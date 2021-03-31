Гаспачо - это традиционный испанский томатный суп.

Гаспачо - это традиционный испанский томатный суп, который подают в холодном виде. Он хорошо освежает в жаркие летние дни. Этот легкий овощной супчик можно есть на диете или при лечебном питании. Когда-то он считался блюдом для бедняков, но позднее приобрел народную любовь и подавался на стол королевы Испании.

Классический испанский гаспачо

Спелые помидоры - 1 кг.

Черствый белый хлеб - 150 г.

Зеленый болгарский перец - 1 шт.

Средний огурец - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика.

Красный лук - 1 шт.

Хересный или красный винный уксус - 1,5 ст.л.

Оливковое масло - 80 мл.

Соус табаско по вкусу.

Хлеб размять на несколько кусочков и залить теплой водой на пару минут. Из перца удалить семена, а огурец очистить от кожуры. Огурцы, перец и лук нарезать крупными кубиками. Чеснок нарезать пластинами. Помидоры разрезать на 4 части и ошпарить кипятком на несколько минут. Снять всю шкурку и нарезать крупными кусочками.

Выложить все овощи в кастрюлю. Добавить несколько капель табаско, соль, уксус, оливковое масло и размоченный хлеб. Измельчить всю массу блендером. Пропустить суп через сито, чтобы в нем не осталось комочков. Суп поставить в холодильник на 3 часа и разлить по мискам. Украсить мелко нарезанными овощами или сухариками и подавать холодным.

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Автор: Екатерина Пулатова