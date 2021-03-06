Блинчики с изысканной начинкой сделают праздник особенным.

Блинчики с икрой - это традиционный рецепт русской кухни и прекрасная праздничная закуска к приближающейся Масленице. Красная икра считается деликатесом, что делает это повседневный рецепт блинчиков более праздничным. В такую начинку помимо икры можно по желанию добавить рыбу, сливочный крем или мягкий сыр.

Блинчики с красной икрой

Икра красная - 200 г.

Пшеничная мука - 200 г.

Яйца - 2 шт.

Молоко - 1 л.

Сахар - 60 г.

Подсолнечное масло - 40 г.

Соль - 0.5 ч.л.

В миске смешать сухие ингредиенты: муку, сахар и соль. Добавить яйца и взбить миксером до однородности ингредиентов. Влить молоко и взбить смесь миксером. Постепенно вливать молоко в тесто и перемешивать миксером. Добавить в тесто подсолнечное масло. Сковородку раскалить на огне, влить немного масла и уменьшить огонь до среднего. Жарить блины полминуты с каждой стороны.

В центр каждого блина выложить чайную ложку икры. Завернуть блин пополам два раза чтобы получился треугольник или свернуть рулетиком. По желанию добавить мягкий сыр, красную рыбу или сметану.

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Автор: Екатерина Пулатова