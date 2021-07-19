Помидор - универсальный овощ, который можно употреблять как угодно: свежим, маринованным или в виде сока.

Для того, чтобы порадовать себя ароматной и сочной закуской, воспользуйтесь одним из рецептов, приведенных ниже. Пикантности и оригинальности маринаду добавят не только специи, но и различные овощи и фрукты.

Маринованные помидоры - полезные рекомендации

Каждый рецепт написан для банки объемом 3л. Вы можете сами решать, какое количество помидоров возьмете. Главное - укладывайте их плотно и заливайте жидкостью до самого края.

Обязательно тщательно мойте все ингредиенты, а банки стерилизуйте.

Небольшой секрет: если хотите избежать “взрывания” консервации, проткните зубочисткой место плодоножки овоща.

После того, как закатаете банки, переверните их, накройте теплой тканью и поставьте на крышки.

Рецепт маринованных помидоров на зиму - вариант с добавлением зелени

петрушка - 6 веточек;

укроп - 8 зонтиков;

чеснок - 3 зубчика;

лавровый лист - 3 шт;

сушеная гвоздика - 3 бутона;

душистый перец - 9 горошин;

помидоры - 1-2 кг;

вода - 1.5 л (примерно);

соль - 2.5 ст.л;

сахар - 100 гр;

уксус 9% - 1.5 ст.л.

Выкладываем на дно банки 3 веточки петрушки, 4 зонтика укропа и половину чеснока, нарезанного пластинами. Добавляем лавровый лист, гвоздику и перец. Сверху выкладываем помидоры и высыпаем оставшееся количество зелени. Вливаем в банку кипяток, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут.

Сливаем жидкость из банки в кастрюлю, добавляем соль, сахар, уксус и перемешиваем. Доводим до кипения и варим пару минут. Затем вливаем жидкость в банку и закатываем.

Помидоры в собственном соку

помидоры - 4 кг (примерно);

яблочный уксус.

Для томатного сока (количество указано на 1 литр):

сахар - 3 ст.л;

соль - 1.5 ст.л.

В каждую банку из тех, что вы приготовили для консервации, вливаем 1.5 ст.л яблочного уксуса. Все помидоры сортируем и делим на две части. Самые маленькие и красивые отбираем, а те, что имеют неприглядный вид, оставляем для сока. Если есть поврежденные овощи, срезаем все “проблемные” места.

Не забываем подготовить простерилизованные банки.

Берем помидоры для томатного сока, разрезаем каждый пополам и пропускаем через мясорубку или блендер. Получившийся сок сливаем в кастрюлю, добавляем сахар и соль, доводим до кипения. После того, как масса закипит, сразу выключаем огонь.

Читайте такжеЧто приготовить из кабачков: подборка аппетитных сезонных блюдВыкладываем в банки помидоры, заливаем кипятком. Помните о том, что нужно вливать воду постепенно, чтобы банки не лопнули. Накрываем банки крышками и ждем пару минут, пока содержимое простерилизуется. Затем сливаем кипяток. Заполняем банки томатным соком до самого горлышка и добавляем 1 ст.л яблочного уксуса.

Закатываем банки, переворачиваем на крышки и накрываем теплой тканью.

Маринованные помидоры - рецепт с морковью и перцем

хрен - 2 листа;

помидоры - 1.5 - 2 кг;

вода - примерно 3 литра;

морковь - 1 шт;

болгарский перец - 1 шт;

острый перец - половинка;

чеснок - 6-8 зубчиков;

укроп, петрушка;

соль - 2.5 ст.л;

сахар - 3 ст.л;

смесь перцев - 10-15 горошин;

уксус 6% - 100 мл.

Бросаем в банку листья хрена и укладываем сверху помидоры. Кипятим воду, заливаем ею овощи, накрываем крышкой и оставляем на 25 минут.

В это время через мясорубку пропускаем морковь, перцы, чеснок и зелень. Берем кастрюлю, наливаем в нее 1 л. воды, засыпаем овощную массу, добавляем соль и сахар, перемешиваем. Доводим на умеренном огне до кипения и варим 5 минут.

Сливаем воду с помидоров, насыпаем в банку специи, уксус и овощную массу. Если нужно, доливаем до краев кипяток. Закатываем банки.

Как мариновать помидоры на зиму с виноградом

чеснок - 6-8 зубчиков;

болгарский перец - 1 шт;

укроп - 3 зонтика;

помидоры - 1.5-2 кг;

белый виноград - 450 гр;

вода - 1.5 л (примерно);

соль - 3 ст.л;

сахар - 5 ст.л;

яблочный уксус - 2.5 ст.л;

соевый соус - 2-3 ст.л (по желанию).

На дно банки выкладываем нарезанные чеснок, перец и укроп. Утрамбовываем помидоры, чередуя их с виноградом. Наливаем в банку кипяток, накрываем крышкой и оставляем на 15-20 минут. Затем сливаем воду в кастрюлю, добавляем соль, сахар и кипятим 5 минут.

Добавляем в банку яблочный уксус, соевый соус и рассол, а после - закатываем.

Рецепты маринованных помидоров с луком

репчатый лук - 3-4 шт;

сушеная гвоздика - 10 бутонов;

помидоры - 1.5-2 кг;

вода - 1.5 л (примерно);

соль - 2 ст.л;

сахар - 5 ст.л;

уксусная эссенция - 1 ст.л

Нарезаем лук кольцами. Выкладываем в банку половину от нарезанного количества, добавляем гвоздику. А затем чередуем помидоры с луковыми кольцами.

Наливаем в банку кипяток, накрываем крышкой и оставляем на 20 минут. Затем сливаем воду в кастрюлю, насыпаем соль и сахар, перемешиваем и кипятим. Добавляем уксус, заливаем помидоры кипящей смесью и закатываем.

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Автор: Кристина Кащавцева