Творожный чизкейк без выпечки, который получается даже у новичков - в материале УНИАН.

Чизкейк относится к блюдам европейской и американской кухни, а название десерта состоит из двух слов "cheese" (сыр) и "cake" (торт). Буквально переводится как "творожный торт" и в составе действительно имеет творог, взбитый до состояния суфле. УНИАН расскажет, как сделать чизкейк из творога без выпечки, даже если вы готовите его впервые.

Ранее мы говорили о том, как сделать банановый торт без выпечки.

Чизкейк творожный без выпечки - лучший рецепт

Десерт по данной технологии вы будете делать всего 30-40 минут, но для того, чтобы торт порадовал вас невероятным вкусом, он должен настояться. На это уйдет еще 8 часов - учитывайте это перед тем, как начинать готовить.

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Для того, чтобы сделать чизкейк без выпечки из творога, вам понадобятся:

творог - 700 гр;

печенье топленое - 350 гр;

сгущенное молоко - 300 гр;

желатин - 30 гр;

сливочное масло - 125 гр;

сливки - 150 мл;

ванильный сахар - 10 гр;

молоко - 125 мл.

Печенье измельчить в крошку, добавить к нему сливочное масло, растопленное на водяной бане. Форму для выпечки застелить пищевой пленкой, вылить туда масло с печеньем и утрамбовать.

В отдельную емкость высыпать желатин, залить холодным молоком и оставить на 10-15 минут до набухания. В чашу блендера выложить творог, ванильный сахар, сгущенку и сливки. Взбить до образования однородной консистенции.

Подогреть желатин на водяной бане (не кипятить) и тонкой струйкой влить в творожную массу. Взбить ее до однородности и вылить в форму для выпечки (на слой с печеньем). Отправить в холодильник на 8 часов, а затем снять кольцо от формы и убрать пищевую пленку. По желанию можно дополнительно украсить чизкейк свежими ягодами или вареньем.

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