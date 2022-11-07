Салат Оливье считается одним из самых популярных не только в нашей стране, но и на всем постсоветском пространстве. Его можно приготовить на Новый год 2023 или в любой другой день, главное - выбрать правильный рецепт.
УНИАН предлагает выяснить, какие сочетания продуктов в этом салате будут наиболее удачными и чем можно заменить мясо в Оливье, если вы его не едите.
- Салат Оливье с колбасой - рецепт классический
- Салат Оливье с курицей - праздничный рецепт
- Вегетарианский Оливье - оригинальный рецепт
- Царский салат Оливье - лучший рецепт с красной рыбой
Ранее мы говорили о том, как готовится самый вкусный Оливье и какой секретный ингредиент туда нужно добавлять.
Салат Оливье с колбасой - рецепт классический
- картофель - 5 шт;
- вареная колбаса - 300 гр;
- соленый огурец - 4 шт;
- морковь - 1 шт;
- консервированный горошек - 1 банка;
- яйца - 4 шт;
- репчатый лук - 1 шт;
- майонез - 150 гр;
- соль.
Морковь, яйца и картофель отварить, нарезать кубиками, выложить в емкость для салата. Туда же добавить нарезанные огурцы, лук и колбасу, высыпать консервированный горошек. Заправить салат майонезом, посолить и перемешать.
Салат Оливье с курицей - праздничный рецепт
- картофель - 5 шт;
- куриная грудка - 300 гр;
- соленый огурец - 4 шт;
- морковь - 1 шт;
- консервированный горошек - 1 банка;
- яйца - 4 шт;
- репчатый лук - 1 шт;
- майонез - 150 гр;
- соль.
Куриную грудку отварить, разобрать на волокна. Картофель и морковь отварить в кожуре, затем очистить и нарезать кубиками. Мясо и овощи выложить в емкость для салата, к ним добавить измельченные огурцы, лук и вареные яйца. Дополнить салат консервированным горошком, заправить майонезом, посолить и перемешать.
Вегетарианский Оливье - оригинальный рецепт
В этом рецепте можно заменить майонез сметаной и убрать яйца, если вы не едите не только мясо, но и любую пищу животного происхождения.
- картофель - 5 шт;
- сыр Тофу - 150 гр;
- консервированный горошек - 0.5 банки;
- консервированная кукуруза - 0.5 банки;
- соленый огурец - 1 шт;
- свежий огурец - 1 шт;
- яйца - 4 шт;
- морковь - 1 шт;
- репчатый лук - 1 шт;
- майонез - 150 гр;
- соль.
Морковь, картофель и яйца отварить, почистить, нарезать кубиками и выложить в миску для салата. Туда же добавить измельченные огурцы, лук, кукурузу и горошек, а также не забыть про тофу. Заправить салат майонезом и посолить, по желанию добавить любимые специи.
Царский салат Оливье - лучший рецепт с красной рыбой
- картофель - 5 шт;
- малосольная красная рыба - 300 гр;
- свежий огурец - 2 шт;
- замороженный зеленый горошек - 200 гр;
- сливочное масло - 30 гр;
- майонез - 120 гр.
Картофель отварить, очистить, нарезать кубиками и выложить в емкость. Добавить к нему нарезанные огурцы. Растопить на сковороде сливочное масло, обжарить горошек до готовности, остудить и добавить к овощам. Следом выложить красную рыбу, заправить салат майонезом и перемешать.