Тунец — это морская рыба, принадлежащая к семейству скумбриевых. Он имеет низкую калорийность и обладает высокой пищевой ценностью, содержит массу ценнейших веществ и витаминов. Свежее филе тунца найти непросто, и стоит оно очень дорого. Однако эта рыба не теряет своих вкусовых качеств в консервированном виде и продается в любом магазине. Из тунца часто готовят праздничные салаты с яйцом, овощами, листьями салата и фруктами.
Салат с тунцом, пекинской капустой и яблоком
- Консервированный тунец - 1 банка.
- Яблоко - 2 шт.
- Пекинская капуста - 8 листов.
- Огурец - 1 шт.
- Зеленые оливки без косточки - 100 г.
- Майонез.
- Соль, перец.
Из тунца слить жидкость, размять его вилкой. Листья капусты вымыть, нарезать квадратными кусочками. Оливки нарезать кружочками. Сладкие яблоки почистить, удалить семена, нарезать маленькими кубиками. Огурец нарезать кубиком. Смешать все ингредиенты, посолить и поперчить, заправить майонезом. Для более диетического варианта салат заправить греческим йогуртом.
Салат с тунцом и пастой "Средиземноморский"
- Короткая паста - 250 г.
- Консервированный тунец в масле - 1 банка.
- Консервированная кукуруза - 200 г.
- Помидор - 2 шт.
- Маслины без косточки - 1 банка.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Укроп рубленный.
- Горчица зернами - 1 ч.л.
- Соль, перец.
Тунец разделить с маслом в отдельные миски с помощью сита. Мякоть тунца разделить вилкой на средние кусочки. Пасту сварить по инструкции, не доварив 1 минуту, остудить, слегка сбрызнуть маслом из тунца. Помидор нарезать дольками, смешать с кукурузой и пастой. Из Для заправки соединить мелко измельченный чеснок, масло из банки с тунцом, укроп, зерна горчицы, соль и перец. Смешать все подготовленные продукты, заправить заправкой, сверху выложить целые маслины.
Салат с тунцом, огурцом и яйцами
- Яйца - 2 шт.
- Огурец - 2 шт.
- Помидор черри - 5 шт.
- Тунец - 1 банка.
- Оливковое масло - 2 ст.л.
- Дижонская горчица - 1 ч.л.
- Сок лимона - 1 ч.л.
- Несколько веточек укропа.
Яйца отварить вкрутую, нарезать яйца и огурец кубиками. Помидоры разрезать пополам. Из тунца слить жидкость и размять вилкой. Приготовить заправку, смешав масло, горчицу, лимонный сок, соль и сушёные травы. Выложить салат слоями огурцы и тунца, полить заправкой. Сверху выложить яйца и половинки черри.
Салат с тунцом и картофелем
- Картофель - 3 шт.
- Тунец консервированный в масле - 200 г.
- Яйца куриные - 3 шт.
- Лук фиолетовый - 1 шт.
- Оливки - 100 г.
- Укроп - 2 пучка.
- Петрушка - 1 пучок
- Соль, перец.
- Лимон - четверть.
- Оливковое масло - 2 ст.л.
Тунец выложить в миску вместе с маслом, размять вилкой. Картофель и яйца отварить до готовности, нарезать кубиками. Лук нарезать полукольцами. Измельчить петрушку и укроп. Оливки нарезать кружочками. Смешать все ингредиенты с тунцом. Для заправки смешать оливковое масло, соль, перец, мелко нарезанные ломтики лимона. Заправить салат заправкой и позволить настояться.
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