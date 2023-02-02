Чизкейк относится к блюдам европейской и американской кухни, а название десерта состоит из двух слов "cheese" (сыр) и "cake" (торт). Буквально переводится как "творожный торт" и в составе действительно имеет творог, взбитый до состояния суфле. УНИАН расскажет, как сделать чизкейк из творога без выпечки, даже если вы готовите его впервые.
Ранее мы говорили о том, как сделать банановый торт без выпечки.
Чизкейк творожный без выпечки - лучший рецепт
Десерт по данной технологии вы будете делать всего 30-40 минут, но для того, чтобы торт порадовал вас невероятным вкусом, он должен настояться. На это уйдет еще 8 часов - учитывайте это перед тем, как начинать готовить.
Для того, чтобы сделать чизкейк без выпечки из творога, вам понадобятся:
- творог - 700 гр;
- печенье топленое - 350 гр;
- сгущенное молоко - 300 гр;
- желатин - 30 гр;
- сливочное масло - 125 гр;
- сливки - 150 мл;
- ванильный сахар - 10 гр;
- молоко - 125 мл.
Печенье измельчить в крошку, добавить к нему сливочное масло, растопленное на водяной бане. Форму для выпечки застелить пищевой пленкой, вылить туда масло с печеньем и утрамбовать.
В отдельную емкость высыпать желатин, залить холодным молоком и оставить на 10-15 минут до набухания. В чашу блендера выложить творог, ванильный сахар, сгущенку и сливки. Взбить до образования однородной консистенции.
Подогреть желатин на водяной бане (не кипятить) и тонкой струйкой влить в творожную массу. Взбить ее до однородности и вылить в форму для выпечки (на слой с печеньем). Отправить в холодильник на 8 часов, а затем снять кольцо от формы и убрать пищевую пленку. По желанию можно дополнительно украсить чизкейк свежими ягодами или вареньем.