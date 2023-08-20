Каждый найдет свой идеальный рецепт для зимних заготовок.

Сезон консерваций в самом разгаре. У каждой хозяйки есть четкий список того, что она заготовляет для семьи на зиму. А есть ли в вашем списке заправка для борща? Скорее записывайте ТОП-3 самые вкусные рецепты.

Свекла на огородах украинских хозяек уже созрела, так же как и морковь, лук, томаты и болгарский перец. Замечательный набор, из которого получится вкусная заправка для борща на зиму. Кулинары миксуют состав заправок, но есть и универсальные рецепты. Рассмотрим три самых удачных варианта.

Заправка для борща на зиму из помидоров и перца и моркови

Эта простая заправка для борща на зиму требует тщательного выбора главного ингредиента - свеклы. Выберите для приготовления самые насыщенные овощи, чтобы борщ имел выраженный цвет.

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Для приготовления порции на 2 пол-литровые банки нам понадобится:

морковь - 2 шт;

чеснок - 3 зубчика;

лук репчатый - 2 шт;

болгарский перец - 2 шт;

подсолнечное масло - 150 мл;

свекла - 2 шт;

томат - 4-5 шт;

соль - 1 ст. л.;

сахар - 1 ст. л;

укроп - маленький пучок;

уксус 9% - 3 ст. л.

Морковь очистите и потрите на терке "по-корейски", лук измельчите кубиками, а чеснок измельчите, или выжмите с помощью кухонного девайса. Нарежьте перец средним кубиком.

Разогрейте в кастрюле масло, добавьте измельченные чеснок и лук, через 4 минуты морковь и перец. Тушить 10 минут вместе.

Тем временем очистите свеклу, потрите их на терке "по-корейски", или просто на крупной. Добавьте тушить к другим овощам.

Промойте томаты и натрите их на крупной терке, или измельчите в чаше блендера при наличии нужных насадки и режима. Добавьте томатное пюре к другим овощам вместе с сахаром и солью. Тушите 30 минут и начните стерилизовать банки.

Добавьте к тушеным овощам измельченный укроп и уксус. Тушить еще 5 минут, затем разложить по банкам и закатать. Заправка для борща на зиму по этому рецепту должна охлаждаться сутки при комнатной температуре.

Заправка для борща на зиму - рецепт с капустой

Большинство хозяек добавляют к этому блюду свежую капусту, но в составе заправки она также хороша на вкус. Мы убедим, что заправка для борща на зиму с капустой точно понравится вашим родным.

Для приготовления большой порции консервации нужны:

свекла - 15 шт;

лук - 5 шт;

морковь - 5 кг;

капуста - 1 средняя.

томаты - 5-7 шт;

сахар - 200 г;

соль - 3 ст. л.

масло - 250 г.

уксус 9% - 125 г.

По этому рецепту получится классическая украинская заправка для борща на зиму. Для приготовления необходимо измельчить все овощи на кухонном комбайне, или теркой. Лук и томаты нарезать мелкими кубиками. Капусту измельчите удобным для вас способом: либо ножом, либо в комбайне.

Все овощи поместите в кастрюлю, добавьте сахар, масло, соль, уксус. Овощная смесь должна тушиться на большом огне до закипания, а затем на среднем еще 30 минут. Уменьшите огонь до среднего и тушите 30 минут.

Вот и все - заправка для борща со свеклой на зиму готова. Теперь поместите ее в стерилизованные банки, закатайте, укутайте одеялом до полного остывания.

Заправка для борща на зиму с томатной пастой без капусты

Это отличный вариант для тех, кому нравится заправка для борща со свеклой без перца и капусты. Многим не нравится вкус консервированной капусты в блюде, а также специфический вкус болгарского перца. Для таких гурманов есть свой рецепт.

Нам нужны:

свекла - 1 кг;

морковь - 150 г;

лук - 300 г;

чеснок - 5 зубчиков;

томатная паста - 100 г;

подсолнечное масло - 50 мл;

уксус - 50 мл;

черный перец - 5 горошин;

сахар - 100 гр;

соль - 60 г;

вода - 1 л.

Свеклу и морковь очистите и натрите на терке. Чеснок и лук нарезать кубиками.

Нагрейте масло в кастрюле и обжарьте лук с морковью. Через 3-4 минуты, когда лук станет мягким, добавьте свеклу и черный перец. Тушить 15 минут.

Тем временем смешайте воду, томатную пасту, соль и сахар. Добавьте жидкость к овощам. Туда же добавьте чеснок, накройте крышкой и тушите еще 15 минут на умеренном огне.

Затем добавьте уксус, перемешайте и тушите еще 2 минуты. Все, заправка для борща на зиму как в магазине готова. Теперь ее необходимо поместить в стерилизованные банки, закатать и оставили под теплым одеялом до остывания.

Напомним, ранее мы рассказывали, как консервировать свеклу на зиму. Сделайте несколько баночек, выбрав парочку из этих рецептов - такая маринованная свекла на зиму обязательно выручит вас.

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