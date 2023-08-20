Сезон консерваций в самом разгаре. У каждой хозяйки есть четкий список того, что она заготовляет для семьи на зиму. А есть ли в вашем списке заправка для борща? Скорее записывайте ТОП-3 самые вкусные рецепты.
Свекла на огородах украинских хозяек уже созрела, так же как и морковь, лук, томаты и болгарский перец. Замечательный набор, из которого получится вкусная заправка для борща на зиму. Кулинары миксуют состав заправок, но есть и универсальные рецепты. Рассмотрим три самых удачных варианта.
- Заправка для борща на зиму из помидоров и перца и моркови
- Заправка для борща на зиму - рецепт с капустой
- Заправка для борща на зиму с томатной пастой без капусты
Заправка для борща на зиму из помидоров и перца и моркови
Эта простая заправка для борща на зиму требует тщательного выбора главного ингредиента - свеклы. Выберите для приготовления самые насыщенные овощи, чтобы борщ имел выраженный цвет.
Для приготовления порции на 2 пол-литровые банки нам понадобится:
- морковь - 2 шт;
- чеснок - 3 зубчика;
- лук репчатый - 2 шт;
- болгарский перец - 2 шт;
- подсолнечное масло - 150 мл;
- свекла - 2 шт;
- томат - 4-5 шт;
- соль - 1 ст. л.;
- сахар - 1 ст. л;
- укроп - маленький пучок;
- уксус 9% - 3 ст. л.
Морковь очистите и потрите на терке "по-корейски", лук измельчите кубиками, а чеснок измельчите, или выжмите с помощью кухонного девайса. Нарежьте перец средним кубиком.
Разогрейте в кастрюле масло, добавьте измельченные чеснок и лук, через 4 минуты морковь и перец. Тушить 10 минут вместе.
Тем временем очистите свеклу, потрите их на терке "по-корейски", или просто на крупной. Добавьте тушить к другим овощам.
Промойте томаты и натрите их на крупной терке, или измельчите в чаше блендера при наличии нужных насадки и режима. Добавьте томатное пюре к другим овощам вместе с сахаром и солью. Тушите 30 минут и начните стерилизовать банки.
Добавьте к тушеным овощам измельченный укроп и уксус. Тушить еще 5 минут, затем разложить по банкам и закатать. Заправка для борща на зиму по этому рецепту должна охлаждаться сутки при комнатной температуре.
Заправка для борща на зиму - рецепт с капустой
Большинство хозяек добавляют к этому блюду свежую капусту, но в составе заправки она также хороша на вкус. Мы убедим, что заправка для борща на зиму с капустой точно понравится вашим родным.
Для приготовления большой порции консервации нужны:
- свекла - 15 шт;
- лук - 5 шт;
- морковь - 5 кг;
- капуста - 1 средняя.
- томаты - 5-7 шт;
- сахар - 200 г;
- соль - 3 ст. л.
- масло - 250 г.
- уксус 9% - 125 г.
По этому рецепту получится классическая украинская заправка для борща на зиму. Для приготовления необходимо измельчить все овощи на кухонном комбайне, или теркой. Лук и томаты нарезать мелкими кубиками. Капусту измельчите удобным для вас способом: либо ножом, либо в комбайне.
Все овощи поместите в кастрюлю, добавьте сахар, масло, соль, уксус. Овощная смесь должна тушиться на большом огне до закипания, а затем на среднем еще 30 минут. Уменьшите огонь до среднего и тушите 30 минут.
Вот и все - заправка для борща со свеклой на зиму готова. Теперь поместите ее в стерилизованные банки, закатайте, укутайте одеялом до полного остывания.
Заправка для борща на зиму с томатной пастой без капусты
Это отличный вариант для тех, кому нравится заправка для борща со свеклой без перца и капусты. Многим не нравится вкус консервированной капусты в блюде, а также специфический вкус болгарского перца. Для таких гурманов есть свой рецепт.
Нам нужны:
- свекла - 1 кг;
- морковь - 150 г;
- лук - 300 г;
- чеснок - 5 зубчиков;
- томатная паста - 100 г;
- подсолнечное масло - 50 мл;
- уксус - 50 мл;
- черный перец - 5 горошин;
- сахар - 100 гр;
- соль - 60 г;
- вода - 1 л.
Свеклу и морковь очистите и натрите на терке. Чеснок и лук нарезать кубиками.
Нагрейте масло в кастрюле и обжарьте лук с морковью. Через 3-4 минуты, когда лук станет мягким, добавьте свеклу и черный перец. Тушить 15 минут.
Тем временем смешайте воду, томатную пасту, соль и сахар. Добавьте жидкость к овощам. Туда же добавьте чеснок, накройте крышкой и тушите еще 15 минут на умеренном огне.
Затем добавьте уксус, перемешайте и тушите еще 2 минуты. Все, заправка для борща на зиму как в магазине готова. Теперь ее необходимо поместить в стерилизованные банки, закатать и оставили под теплым одеялом до остывания.
Напомним, ранее мы рассказывали, как консервировать свеклу на зиму. Сделайте несколько баночек, выбрав парочку из этих рецептов - такая маринованная свекла на зиму обязательно выручит вас.