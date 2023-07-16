Украинцы вовсю собирают урожай фруктов и ягод на дачах. Если у вас дома лежит много разных фруктов и вы не знаете, что из них приготовить - предлагаем сделать универсальное варенье ассорти из ягод и фруктов. Готовится оно очень просто, все ингредиенты идеально "дружат" между собой, а родные даже не поймут из чего оно приготовлено.
Варенье ассорти из фруктов
Фрукты в рецепте можно заменять по вкусу на любые, что у вас в наличии. Если берете более кислые фрукты, чем указано в рецепте, то увеличивайте количество сахара.
Ингредиенты:
- яблоки - 400 г;
- груши - 360 г;
- абрикосы - 750 г;
- виноград - 300 г;
- персик - 300 г;
- лимон - 1 шт.;
- апельсин - 1 шт.;
- сахар - 1,7 кг.
Все фрукты тщательно промыть, удалить косточки. Лимон и апельсин очистить от кожуры.
Груши нарезать тонкими ломтиками и залить кипятком. Поставить на плиту и довести до кипения. Затем добавить сахар, ещё раз закипятить и варить сахарный сироп несколько минут. В сироп добавить все нарезанные кусочками фрукты, кроме цитрусов.
Лимон и апельсин нарезать тонкими ломтиками и довести до кипения отдельно. Затем выложить к остальным фруктам. Варить варенье-ассорти 15-20 минут, пока все фрукты не станут мягкими и прозрачными. Разлить ещё горячий десерт по чистым сухим банкам и закрутить крышкой.
Варенье-ассорти из ягод на зиму
С рецептом можно смело экспериментировать, меняя состав по своему вкусу.
Ингредиенты:
- красная смородина;
- крыжовник;
- рябина;
- малина;
- яблоки;
- сливы;
- сахар.
Фрукты и ягоды можно брать в любом количестве, а сахара берите столько же, сколько вместе весят все остальные ингредиенты.
Все ингредиенты тщательно промыть, очистить от веточек и листьев. Яблоки и сливы нарезать кубиком. Смешать все ягоды и фрукты в большой кастрюле, и засыпать сахаром. Поставить кастрюлю на медленный огонь и довести до кипения. Варить варенье-ассорти из ягод до готовности (15-20 минут), снимая пенку в процессе варки. Готовое горячее варенье разложить по стерилизованным банкам.