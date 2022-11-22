Необычный оливье на Новый год / фото ua.depositphotos.com

Салат оливье - самое популярное блюдо новогодних праздников. Классический рецепт оливье хорошо знаком каждому украинцу и готовится из доступных продуктов. Предлагаем немного разнообразить привычный салат и сделать его более изысканным, заменив часть ингредиентов.

Салат оливье с семгой и яблоками

  • Сёмга слабосоленая - 300 г.
  • Яйца - 3 шт.
  • Картошка - 4 шт.
  • Огурцы свежие - 3 шт.
  • Яблоко - 1 шт.
  • Зелёный горошек консервированный - 200 г.
  • Лук - 1 шт.
  • Майонез - 150 г.
  • Соль, перец, зелень по вкусу.

Яйца сварить вкрутую (примерно 10 минут) и остудить. Картошку отварить в мундире до готовности (примерно 20 минут). Нарезать картошку, яйца и огурцы одинаковыми кубиками.

Яблоко почистить от кожуры и семечек, мелко нарезать. Для салата лучше выбирать плотное сладкое яблоко. Добавить в оливье горошек и нарезанную полосками семгу. Добавить мелко нарезанный лук (лучше чтобы лук был сладкий). Заправить салат майонезом, посолить и поперчить, хорошо перемешать.

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Оливье с говяжьим языком

На 1 порцию салата:

  • Говяжий язык - 35 г.
  • Морковь - 35 г.
  • Зеленый горошек - 40 г.
  • Яблоки - 0,5 шт.
  • Соленые огурцы - 25 г.
  • Свежие огурцы - 25 г.
  • Картошка - 50 г.
  • Перепелиные яйца - 5 шт.
  • Майонез - 30 г.
  • Соль, перец, зелень по вкусу.

Морковь и картошку отварить до готовности, перепелиные яйца варить 7 минут до готовности. Говяжий язык варить до готовности, пока его можно будет легко проткнуть вилкой (примерно 2-3 часа). 

Нарезать мелким кубиком свежие и соленые огурцы, картошку, морковь, яблоки, остывший язык. Лук мелко нарезать. Перепелиные яйца разрезать пополам. Смешать ингредиенты с горошком. Перемешать все ингредиенты и заправить салат солью, перцем и майонезом. Для этого салата лучше приготовить домашний майонез.

Оливье с креветками рецепт / фото Wikimedia Commons

Оливье с креветками и авокадо

  • Креветки очищенные - 150 г.
  • Морковь запеченная - 4 шт.
  • Консервированный горошек - 1 банка.
  • Соленый огурец - 1 шт.
  • Свежий огурец - 1 шт.
  • Яйца - 4 шт.
  • Майонез - 3 ст.л.
  • Васаби - 5 г.
  • Кориандр, сладкая паприка, молотый перец, соль по вкусу.
  • Красная икра - 2 ст.л.

Креветки можно заменить кальмарами, раковыми шейками или крабовыми палочками. Васаби в сосусе можно заменить тертым хреном. Яйца отварить вкрутую, морковь заранее запечь со специями.

Морковь, яйца, авокадо и два вида огурцов нарезать кубиками. Мелким кубиком нарезать раковые шейки или креветки. Мелкие креветки можно оставить целыми. Добавить горошек и перемешать ингредиенты. Заправить салат майонезом с васаби, посолить и поперчить. При подаче украсить оливье красной икрой и зеленью.

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