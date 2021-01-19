Буженина – это запеченный в духовке большой кусок свиного мяса, натертый различными душистыми травами и специями. Хорошо приготовленная буженина станет настоящим украшением любого стола.
Буженина в фольге
- Окорок свиной - 1 кг
- Чеснок - 10 зубчиков
- Горчица - 3 ч. л.
- Розмарин сухой - 1 ч. л.
- Паприка - 0,5 ч. л.
- Специи сухие - 0,5 ч. л.
- Перец черный молотый - 0,5 ч. л.
- Соль - 1 ч. л.
Специи и соль соединить. Все перемешать.
Свинину вымыть, обсушить бумажными полотенцами и выложить на тарелку.
Читайте такжеКак вкусно приготовить свиную печень – лучшие рецептыНожом сделать в мясе глубокие проколы и вставить в них зубчики чеснока. Мясо тщательно натереть со всех сторон смесью соли и специй. Сверху обмазать его горчицей.
Переложить окорок в глубокую миску. Затянуть пищевой пленкой так, чтобы она поменьше соприкасалась с маринадом. Положить мясо в холодильник мариноваться на 5-8 часов.
Достать окорок из холодильника, хорошо завернуть в фольгу и выложить на противень. Дать постоять при комнатной температуре 1 час.
Отправить мясо в холодную духовку. Прогреть духовку до 180°С. Запекать мясо в течение 1,5 часа.
Когда буженина будет готова, оставить в духовке еще на 2 часа. Затем вынуть мясо из духовки, развернуть фольгу, слить жидкость. Буженину переложить на блюдо, накрыть ее пищевой пленкой и положить в холодильник на 4-6 часов.
Буженина в рукаве для запекания
- Свинина (одним куском) - 700-800 г
- Соль - 2-3 ч. л.
- Перец черный - по вкусу
- Специи - по вкусу
- Чеснок - 2-3 зубчика
- Вода-1 л
- Лист лавровый - 2 шт.
Воду довести до кипения, посолить, поперчить, добавить лавровый лист и специи по собственному вкусу. Размешать.
Воду полностью охладить и положить в нее мясо. Вода должна полностью покрывать мясо. Накрыть пленкой и положить в холодильник минимум на 3 часа, можно на ночь.
Достать мясо, обсушить, слегка посолить, поперчить и натереть специями. Сделать надрезы и поместить очищенный и нарезанный чеснок.
Духовку разогреть до 190°С. Мясо поместить в рукав для запекания, сверху положить лавровый лист из маринада. Закрыть рукав специальными лентами.
Выпекать около 1 часа в разогретой духовке. Через час можно срезать верхушку рукава, чтобы буженина зарумянилась.
Буженина с бананами и ананасами
- Свиной ошеек - 1,2 кг
- Ананасы консервированные (кольца) - 3-4 шт.
- Банан - 1 шт.
- Вино белое полусухое - 50 мл
- Соль, перец черный - по вкусу
- Орегано - 1 ч. л.
Свиной ошеек промыть проточной водой и выложить на бумажные полотенца, чтобы обсох.
Читайте такжеАппетитный запеченный хек: как приготовить вкусную рыбу в духовкеЗатем сделать в мясе надрезы толщиной 1 см, не дорезая к низу. Посолить и поперчить, посыпать орегано. Оставить мариноваться на 3 часа, прикрыв его пищевой пленкой.
Через некоторое время кольца ананасов нарезать каждое на 4 части, бананы – кружочками.
Мясо выложить на лист фольги. В каждый разрез выложить кружок банана и кусочек ананаса. Подогнуть края фольги и полить мясо сверху вином.
Накрыть мясо свободным концом фольги и хорошо закрепить со всех сторон как конверт.
Духовку разогреть до 200°С и запекать буженину 75 минут, затем открыть фольгу и зарумянить мясо. Чтобы оно не пересохло, его можно полить сверху ананасовым сиропом или вином. Когда мясо будет готово, слить с него весь сок.
Буженину можно сразу подать на горячее или завернуть опять в фольгу, дать остыть и убрать на ночь в холодильник.
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