Салат оливье - самое популярное блюдо новогодних праздников. Классический рецепт оливье хорошо знаком каждому украинцу и готовится из доступных продуктов. Предлагаем немного разнообразить привычный салат и сделать его более изысканным, заменив часть ингредиентов.
Салат оливье с семгой и яблоками
- Сёмга слабосоленая - 300 г.
- Яйца - 3 шт.
- Картошка - 4 шт.
- Огурцы свежие - 3 шт.
- Яблоко - 1 шт.
- Зелёный горошек консервированный - 200 г.
- Лук - 1 шт.
- Майонез - 150 г.
- Соль, перец, зелень по вкусу.
Яйца сварить вкрутую (примерно 10 минут) и остудить. Картошку отварить в мундире до готовности (примерно 20 минут). Нарезать картошку, яйца и огурцы одинаковыми кубиками.
Яблоко почистить от кожуры и семечек, мелко нарезать. Для салата лучше выбирать плотное сладкое яблоко. Добавить в оливье горошек и нарезанную полосками семгу. Добавить мелко нарезанный лук (лучше чтобы лук был сладкий). Заправить салат майонезом, посолить и поперчить, хорошо перемешать.
Оливье с говяжьим языком
На 1 порцию салата:
- Говяжий язык - 35 г.
- Морковь - 35 г.
- Зеленый горошек - 40 г.
- Яблоки - 0,5 шт.
- Соленые огурцы - 25 г.
- Свежие огурцы - 25 г.
- Картошка - 50 г.
- Перепелиные яйца - 5 шт.
- Майонез - 30 г.
- Соль, перец, зелень по вкусу.
Морковь и картошку отварить до готовности, перепелиные яйца варить 7 минут до готовности. Говяжий язык варить до готовности, пока его можно будет легко проткнуть вилкой (примерно 2-3 часа).
Нарезать мелким кубиком свежие и соленые огурцы, картошку, морковь, яблоки, остывший язык. Лук мелко нарезать. Перепелиные яйца разрезать пополам. Смешать ингредиенты с горошком. Перемешать все ингредиенты и заправить салат солью, перцем и майонезом. Для этого салата лучше приготовить домашний майонез.
Оливье с креветками и авокадо
- Креветки очищенные - 150 г.
- Морковь запеченная - 4 шт.
- Консервированный горошек - 1 банка.
- Соленый огурец - 1 шт.
- Свежий огурец - 1 шт.
- Яйца - 4 шт.
- Майонез - 3 ст.л.
- Васаби - 5 г.
- Кориандр, сладкая паприка, молотый перец, соль по вкусу.
- Красная икра - 2 ст.л.
Креветки можно заменить кальмарами, раковыми шейками или крабовыми палочками. Васаби в сосусе можно заменить тертым хреном. Яйца отварить вкрутую, морковь заранее запечь со специями.
Морковь, яйца, авокадо и два вида огурцов нарезать кубиками. Мелким кубиком нарезать раковые шейки или креветки. Мелкие креветки можно оставить целыми. Добавить горошек и перемешать ингредиенты. Заправить салат майонезом с васаби, посолить и поперчить. При подаче украсить оливье красной икрой и зеленью.