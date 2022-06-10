УНИАН публикует простые рецепты мороженого без специального оборудования и ненатуральных добавок.

Нет более желанного лакомства летом, чем пару шариков вкусного мороженого. Такой десерт можно легко приготовить дома из минимума ингредиентов за несколько минут. УНИАН расскажет, как приготовить сливочное, шоколадное или фруктовое домашнее мороженое.

Как сделать домашний пломбир

Молоко - 150 г.

Сливки жирные - 500 г.

Яичные желтки - 3 шт.

Сахар - 150 г.

Ванилин или ванильный сахар по вкусу.

Молоко слегка подогреть, но не кипятить. Желтки взбить с сахаром с помощью венчика. Влить в желтковую смесь горячее молоко и продолжить взбивать, пока не растворится весь сахар. Перелить массу в кастрюлю и, постоянно помешивая лопаткой, довести на среднем огне до легкого загустения.

Кастрюлю поставить в емкость с ледяной водой и остудить до комнатной температуры. Взбить до кремообразной консистенции холодные сливки прямо из холодильника. Влить сливки молочно-яичную смесь. Добавить ваниль и перемешать до однородности. Выложить массу в широкую форму, накрыть крышкой и поставить в морозилку на 4 часа.

Очень простое домашнее мороженое из сгущенки

Сливки жирные - 200 г.

Сгущенное молоко - 100 г.

Взбить миксером холодные сливки прямо из холодильника до кремообразной консистенции. Аккуратно смешать взбитые сливки с белой сгущенкой. Выложить в широкую форму, накрыть крышкой и оставить на 4-5 часов.

Шоколадное мороженое - рецепт

Горький шоколад - 100 г.

Молоко - 300 г.

Сахар - 80 г.

Яичные желтки - 3 шт.

Сливки жирные - 300 г.

Шоколад разломать на небольшие кусочки и выложить в кастрюлю с молоком. Поставить на средний огонь. Нагревать, пока весь шоколад не растворится. Остудить молоко. Сахар взбить с желтками. Влить в желтки шоколадное молоко и поставить на огонь. Греть смесь 3-4 минуты при постоянном помешивании, пока она не загустеет.

Кастрюлю поставить в емкость с холодной водой и остудить. Сливки взбить миксером, пока они не станут воздушными. Смешать с молочной смесью. Выложить массу в форму и накрыть пленкой. Поместить в морозилку на 4 часа.

Домашнее клубничное мороженое

Сливки 33% - 500 мл.

Сгущенное молоко (белое) - 100 г.

Сахарная пудра - 2 стол.л.

Клубника - 300 г.

Клубнику промыть и очистить от хвостиков. Выложить в чашу блендера и посыпать сахарной пудрой. Взбить блендером до однородности. Сливки хорошо охладить (можно поставить ненадолго в морозилку). Взбивать сливки миксером до сильного загустения. Постепенно влить сгущенку и продолжить взбивать. Добавить пюре из клубники и взбить ещё раз. Переложить массу в контейнер и оставить в морозилке на ночь.

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