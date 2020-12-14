Салат с тунцом рецепты / фото ua.depositphotos.com

Тунец — это морская рыба, принадлежащая к семейству скумбриевых. Он имеет низкую калорийность и обладает высокой пищевой ценностью, содержит массу ценнейших веществ и витаминов. Свежее филе тунца найти непросто, и стоит оно очень дорого. Однако эта рыба не теряет своих вкусовых качеств в консервированном виде и продается в любом магазине. Из тунца часто готовят праздничные салаты с яйцом, овощами, листьями салата и фруктами.

Салат с тунцом, пекинской капустой и яблоком

  • Консервированный тунец - 1 банка.
  • Яблоко - 2 шт.
  • Пекинская капуста - 8 листов.
  • Огурец - 1 шт.
  • Зеленые оливки без косточки - 100 г.
  • Майонез.
  • Соль, перец.

Из тунца слить жидкость, размять его вилкой. Листья капусты вымыть, нарезать квадратными кусочками. Оливки нарезать кружочками. Сладкие яблоки почистить, удалить семена, нарезать маленькими кубиками. Огурец нарезать кубиком. Смешать все ингредиенты, посолить и поперчить, заправить майонезом. Для более диетического варианта салат заправить греческим йогуртом.

Салат с тунцом и пастой "Средиземноморский"

Средиземноморский салат с тунцом и пастой / фото ua.depositphotos.com
  • Короткая паста - 250 г.
  • Консервированный тунец в масле - 1 банка.
  • Консервированная кукуруза - 200 г.
  • Помидор - 2 шт.
  • Маслины без косточки - 1 банка.
  • Чеснок - 2 зубчика.
  • Укроп рубленный.
  • Горчица зернами - 1 ч.л.
  • Соль, перец.

Тунец разделить с маслом в отдельные миски с помощью сита. Мякоть тунца разделить вилкой на средние кусочки. Пасту сварить по инструкции, не доварив 1 минуту, остудить, слегка сбрызнуть маслом из тунца. Помидор нарезать дольками, смешать с кукурузой и пастой. Из Для заправки соединить мелко измельченный чеснок, масло из банки с тунцом, укроп, зерна горчицы, соль и перец. Смешать все подготовленные продукты, заправить заправкой, сверху выложить целые маслины.

Салат с тунцом, огурцом и яйцами

  • Яйца - 2 шт.
  • Огурец - 2 шт.
  • Помидор черри - 5 шт.
  • Тунец - 1 банка. 
  • Оливковое масло - 2 ст.л.
  • Дижонская горчица - 1 ч.л.
  • Сок лимона - 1 ч.л.
  • Несколько веточек укропа.

Яйца отварить вкрутую, нарезать яйца и огурец кубиками. Помидоры разрезать пополам. Из тунца слить жидкость и размять вилкой. Приготовить заправку, смешав масло, горчицу, лимонный сок, соль и сушёные травы. Выложить салат слоями огурцы и тунца, полить заправкой. Сверху выложить яйца и половинки черри.

Салат с тунцом и картофелем

Салат с тунцом и картошкой / фото ua.depositphotos.com
  • Картофель - 3 шт.
  • Тунец консервированный в масле - 200 г.
  • Яйца куриные - 3 шт.
  • Лук фиолетовый - 1 шт.
  • Оливки - 100 г.
  • Укроп - 2 пучка.
  • Петрушка - 1 пучок
  • Соль, перец.
  • Лимон - четверть.
  • Оливковое масло - 2 ст.л.

Тунец выложить в миску вместе с маслом, размять вилкой. Картофель и яйца отварить до готовности, нарезать кубиками. Лук нарезать полукольцами. Измельчить петрушку и укроп. Оливки нарезать кружочками. Смешать все ингредиенты с тунцом. Для заправки смешать оливковое масло, соль, перец, мелко нарезанные ломтики лимона. Заправить салат заправкой и позволить настояться.

Читайте также другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова