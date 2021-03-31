Гаспачо - это традиционный испанский томатный суп, который подают в холодном виде. Он хорошо освежает в жаркие летние дни. Этот легкий овощной супчик можно есть на диете или при лечебном питании. Когда-то он считался блюдом для бедняков, но позднее приобрел народную любовь и подавался на стол королевы Испании.
Классический испанский гаспачо
- Спелые помидоры - 1 кг.
- Черствый белый хлеб - 150 г.
- Зеленый болгарский перец - 1 шт.
- Средний огурец - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Красный лук - 1 шт.
- Хересный или красный винный уксус - 1,5 ст.л.
- Оливковое масло - 80 мл.
- Соус табаско по вкусу.
Хлеб размять на несколько кусочков и залить теплой водой на пару минут. Из перца удалить семена, а огурец очистить от кожуры. Огурцы, перец и лук нарезать крупными кубиками. Чеснок нарезать пластинами. Помидоры разрезать на 4 части и ошпарить кипятком на несколько минут. Снять всю шкурку и нарезать крупными кусочками.
Выложить все овощи в кастрюлю. Добавить несколько капель табаско, соль, уксус, оливковое масло и размоченный хлеб. Измельчить всю массу блендером. Пропустить суп через сито, чтобы в нем не осталось комочков. Суп поставить в холодильник на 3 часа и разлить по мискам. Украсить мелко нарезанными овощами или сухариками и подавать холодным.
Читайте также другие рецепты:
- Сочные котлеты с сыром: как приготовить вкусное блюдо
- Сладкие булочки с корицей: как испечь ароматные мягкие синнабоны
- Нежная панна котта: рецепт классического итальянского десерта
- Вкусные витаминные салаты: рецепты блюда из свежих овощей
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram