Многие не любят рыбу из-за ее специфического запаха и скумбрия не исключение. Украинские хозяюшки поделились секретом, благодаря которому рыбу будут есть все.

Запеченная скумбрия - беспроигрышный вариант как на обед, так и на ужин. Блюдо занимает мало времени на подготовку, быстро готовится и получается невероятно вкусным. Отлично подойдет как для семейного ужина, так и званых гостей. УНИАН разбирался, как запечь вкусную скумбрию в духовке без запаха.

Ранее мы говорили о том, как делается запеченная скумбрия в духовке.

Как запечь скумбрию в духовке - "ванна" от запаха

Берем тушку скумбрии и тщательно ее потрошим. Не забываем также удалить жабры. После чего хорошо промываем.

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Делаем уксусный раствор - три столовых ложки 9% уксуса на литр воды. В полученной смеси замачиваем тушку рыбы на 10 минут. Кстати, этот секретный лайфхак работает фактически с любой рыбой, кроме красной.

После "ванны" тушку нужно хорошо промокнуть бумажными полотенцами.

Натираем рыбу солью и перцем, а в животик кладем лимон и чеснок. Также можно добавить зелень и травы по вкусу, но нужно учитывать, что зелень может дать горечь.

Сколько готовится скумбрия в духовке - главные ориентиры

Скумбрия удобна тем, что ей не нужна длительная термическая обработка, за что ее и любят украинские хозяюшки. Целая тушка без головы и без внутренностей готовится до 25 минут в духовке при температуре 180°С. Филе запекается еще быстрее - всего 20 минут. При этом температура в духовке должна достигать 230°С.

Скумбрия в духовке в фольге - универсальный рецепт

Что понадобиться для скумбрии в духовке:

скумбрия - 1 шт.;

сметана - 2 ст. л;

лимон - 3 дольки;

лук - четверть средней луковицы;

соль и перец - по вкусу.

Подготавливаем рыбу, как мы это описывали выше, и на тушке делаем глубокие поперечные надрезы.

В животики закладываем лимон и травы, а в разрезы вставляем дольки лука. Смазываем тушку сметаной. Уже в этом виде рыбу можно заматывать в фольгу и выпекать.

Чтобы наше блюдо сделать более сытным, то запекаем скумбрию с овощами. Картошку и морковку моем, чистим и режем некрупными кубиками. Овощи смешиваем со сметаной и любимыми специями и добавляем к скумбрии.

Некоторые хозяйки фаршируют рыбу овощами, но все же лучше их просто выложить рядом с тушкой и завернуть в фольгу. Из-за овощей длительность приготовления блюда может увеличиться до 50 минут. В результате мы получим вкусную и полезную скумбрию с овощами в духовке.

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