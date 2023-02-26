Запеченную скумбрию можно подавать с овощами, лимоном или в собственном соку - она всегда получается вкусной.

Диетологи говорят, что скумбрия - одна из самых полезных рыб. В ней содержится много витамина Омега-3, который улучшает обмен веществ, нормализует пищеварение, укрепляет волосы и ногти. УНИАН расскажет, как делается скумбрия, запеченная в духовке, по лучшим рецептам.

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Запеченная скумбрия - рецепт в фольге

Для приготовления вам понадобятся:

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Скумбрия - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Лимон - 1 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Соль - по вкусу.

Перец черный молотый - по вкусу.

Скумбрию вымыть, очистить от внутренностей. Лимон нарезать кружочками, а лук - полукольцами. Рыбу без головы внутри и снаружи натереть майонезом, смешанным с солью и перцем. Фольгу расстелить в два слоя, выложить "подушку" из лука, а сверху разместить рыбу, внутрь которой положить лимон. Фольгу завернуть "лодочкой" и поместить в форму для запекания. Готовится запеченная скумбрия в фольге 30 минут при 200 °C.

Скумбрия, запеченная с овощами - рецепт

Предварительно нужно разогреть духовку до 180°C.

Для приготовления вам понадобятся:

Скумбрия - 1 шт.

Картофель - 2-3 шт.

Помидор - 1 шт.

Перец сладкий - 1 шт.

Сметана 20 % - 50 г.

Соль - по вкусу.

Перец черный молотый - по вкусу.

Картофель очистить, вымыть и нарезать кружочками. Так же поступить с помидором и перцем. Скумбрию очистить от внутренностей и отрезать голову. Промыть, обтереть бумажным полотенцем, нарезать кусочками толщиной в 1-2 см. Расстелить фольгу в два слоя, выложить на нее скумбрию. Посолить, поперчить и между кусочками рыбы разместить овощи, чередуя их. Снова приправить специями скумбрию и смазать ее сметаной. Выложить фольгу с рыбой на противень и запекать 30-40 минут при 180°C.

Скумбрия, запеченная с картошкой и майонезом

Для приготовления вам понадобятся:

Скумбрия - 1-2 шт.

Картофель - 1 кг

Лук репчатый - 1-2 шт.

Майонез - 100-150 г

Соль - по вкусу.

Перец молотый - по вкусу.

Скумбрию почистить, вымыть, избавить от хребта и костей (разделать на филе). Лук очистить, нарезать кольцами, сложить в миску вместе с кусочками рыбы. Посолить, поперчить, оставить на 15-20 минут. Картофель очистить, вымыть, нарезать брусочками и добавить к рыбе с луком. Заправить майонезом и перемешать. Выложить заготовку в форму для запекания, готовить в духовке 40-50 минут при 180°C.

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