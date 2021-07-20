Большая часть витаминов сохраняется в помидорах даже после консервации.

С наступлением сезона помидоров хозяйки часто делают закрутки на зиму, ведь в свежем виде этот овощ хранится недолго. Консервация часто спасает нас в зимние дни, когда в магазине продаются лишь невкусные тепличные овощи. Ещё одна причина готовить консервированные помидоры - польза для здоровья. При мариновании сохраняется бо́льшая часть полезных веществ и витаминов.

На нашем сайте вы можете подобрать рецепт маринованных помидоров по своему вкусу. А в этой статье мы разберемся, чем полезен этот овощ в консервированном виде, и кому он противопоказан.

Маринованные помидоры - польза

Маринованные помидоры содержат большое количество антиоксиданта липкоина, который помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Если закрыть помидоры без уксуса, они сохранят больше витаминов, а также противовоспалительные и антибактериальные свойства.

Маринованные помидоры относятся к низкокалорийным продуктам. Их можно употреблять при похудении. В консервации сохраняется витамин В и аскорбиновая кислота, которые полезны для сосудов. Приготовленные таким способом овощи положительно влияют на абсорбцию железа и здоровье глаз.

Консервированные помидоры помогают нейтрализовать действие алкоголя и облегчают состояние при похмелье. Они также могут повысить артериальное давление, что полезно для гипотоников.

В чем вред маринованных помидоров

Читайте такжеУниверсальный овощ: польза и вред кабачков, кому противопоказанКак и любая консервация, такие продукты вредят людям с повышенной кислотностью желудка, язвой, гастритом и заболеваниями кишечника. Из-за повышенного количества щавелевой кислоты и соли консервированные помидоры запрещены при мочекаменной болезни. Маринованные овощи повышают артериальное давление, поэтому не рекомендуются при гипертонии.

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Автор: Екатерина Пулатова