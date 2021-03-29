Панна котта - классический итальянский рецепт из сливок, молока и желатина, который очень полюбился во всем мире. Это не просто молочное желе, а очень нежный десерт с бархатной структурой. Классическая панна котта имеет белый цвет и бархатную структуру, но его можно разнообразить ягодным соусом или различными фруктами. Итальянскую панна котту делают с листовым желатином и стручковой ванилью, но по желанию их можно заменить на сухой желатин и ванилин соответственно.
Классическая панна котта на молоке и сливках
- Сливки 33% - 600 мл.
- Желатин - 10 г.
- Сахар - 6 ст.л.
- Ваниль - 1 стручок (или 7 г ванильного сахара).
- Вода - 100 мл.
Стручок ванили разрезаем вдоль и выскребаем из него ножом семена. На очень слабый огонь ставим молоко со сливками, добавляем семена и стручок ванили и томим 60 минут, не давая жидкости закипеть. Это позволит загустить сливки естественным путем. Желатин размочить в холодной воде. Растапливаем желатин в микроволновке, не давая ему закипеть.
Удаляем из сливок стручок ванили, вмешиваем сахар и растворенный желатин. Разливаем панна котту по маленьким формочкам, остужаем до комнатной температуры и ставим в холодильник на 4 часа. На дно формы предварительно можно положить варенье или бисквит.
Карамельная панна котта
- Сахар - 125 г.
- Сливки 33% - 500 мл.
- Желатин - 8 г.
Желатин замочить в 4 столовых ложках холодной воды. Сахар положить в сотейник и на небольшом огне растопить до состояния карамели. Важно не передержать сахар, иначе он подгорит. Сливки немного подогреть и влить к карамели, постоянно размешивая. Не доводить до кипения. Карамель должна полностью растаять.
Сливки с карамелью влить к желатину и размешать венчиком. Залить десерт в формы и поставить в холодильник на 4 часа. По желанию украсить перед подачей взбитыми сливками.
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