Изысканная и нежная молочная панакота готовится очень просто.

Панна котта - классический итальянский рецепт из сливок, молока и желатина, который очень полюбился во всем мире. Это не просто молочное желе, а очень нежный десерт с бархатной структурой. Классическая панна котта имеет белый цвет и бархатную структуру, но его можно разнообразить ягодным соусом или различными фруктами. Итальянскую панна котту делают с листовым желатином и стручковой ванилью, но по желанию их можно заменить на сухой желатин и ванилин соответственно.

Классическая панна котта на молоке и сливках

Сливки 33% - 600 мл.

Желатин - 10 г.

Сахар - 6 ст.л.

Ваниль - 1 стручок (или 7 г ванильного сахара).

Вода - 100 мл.

Стручок ванили разрезаем вдоль и выскребаем из него ножом семена. На очень слабый огонь ставим молоко со сливками, добавляем семена и стручок ванили и томим 60 минут, не давая жидкости закипеть. Это позволит загустить сливки естественным путем. Желатин размочить в холодной воде. Растапливаем желатин в микроволновке, не давая ему закипеть.

Удаляем из сливок стручок ванили, вмешиваем сахар и растворенный желатин. Разливаем панна котту по маленьким формочкам, остужаем до комнатной температуры и ставим в холодильник на 4 часа. На дно формы предварительно можно положить варенье или бисквит.

Карамельная панна котта

Сахар - 125 г.

Сливки 33% - 500 мл.

Желатин - 8 г.

Желатин замочить в 4 столовых ложках холодной воды. Сахар положить в сотейник и на небольшом огне растопить до состояния карамели. Важно не передержать сахар, иначе он подгорит. Сливки немного подогреть и влить к карамели, постоянно размешивая. Не доводить до кипения. Карамель должна полностью растаять.

Сливки с карамелью влить к желатину и размешать венчиком. Залить десерт в формы и поставить в холодильник на 4 часа. По желанию украсить перед подачей взбитыми сливками.

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Автор: Екатерина Пулатова