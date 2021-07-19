Для того, чтобы порадовать себя ароматной и сочной закуской, воспользуйтесь одним из рецептов, приведенных ниже. Пикантности и оригинальности маринаду добавят не только специи, но и различные овощи и фрукты.
Маринованные помидоры - полезные рекомендации
- Каждый рецепт написан для банки объемом 3л. Вы можете сами решать, какое количество помидоров возьмете. Главное - укладывайте их плотно и заливайте жидкостью до самого края.
- Обязательно тщательно мойте все ингредиенты, а банки стерилизуйте.
- Небольшой секрет: если хотите избежать “взрывания” консервации, проткните зубочисткой место плодоножки овоща.
- После того, как закатаете банки, переверните их, накройте теплой тканью и поставьте на крышки.
Рецепт маринованных помидоров на зиму - вариант с добавлением зелени
- петрушка - 6 веточек;
- укроп - 8 зонтиков;
- чеснок - 3 зубчика;
- лавровый лист - 3 шт;
- сушеная гвоздика - 3 бутона;
- душистый перец - 9 горошин;
- помидоры - 1-2 кг;
- вода - 1.5 л (примерно);
- соль - 2.5 ст.л;
- сахар - 100 гр;
- уксус 9% - 1.5 ст.л.
Выкладываем на дно банки 3 веточки петрушки, 4 зонтика укропа и половину чеснока, нарезанного пластинами. Добавляем лавровый лист, гвоздику и перец. Сверху выкладываем помидоры и высыпаем оставшееся количество зелени. Вливаем в банку кипяток, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут.
Сливаем жидкость из банки в кастрюлю, добавляем соль, сахар, уксус и перемешиваем. Доводим до кипения и варим пару минут. Затем вливаем жидкость в банку и закатываем.
Помидоры в собственном соку
- помидоры - 4 кг (примерно);
- яблочный уксус.
Для томатного сока (количество указано на 1 литр):
- сахар - 3 ст.л;
- соль - 1.5 ст.л.
В каждую банку из тех, что вы приготовили для консервации, вливаем 1.5 ст.л яблочного уксуса. Все помидоры сортируем и делим на две части. Самые маленькие и красивые отбираем, а те, что имеют неприглядный вид, оставляем для сока. Если есть поврежденные овощи, срезаем все “проблемные” места.
Не забываем подготовить простерилизованные банки.
Берем помидоры для томатного сока, разрезаем каждый пополам и пропускаем через мясорубку или блендер. Получившийся сок сливаем в кастрюлю, добавляем сахар и соль, доводим до кипения. После того, как масса закипит, сразу выключаем огонь.
Читайте такжеЧто приготовить из кабачков: подборка аппетитных сезонных блюдВыкладываем в банки помидоры, заливаем кипятком. Помните о том, что нужно вливать воду постепенно, чтобы банки не лопнули. Накрываем банки крышками и ждем пару минут, пока содержимое простерилизуется. Затем сливаем кипяток. Заполняем банки томатным соком до самого горлышка и добавляем 1 ст.л яблочного уксуса.
Закатываем банки, переворачиваем на крышки и накрываем теплой тканью.
Маринованные помидоры - рецепт с морковью и перцем
- хрен - 2 листа;
- помидоры - 1.5 - 2 кг;
- вода - примерно 3 литра;
- морковь - 1 шт;
- болгарский перец - 1 шт;
- острый перец - половинка;
- чеснок - 6-8 зубчиков;
- укроп, петрушка;
- соль - 2.5 ст.л;
- сахар - 3 ст.л;
- смесь перцев - 10-15 горошин;
- уксус 6% - 100 мл.
Бросаем в банку листья хрена и укладываем сверху помидоры. Кипятим воду, заливаем ею овощи, накрываем крышкой и оставляем на 25 минут.
В это время через мясорубку пропускаем морковь, перцы, чеснок и зелень. Берем кастрюлю, наливаем в нее 1 л. воды, засыпаем овощную массу, добавляем соль и сахар, перемешиваем. Доводим на умеренном огне до кипения и варим 5 минут.
Сливаем воду с помидоров, насыпаем в банку специи, уксус и овощную массу. Если нужно, доливаем до краев кипяток. Закатываем банки.
Как мариновать помидоры на зиму с виноградом
- чеснок - 6-8 зубчиков;
- болгарский перец - 1 шт;
- укроп - 3 зонтика;
- помидоры - 1.5-2 кг;
- белый виноград - 450 гр;
- вода - 1.5 л (примерно);
- соль - 3 ст.л;
- сахар - 5 ст.л;
- яблочный уксус - 2.5 ст.л;
- соевый соус - 2-3 ст.л (по желанию).
На дно банки выкладываем нарезанные чеснок, перец и укроп. Утрамбовываем помидоры, чередуя их с виноградом. Наливаем в банку кипяток, накрываем крышкой и оставляем на 15-20 минут. Затем сливаем воду в кастрюлю, добавляем соль, сахар и кипятим 5 минут.
Добавляем в банку яблочный уксус, соевый соус и рассол, а после - закатываем.
Рецепты маринованных помидоров с луком
- репчатый лук - 3-4 шт;
- сушеная гвоздика - 10 бутонов;
- помидоры - 1.5-2 кг;
- вода - 1.5 л (примерно);
- соль - 2 ст.л;
- сахар - 5 ст.л;
- уксусная эссенция - 1 ст.л
Нарезаем лук кольцами. Выкладываем в банку половину от нарезанного количества, добавляем гвоздику. А затем чередуем помидоры с луковыми кольцами.
Наливаем в банку кипяток, накрываем крышкой и оставляем на 20 минут. Затем сливаем воду в кастрюлю, насыпаем соль и сахар, перемешиваем и кипятим. Добавляем уксус, заливаем помидоры кипящей смесью и закатываем.
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