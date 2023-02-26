Диетологи говорят, что скумбрия - одна из самых полезных рыб. В ней содержится много витамина Омега-3, который улучшает обмен веществ, нормализует пищеварение, укрепляет волосы и ногти. УНИАН расскажет, как делается скумбрия, запеченная в духовке, по лучшим рецептам.
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Запеченная скумбрия - рецепт в фольге
Для приготовления вам понадобятся:
- Скумбрия - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Лимон - 1 шт.
- Майонез - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу.
- Перец черный молотый - по вкусу.
Скумбрию вымыть, очистить от внутренностей. Лимон нарезать кружочками, а лук - полукольцами. Рыбу без головы внутри и снаружи натереть майонезом, смешанным с солью и перцем. Фольгу расстелить в два слоя, выложить "подушку" из лука, а сверху разместить рыбу, внутрь которой положить лимон. Фольгу завернуть "лодочкой" и поместить в форму для запекания. Готовится запеченная скумбрия в фольге 30 минут при 200 °C.
Скумбрия, запеченная с овощами - рецепт
Предварительно нужно разогреть духовку до 180°C.
Для приготовления вам понадобятся:
- Скумбрия - 1 шт.
- Картофель - 2-3 шт.
- Помидор - 1 шт.
- Перец сладкий - 1 шт.
- Сметана 20 % - 50 г.
- Соль - по вкусу.
- Перец черный молотый - по вкусу.
Картофель очистить, вымыть и нарезать кружочками. Так же поступить с помидором и перцем. Скумбрию очистить от внутренностей и отрезать голову. Промыть, обтереть бумажным полотенцем, нарезать кусочками толщиной в 1-2 см. Расстелить фольгу в два слоя, выложить на нее скумбрию. Посолить, поперчить и между кусочками рыбы разместить овощи, чередуя их. Снова приправить специями скумбрию и смазать ее сметаной. Выложить фольгу с рыбой на противень и запекать 30-40 минут при 180°C.
Скумбрия, запеченная с картошкой и майонезом
Для приготовления вам понадобятся:
- Скумбрия - 1-2 шт.
- Картофель - 1 кг
- Лук репчатый - 1-2 шт.
- Майонез - 100-150 г
- Соль - по вкусу.
- Перец молотый - по вкусу.
Скумбрию почистить, вымыть, избавить от хребта и костей (разделать на филе). Лук очистить, нарезать кольцами, сложить в миску вместе с кусочками рыбы. Посолить, поперчить, оставить на 15-20 минут. Картофель очистить, вымыть, нарезать брусочками и добавить к рыбе с луком. Заправить майонезом и перемешать. Выложить заготовку в форму для запекания, готовить в духовке 40-50 минут при 180°C.