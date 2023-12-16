Эти горячие блюда на Новый год вам захочется повторять каждый год.

Рождество и Новый год - любимые семейные праздники украинцев, на которые хочется приготовить что-то особенное. Мы собрали лучшие горячие блюда на Новый год 2024 на разный вкус и кошелек. Некоторые из них требуют кулинарного опыта, а другие доступны даже новичкам в готовке. Но все они одинаково понравятся родным и друзьям.

Видео дня

Новогодняя курица запеченная с апельсинами

Любителям курицы обязательно стоит включить это блюдо в меню на Новый год 2024. Запеченная целиком курочка, пропитанная апельсиновым соком, быстро исчезнет с тарелок.

Ингредиенты:

курица - 1 тушка;

апельсины - 1 шт.;

картофель - 5-6 шт.;

майонез - 4 стол. л.;

приправа для курицы - 1 чайн. л.

Курицу промойте и обсушите салфетками. Апельсин промойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см. Майонез смешайте с приправой для курицы и смажьте поверхность курицы. Выложите тушку на противень с пергаментом. Внутрь курицы выложите нарезанный апельсин. Картошку почистите, нарежьте на четвертинки и выложите вокруг курицы. Запекайте блюдо в духовке около 2 часов при 200 градусах.

Запеченная рыба на Новый год

Запекать в духовке рекомендуется щуку, скумбрию, судака или форель, но можно взять и любую другую рыбу по вкусу.

Ингредиенты:

рыба - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

лимон - 1 шт.;

болгарский перец - 1 шт.;

помидоры - 2 шт.;

стручковая фасоль - 100 г;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

зелень, соль, перец по вкусу.

Рыбу разморозьте в холодильнике, если она замороженная. Духовку включите разогреваться до 180 градусов. Рыбу выпотрошите, очистите от плавников и чешуи. Голову и хвост можно оставить. Лимон, лук перец и помидоры нарежьте тонкими кольцами, морковь - кружочками.

В форму для запекания выложите смоченный в воде пергамент для выпечки. Выложите на дно формы половину овощей, затем положите рыбу, полейте маслом, посолите и поперчите. На рыбу выложите вторую половину овощей. Запекайте рыбу 35-50 минут в зависимости от размера.

Картошка фаршированная

Очень вкусный и сытный новогодний гарнир, который также может быть самостоятельным блюдом. Фаршировать картошку можно чем угодно - мы же предлагаем рецепт с сыром и шинкой.

Ингредиенты:

крупная картошка 4 шт.;

сыр - 100 г;

сливочное масло - 20 г;

шинка или колбаса - 150 г;

соль, перец, зелень по вкусу.

Картошку тщательно помойте и отварите в мундире в подсоленной воде до готовности (20-25 минут). Каждый клубень разрежьте пополам и ложкой выскребите мякоть из середины, чтобы получились картофельные лодочки.

Сыр натрите на терке, а шинку мелко нарежьте. Картофельную мякоть разомните вилкой и смешайте с шинкой и сыром, поперчите и посолите по вкусу. Наполните картофелины этой начинкой. Выпекайте фаршированную картошку 15-20 минут в духовке при 180 градусах, или подогрейте в микроволновке, пока не растает сыр.

Куриный рулет с черносливом

Вкусное блюдо на большую компанию, которое удобно разрезать на порционные кусочки.

Ингредиенты:

куриное филе - 500 г;

чернослив - 100 г;

твердый сыр - 100 г;

майонез - 2 стол. л.;

соль, перец по вкусу.

Чернослив замочите в горячей воде на 20 минут. Натрите на крупной терке. Куриное филе нарежьте на тонкие пласты и отбейте с двух сторон. Не отбивайте слишком сильно, иначе мясо будет тонким и начинка вывалится. Смажьте каждое филе с одной стороны майонезом и посыпьте сыром, а на сыр выложите чернослив. Заверните каждое филе в рулет и при необходимости закрепите зубочистками.

Рулет можно запечь в духовке или пожарить на сковороде. Приготовление в духовке: выложите рулетики в пригодную для запекания форму, накройте фольгой и запекайте 30 минут при 180 градусах.

Приготовление на сковороде: разогрейте 2 ложки масла, обваляйте рулетики в муке и обжаривайте с каждой стороны по 10-15 минут.

Ленивая лазанья из лаваша

Ленивая лазанья по вкусу не уступает классической, но готовится гораздо проще. Чтобы блюдо получилось удачным, выбирайте качественный и не самый дешевый сыр.

Ингредиенты:

лаваш - 300 г (2 штуки);

куриный фарш - 500 г;

лук - 1 шт.;

твердый сыр - 150 г;

томатная паста - 3 стол. л.;

вода - 150 мл;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

перец, соль, специи по вкусу.

Сыр натрите на крупной терке, а луковицу мелко нарежьте. В сковородке разогрейте масло и выложите куриный фарш с луком. Обжаривайте 5 минут, постоянно помешивая. Затем добавьте в сковороду томатную пасту и влейте воду. Посолите и поперчите фарш по вкусу, добавьте специи (хорошо подойдут итальянские травы и мускатный орех). Тушите все вместе 5 минут под крышкой.

Лаваш нарежьте на прямоугольники, которые поместятся в вашу форму для запекания. Два прямоугольника сделайте больше - это будет дно и бортики. Смажьте форму для выпечки маслом и выложите большие листы крест-накрест. Выложите слой начинки из фарша, посыпьте сыром и накройте листом лаваша. Чередуйте начинку и листы, пока фарш не закончится. Последний слой накройте лавашом и посыпьте сыром.

Поставьте лазанью в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 20-30 минут до румяной корочки.

Смотрите другие новогодние и рождественские рецепты: