автор: Екатерина Пулатова