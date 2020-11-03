Рецепт грибов на костре / zapisnayaknigka.ru

Наступила поздняя осень - пора сбора урожая осенних грибов. Свежие лесные грибы можно приготовить на костре. Шашлык из грибов получается очень сочным и ароматным, он малокалорийный и разрешен во время поста. Для приготовления грибов на мангале можно использовать любые съедобные грибы, а также магазинные шампиньоны. Секрет вкусного шашлыка из грибов - правильно приготовленный маринад.

Грибы на мангале в соевом маринаде с овощами

  • Шампиньоны или другие грибы - 700.
  • Помидоры черри - 160 г.
  • Кабачок - 0,5 шт.
  • Сало - 100 г.
  • Растительное масло - 3 ст.л.
  • Соевый соус - 2 ст.л.
  • Специи сухие.
Шашлык с грибами и овощами / фото 1000.menu

Грибы промыть и просушить. Кабачок и помидоры помыть. Кабачок нарезать кружочками. Сало нарезать дольками. Для маринада смешать растительное масло, соевый соус, любимые приправы и специи. Хорошо подойдут базилик, мускатный орех, красный сладкий перец, розмарин.

Грибы, сало, кабачок и помидоры поместить в глубокую емкость, залить маринадом и оставить на полчаса. Нанизать на шампуры ингредиенты, выложить на горячие угли, готовить 10-15 минут со всех сторон. 

Шампиньоны на костре в сливочном маринаде

  • Грибы шампиньоны или другие - 500 г.
  • Густые сливки – 3 ст. л.
  • Сметана 30% жирности – 3 ст. л.
  • Соль.
  • Тмин.
  • Приправа карри.
  • Хмели-сунели.
  • Сушеный розмарин.

Смешать сухие специи и соль. Сливки смешать со сметаной. Добавить специи. Заправить грибы маринадом и оставить на 40 минут. Регулярно помешивать грибы, чтобы они пропитались соусом со всех сторон. Грибы поджарить на мангале до готовности.

Грибы на мангале в майонезе

Грибной шашлык с майонезом / фото pinterest.com
  • Грибы  – 1 кг.
  • Легкий майонез – 4 столовые ложки.
  • Подсолнечное масло – 4 столовые ложки.
  • Соль и специи – по вкусу.

Смешать майонез с растительным маслом и специями. Грибы помыть, очистить от грязи, заправить маринадом и оставить на 30 минут. Поджарить на мангале до румяности.

Грибы на мангале в винном соусе

Шашлык из грибов рецепт маринада / фото eat-me.ru
  • Свежие грибы – 1 кг.
  • Сухое белое вино – 150 мл;
  • Оливковое масло – 2,5 ст.л.
  • Сахар и соль.
  • Тимьян - пара веточек.
  • Смесь перцев.

Грибы промыть и просушить. Вино смешать с оливковым маслом, добавить соль, сахар, специи. Оставить грибы в маринаде на 40 минут при комнатной температуре. Приготовить на костре.

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Автор: Екатерина Пулатова