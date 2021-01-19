Хорошо приготовленная буженина будет настоящим украшением любого стола.

Буженина – это запеченный в духовке большой кусок свиного мяса, натертый различными душистыми травами и специями. Хорошо приготовленная буженина станет настоящим украшением любого стола.

Буженина в фольге

Окорок свиной - 1 кг

Чеснок - 10 зубчиков

Горчица - 3 ч. л.

Розмарин сухой - 1 ч. л.

Паприка - 0,5 ч. л.

Специи сухие - 0,5 ч. л.

Перец черный молотый - 0,5 ч. л.

Соль - 1 ч. л.

Специи и соль соединить. Все перемешать.

Свинину вымыть, обсушить бумажными полотенцами и выложить на тарелку.

Читайте такжеКак вкусно приготовить свиную печень – лучшие рецептыНожом сделать в мясе глубокие проколы и вставить в них зубчики чеснока. Мясо тщательно натереть со всех сторон смесью соли и специй. Сверху обмазать его горчицей.

Переложить окорок в глубокую миску. Затянуть пищевой пленкой так, чтобы она поменьше соприкасалась с маринадом. Положить мясо в холодильник мариноваться на 5-8 часов.

Достать окорок из холодильника, хорошо завернуть в фольгу и выложить на противень. Дать постоять при комнатной температуре 1 час.

Отправить мясо в холодную духовку. Прогреть духовку до 180°С. Запекать мясо в течение 1,5 часа.

Когда буженина будет готова, оставить в духовке еще на 2 часа. Затем вынуть мясо из духовки, развернуть фольгу, слить жидкость. Буженину переложить на блюдо, накрыть ее пищевой пленкой и положить в холодильник на 4-6 часов.

Буженина в рукаве для запекания

Свинина (одним куском) - 700-800 г

Соль - 2-3 ч. л.

Перец черный - по вкусу

Специи - по вкусу

Чеснок - 2-3 зубчика

Вода-1 л

Лист лавровый - 2 шт.

Воду довести до кипения, посолить, поперчить, добавить лавровый лист и специи по собственному вкусу. Размешать.

Воду полностью охладить и положить в нее мясо. Вода должна полностью покрывать мясо. Накрыть пленкой и положить в холодильник минимум на 3 часа, можно на ночь.

Достать мясо, обсушить, слегка посолить, поперчить и натереть специями. Сделать надрезы и поместить очищенный и нарезанный чеснок.

Духовку разогреть до 190°С. Мясо поместить в рукав для запекания, сверху положить лавровый лист из маринада. Закрыть рукав специальными лентами.

Выпекать около 1 часа в разогретой духовке. Через час можно срезать верхушку рукава, чтобы буженина зарумянилась.

Буженина с бананами и ананасами

Свиной ошеек - 1,2 кг

Ананасы консервированные (кольца) - 3-4 шт.

Банан - 1 шт.

Вино белое полусухое - 50 мл

Соль, перец черный - по вкусу

Орегано - 1 ч. л.

Свиной ошеек промыть проточной водой и выложить на бумажные полотенца, чтобы обсох.

Читайте такжеАппетитный запеченный хек: как приготовить вкусную рыбу в духовкеЗатем сделать в мясе надрезы толщиной 1 см, не дорезая к низу. Посолить и поперчить, посыпать орегано. Оставить мариноваться на 3 часа, прикрыв его пищевой пленкой.

Через некоторое время кольца ананасов нарезать каждое на 4 части, бананы – кружочками.

Мясо выложить на лист фольги. В каждый разрез выложить кружок банана и кусочек ананаса. Подогнуть края фольги и полить мясо сверху вином.

Накрыть мясо свободным концом фольги и хорошо закрепить со всех сторон как конверт.

Духовку разогреть до 200°С и запекать буженину 75 минут, затем открыть фольгу и зарумянить мясо. Чтобы оно не пересохло, его можно полить сверху ананасовым сиропом или вином. Когда мясо будет готово, слить с него весь сок.

Буженину можно сразу подать на горячее или завернуть опять в фольгу, дать остыть и убрать на ночь в холодильник.

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Автор: УНИАН