Что можно добавить в салат Оливье вместо горошка и как правильно делать это блюдо - узнайте в материале УНИАН.

Салат Оливье считается одним из самых популярных не только в нашей стране, но и на всем постсоветском пространстве. Его можно приготовить на Новый год 2023 или в любой другой день, главное - выбрать правильный рецепт.

УНИАН предлагает выяснить, какие сочетания продуктов в этом салате будут наиболее удачными и чем можно заменить мясо в Оливье, если вы его не едите.

Ранее мы говорили о том, как готовится самый вкусный Оливье и какой секретный ингредиент туда нужно добавлять.

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Салат Оливье с колбасой - рецепт классический

картофель - 5 шт;

вареная колбаса - 300 гр;

соленый огурец - 4 шт;

морковь - 1 шт;

консервированный горошек - 1 банка;

яйца - 4 шт;

репчатый лук - 1 шт;

майонез - 150 гр;

соль.

Морковь, яйца и картофель отварить, нарезать кубиками, выложить в емкость для салата. Туда же добавить нарезанные огурцы, лук и колбасу, высыпать консервированный горошек. Заправить салат майонезом, посолить и перемешать.

Салат Оливье с курицей - праздничный рецепт

картофель - 5 шт;

куриная грудка - 300 гр;

соленый огурец - 4 шт;

морковь - 1 шт;

консервированный горошек - 1 банка;

яйца - 4 шт;

репчатый лук - 1 шт;

майонез - 150 гр;

соль.

Куриную грудку отварить, разобрать на волокна. Картофель и морковь отварить в кожуре, затем очистить и нарезать кубиками. Мясо и овощи выложить в емкость для салата, к ним добавить измельченные огурцы, лук и вареные яйца. Дополнить салат консервированным горошком, заправить майонезом, посолить и перемешать.

Вегетарианский Оливье - оригинальный рецепт

В этом рецепте можно заменить майонез сметаной и убрать яйца, если вы не едите не только мясо, но и любую пищу животного происхождения.

картофель - 5 шт;

сыр Тофу - 150 гр;

консервированный горошек - 0.5 банки;

консервированная кукуруза - 0.5 банки;

соленый огурец - 1 шт;

свежий огурец - 1 шт;

яйца - 4 шт;

морковь - 1 шт;

репчатый лук - 1 шт;

майонез - 150 гр;

соль.

Морковь, картофель и яйца отварить, почистить, нарезать кубиками и выложить в миску для салата. Туда же добавить измельченные огурцы, лук, кукурузу и горошек, а также не забыть про тофу. Заправить салат майонезом и посолить, по желанию добавить любимые специи.

Царский салат Оливье - лучший рецепт с красной рыбой

картофель - 5 шт;

малосольная красная рыба - 300 гр;

свежий огурец - 2 шт;

замороженный зеленый горошек - 200 гр;

сливочное масло - 30 гр;

майонез - 120 гр.

Картофель отварить, очистить, нарезать кубиками и выложить в емкость. Добавить к нему нарезанные огурцы. Растопить на сковороде сливочное масло, обжарить горошек до готовности, остудить и добавить к овощам. Следом выложить красную рыбу, заправить салат майонезом и перемешать.

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