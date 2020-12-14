Салаты с консервированным тунцом - сытная праздничная закуска.

Тунец — это морская рыба, принадлежащая к семейству скумбриевых. Он имеет низкую калорийность и обладает высокой пищевой ценностью, содержит массу ценнейших веществ и витаминов. Свежее филе тунца найти непросто, и стоит оно очень дорого. Однако эта рыба не теряет своих вкусовых качеств в консервированном виде и продается в любом магазине. Из тунца часто готовят праздничные салаты с яйцом, овощами, листьями салата и фруктами.

Салат с тунцом, пекинской капустой и яблоком

Консервированный тунец - 1 банка.

Яблоко - 2 шт.

Пекинская капуста - 8 листов.

Огурец - 1 шт.

Зеленые оливки без косточки - 100 г.

Майонез.

Соль, перец.

Из тунца слить жидкость, размять его вилкой. Листья капусты вымыть, нарезать квадратными кусочками. Оливки нарезать кружочками. Сладкие яблоки почистить, удалить семена, нарезать маленькими кубиками. Огурец нарезать кубиком. Смешать все ингредиенты, посолить и поперчить, заправить майонезом. Для более диетического варианта салат заправить греческим йогуртом.

Салат с тунцом и пастой "Средиземноморский"

Короткая паста - 250 г.

Консервированный тунец в масле - 1 банка.

Консервированная кукуруза - 200 г.

Помидор - 2 шт.

Маслины без косточки - 1 банка.

Чеснок - 2 зубчика.

Укроп рубленный.

Горчица зернами - 1 ч.л.

Соль, перец.

Тунец разделить с маслом в отдельные миски с помощью сита. Мякоть тунца разделить вилкой на средние кусочки. Пасту сварить по инструкции, не доварив 1 минуту, остудить, слегка сбрызнуть маслом из тунца. Помидор нарезать дольками, смешать с кукурузой и пастой. Из Для заправки соединить мелко измельченный чеснок, масло из банки с тунцом, укроп, зерна горчицы, соль и перец. Смешать все подготовленные продукты, заправить заправкой, сверху выложить целые маслины.

Салат с тунцом, огурцом и яйцами

Яйца - 2 шт.

Огурец - 2 шт.

Помидор черри - 5 шт.

Тунец - 1 банка.

Оливковое масло - 2 ст.л.

Дижонская горчица - 1 ч.л.

Сок лимона - 1 ч.л.

Несколько веточек укропа.

Яйца отварить вкрутую, нарезать яйца и огурец кубиками. Помидоры разрезать пополам. Из тунца слить жидкость и размять вилкой. Приготовить заправку, смешав масло, горчицу, лимонный сок, соль и сушёные травы. Выложить салат слоями огурцы и тунца, полить заправкой. Сверху выложить яйца и половинки черри.

Салат с тунцом и картофелем

Картофель - 3 шт.

Тунец консервированный в масле - 200 г.

Яйца куриные - 3 шт.

Лук фиолетовый - 1 шт.

Оливки - 100 г.

Укроп - 2 пучка.

Петрушка - 1 пучок

Соль, перец.

Лимон - четверть.

Оливковое масло - 2 ст.л.

Тунец выложить в миску вместе с маслом, размять вилкой. Картофель и яйца отварить до готовности, нарезать кубиками. Лук нарезать полукольцами. Измельчить петрушку и укроп. Оливки нарезать кружочками. Смешать все ингредиенты с тунцом. Для заправки смешать оливковое масло, соль, перец, мелко нарезанные ломтики лимона. Заправить салат заправкой и позволить настояться.

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Автор: Екатерина Пулатова