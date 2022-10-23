Эти низкокалорийные сладости можно есть даже на диете.

Диету и десерты вполне можно сочетать. Некоторые десерты не только разрешены при похудении, а даже полезны. Они повышают настроение и улучшают работу желудочно-кишечного тракта. С такими сладостями соблюдать диету гораздо проще, но есть их каждый день всё равно не стоит УНИАН назвал 6 самых низкокалорийных десертов для сладкоежек, которые следят за фигурой.

Фруктовое желе

Калорийность: 50-70 ккал/100 г в зависимости от вида фруктов и количества сахара.

Желе не только низкокалорийное, но и очень полезное. Желе можно приготовить на основе желатина, пектина или агар-агара - все три вещества очень полезны для кишечника и костей. Ранее мы писали, чем полезен желатин.

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Готовое магазинное желе тоже может присутствовать в диетическом питании, но лучше приготовить десерт самостоятельно. Для этого доведите до кипения любой сок или компот, и растворите в горячем соке желатин. На 500 мл сока понадобится 20 г желатина. По желанию добавьте любые фрукты или ягоды и поставьте желе остывать в холодильник.

Мармелад

Калорийность: примерно 80 ккал/100 г.

Мармелад по рецептуре похож на желе, но с более высокой концентрацией желатина или пектина. Фруктовый мармелад полезен для костей, пищеварительного тракта и нервной системы. Но найти натуральный мармелад в магазине непросто.

Чтобы десерт принес максимальную пользу, его лучше приготовить самостоятельно. Это несложно: вмешайте в 200 мл горячего яблочного или ягодного компота 6 ложек сахара, 2 ложки лимонного сока и 30 г желатина. Разлейте по формочкам и остудите.

Домашний пломбир

Калорийность: 250 ккал/100 г в классическом варианте, около 100 ккал/100 г в диетическом рецепте.

Домашнее мороженое не содержит вредных жиров и мучных компонентов. Молоко, сливки, желтки и сахар - все очень просто и ничего лишнего. Без вреда для фигуры есть такой десерт можно 2 раза в неделю.

Рецепт домашнего мороженого мы публиковали ранее. Для снижения калорийности можно заменить сливки обезжиренным йогуртом, а вместо сахара взять стевию.

Зефир

Калорийность: 120-200 ккал/100 г в зависимости от количества сахара.

Зефир относится к желейным десертам, пользу которых мы уже упоминали. Его калорийность выше, чем у желе и мармелада, но зефир более сытный и его не съешь много.

Магазинный зефир более калорийный и его можно есть очень маленькими порциями. Домашний зефир готовят из взбитого куриного белка, яблочного пюре и желатина. Если яблоки сладкие, то можно не добавлять сахар и калорийность десерта снизится.

Овсяноблины

Калорийность: 130 ккал/100 г.

Овсяные блины - простые в приготовлении и очень модные сладости, которые стали популярны среди молодежи. В меню многих молодежных кафе есть такие десерты. Калорийность блинов из овсянки ниже, чем у традиционных, при этом они очень сытные и могут заменить полноценный завтрак. Рецепт овсяноблина публиковал УНИАН.

Йогурты

Калорийность: 60 ккал/100 г в йогурте без добавок.

Йогурт очень полезен для желудка благодаря большому содержанию кисломолочных бактерий. Сам по себе йогурт низкокалорийный, поэтому в него можно добавить молотое печенье, шоколад, хлопья, фрукты и ягоды. Также в йогурт можно добавить желатин и приготовить йогуртовую паннакоту.

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