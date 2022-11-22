Привычному советскому оливье можно придать изысканный вкус, если заменить часть ингредиентов.

Салат оливье - самое популярное блюдо новогодних праздников. Классический рецепт оливье хорошо знаком каждому украинцу и готовится из доступных продуктов. Предлагаем немного разнообразить привычный салат и сделать его более изысканным, заменив часть ингредиентов.

Салат оливье с семгой и яблоками

Сёмга слабосоленая - 300 г.

Яйца - 3 шт.

Картошка - 4 шт.

Огурцы свежие - 3 шт.

Яблоко - 1 шт.

Зелёный горошек консервированный - 200 г.

Лук - 1 шт.

Майонез - 150 г.

Соль, перец, зелень по вкусу.

Яйца сварить вкрутую (примерно 10 минут) и остудить. Картошку отварить в мундире до готовности (примерно 20 минут). Нарезать картошку, яйца и огурцы одинаковыми кубиками.

Яблоко почистить от кожуры и семечек, мелко нарезать. Для салата лучше выбирать плотное сладкое яблоко. Добавить в оливье горошек и нарезанную полосками семгу. Добавить мелко нарезанный лук (лучше чтобы лук был сладкий). Заправить салат майонезом, посолить и поперчить, хорошо перемешать.

Видео дня

Оливье с говяжьим языком

На 1 порцию салата:

Говяжий язык - 35 г.

Морковь - 35 г.

Зеленый горошек - 40 г.

Яблоки - 0,5 шт.

Соленые огурцы - 25 г.

Свежие огурцы - 25 г.

Картошка - 50 г.

Перепелиные яйца - 5 шт.

Майонез - 30 г.

Соль, перец, зелень по вкусу.

Морковь и картошку отварить до готовности, перепелиные яйца варить 7 минут до готовности. Говяжий язык варить до готовности, пока его можно будет легко проткнуть вилкой (примерно 2-3 часа).

Нарезать мелким кубиком свежие и соленые огурцы, картошку, морковь, яблоки, остывший язык. Лук мелко нарезать. Перепелиные яйца разрезать пополам. Смешать ингредиенты с горошком. Перемешать все ингредиенты и заправить салат солью, перцем и майонезом. Для этого салата лучше приготовить домашний майонез.

Оливье с креветками и авокадо

Креветки очищенные - 150 г.

Морковь запеченная - 4 шт.

Консервированный горошек - 1 банка.

Соленый огурец - 1 шт.

Свежий огурец - 1 шт.

Яйца - 4 шт.

Майонез - 3 ст.л.

Васаби - 5 г.

Кориандр, сладкая паприка, молотый перец, соль по вкусу.

Красная икра - 2 ст.л.

Креветки можно заменить кальмарами, раковыми шейками или крабовыми палочками. Васаби в сосусе можно заменить тертым хреном. Яйца отварить вкрутую, морковь заранее запечь со специями.

Морковь, яйца, авокадо и два вида огурцов нарезать кубиками. Мелким кубиком нарезать раковые шейки или креветки. Мелкие креветки можно оставить целыми. Добавить горошек и перемешать ингредиенты. Заправить салат майонезом с васаби, посолить и поперчить. При подаче украсить оливье красной икрой и зеленью.

Вас также могут заинтересовать новости: