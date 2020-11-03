Наступила поздняя осень - пора сбора урожая осенних грибов. Свежие лесные грибы можно приготовить на костре. Шашлык из грибов получается очень сочным и ароматным, он малокалорийный и разрешен во время поста. Для приготовления грибов на мангале можно использовать любые съедобные грибы, а также магазинные шампиньоны. Секрет вкусного шашлыка из грибов - правильно приготовленный маринад.
Грибы на мангале в соевом маринаде с овощами
- Шампиньоны или другие грибы - 700.
- Помидоры черри - 160 г.
- Кабачок - 0,5 шт.
- Сало - 100 г.
- Растительное масло - 3 ст.л.
- Соевый соус - 2 ст.л.
- Специи сухие.
Грибы промыть и просушить. Кабачок и помидоры помыть. Кабачок нарезать кружочками. Сало нарезать дольками. Для маринада смешать растительное масло, соевый соус, любимые приправы и специи. Хорошо подойдут базилик, мускатный орех, красный сладкий перец, розмарин.
Грибы, сало, кабачок и помидоры поместить в глубокую емкость, залить маринадом и оставить на полчаса. Нанизать на шампуры ингредиенты, выложить на горячие угли, готовить 10-15 минут со всех сторон.
Шампиньоны на костре в сливочном маринаде
- Грибы шампиньоны или другие - 500 г.
- Густые сливки – 3 ст. л.
- Сметана 30% жирности – 3 ст. л.
- Соль.
- Тмин.
- Приправа карри.
- Хмели-сунели.
- Сушеный розмарин.
Смешать сухие специи и соль. Сливки смешать со сметаной. Добавить специи. Заправить грибы маринадом и оставить на 40 минут. Регулярно помешивать грибы, чтобы они пропитались соусом со всех сторон. Грибы поджарить на мангале до готовности.
Грибы на мангале в майонезе
- Грибы – 1 кг.
- Легкий майонез – 4 столовые ложки.
- Подсолнечное масло – 4 столовые ложки.
- Соль и специи – по вкусу.
Смешать майонез с растительным маслом и специями. Грибы помыть, очистить от грязи, заправить маринадом и оставить на 30 минут. Поджарить на мангале до румяности.
Грибы на мангале в винном соусе
- Свежие грибы – 1 кг.
- Сухое белое вино – 150 мл;
- Оливковое масло – 2,5 ст.л.
- Сахар и соль.
- Тимьян - пара веточек.
- Смесь перцев.
Грибы промыть и просушить. Вино смешать с оливковым маслом, добавить соль, сахар, специи. Оставить грибы в маринаде на 40 минут при комнатной температуре. Приготовить на костре.
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