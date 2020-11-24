Домашний сыр имеет нежную структуру и приятный аромат.

Сыр - один из самых полезных продуктов питания с большим количеством полезных веществ и витаминов. Однако стоимость хорошего сыра в магазине довольно высокая, да и его состав вызывает много вопросов. Сделать домашний сыр можно дома из доступного молока и молочных продуктов. К тому же такой продукт будет полезным и полностью натуральным.

Домашний сыр из молока и творога

Творог - 500 г.

Молоко - 350 мл.

Сливочное масло - 50 гр.

Куриные яйца - 1 шт.

Соль - 0.5 ч. л.

Сода пищевая - 0.3 ч.л.

Молоко и творог должны содержать высокий процент жира и быть натуральными. Лучше брать продукты на рынке. В кастрюлю положить творог и залить молоком, поставить на медленный огонь. Постоянно помешивать смесь ложкой. Масса начнет плавиться и загустеет. Варить 30 минут.

Читайте такжеМанный пудинг: как готовить вкусный воздушный десерт из детстваКогда масса уварится вдвое и загустеет, добавить кусочек сливочного масла и варить ещё 5 минут. В отдельной миске взбить соль, соду и яйцо до однородности. Яичную смесь влить в сырную массу, постоянно помешивая. Сырная масса увеличится в объеме, станет рыхлой и пышной, похожей на манную кашу. Варить 20 минут, постоянно помешивая.

Твердость сыра зависит от времени приготовления. Когда сыр достигнет желаемой консистенции, выложить его в форму и затянуть пищевой пленкой. Убрать сыр на 2 часа в холодильник, после чего он готов к употреблению.

Домашняя брынза из молока

Молоко - 3 л.

Столовый уксус - 3 ст.л.

Соль - 1 ст.л.

Молоко довести до кипения на сильном огне. Когда молоко начнет закипать - добавить уксус и соль. Молоко начнет сворачиваться. Мешать смесь ложкой примерно 3 минуты и снять с огня. Слить массу в дуршлаг с марлей. Часть сыворотки оставить для хранения сыра. Завернуть сыр в марлю и поставить на него что-то тяжелое. Оставить массу на ночь. Готовый сыр надо хранить в оставленной сыворотке.

Домашний сыр из молока и сметаны

Молоко - 1 л.

Сметана 20% - 200 г.

Яйцо - 3 шт.

Соль - 1 ч.л.

Укроп рубленный - 1 ст.л.

Яйца и сметану взбить венчиком. Молоко довести до кипения, посолить. Влить яичную смесь в молоко и варить 5 минут. Молоко приобретет творожную консистенцию. Снять молоко с огня на 7 минут, добавить нарезанный укроп и оставить еще на 10 минут.

Откинуть массу на несколько слоев марли. Слить жидкость. Завязать марлю и подвесить на 15 минут, чтобы вся жидкость стекла. Уложить сыр в марле в глубокую миску и поставить сверху что-нибудь тяжелое. Убрать в холодильник на 5 часов.

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Автор: Екатерина Пулатова