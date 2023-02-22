Нежные молочные блинчики с жареными грибами - настоящее кулинарное наслаждение.

Грибы - одна из самых популярных начинок для соленых грибов, особенно у тех, кто не ест мясо. Предлагаем приготовить нежные блины на молоке с грибами и орехами под сырной корочкой. Такое блюдо с идеальным сочетанием вкусов не стыдно подавать на любой праздник.

Блинчики с грибами, орехами и сметанно-сырным соусом

Ингредиенты для блинов:

мука - 100 г;

молоко - 250 мл;

яйца - 1 шт.;

сахар - 1 ч.л.;

подсолнечное масло - 1 ст.л.;

соль - щепотка.

Ингредиенты для начинки:

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грибы - 200 г;

грецкие орехи - 100 г;

сыр - 100 г;

сметана - 150 г;

мука - 1 ст.л.;

сливочное масло - 50 г;

соль, перец, специи по вкусу.

Сначала нужно приготовить тесто на блины. Молоко и яйца должны быть комнатной температуры, чтобы тесто было однородным. Взбить яйца с молоком, солью и сахаром. Вмешать в тесто муку и влить подсолнечное масло.

Разогреть сковороду и немного смазать маслом. Налить половину половника теста и распределить по всей сковороде. Пожарить блины по 1-2 минуты с каждой стороны. Готовые блины накройте крышкой от сковороды или пленкой, чтобы края не обветрились.

Для начинки мелко нарезать грибы. Рекомендуется взять несколько разных видов грибов. Обжарить грибы на сливочном масле до готовности (примерно 10 минут). Грибы натереть на крупной терке. Смешать грибы с орехами, мукой, половиной сыра и 100 г сметаны. Посолить и поперчить начинку по вкусу. Наполнить начинкой блины.

Смазать маслом форму для выпечки. Выложить блинчики в форму в ряд. Смазать блины 50 г сметаны и посыпать второй половиной сыра. Запекать блины под сырной корочкой в духовке при 180 градусах 15 минут.

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