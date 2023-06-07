Рассказываем, как сделать домашнее мороженое из простых продуктов и без сомнительных добавок.

Мороженое домашнее приготовить не так сложно, как может казаться. Для этого не нужны ни специальные приспособления, ни какие-то секретные технологии. Вкусный, а главное, натуральный десерт можно приготовить из молока или с добавлением сливок - получается настоящий пломбир.

Шоколадное домашнее мороженое из сливок

Домашнее мороженое пломбир готовится из сливок и молока. Если добавить шоколад - получится шоколадный пломбир.

Ингредиенты:

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топленое молоко - 250 мл;

сливки 10% - 500 мл;

сахар - 150 г;

яичные желтки - 4 шт;

какао - 1 ст. л.;

сливки 33% (для ганаша) - 100 мл;

сливочное масло (для ганаша) - 20 г;

черный шоколад (для ганаша) - 130 г.

Как приготовить домашнее мороженое

Приготовьте ганаш: прогрейте сливки до парения (но не кипятите!), снимите с огня, добавьте сливочное масло и черный шоколад. Хорошо перемешайте - масло и шоколад должны полностью растопиться.

Взбейте яичные желтки с сахаром, нагрейте молоко, добавьте в него яйца с сахаром. Поставьте на водяную баню и заварите до загустения - должна получиться консистенция негустого киселя.

Ранее мы рассказывали, как сделать водяную баню и для чего ее применять.

Разведите какао в столовой ложке молока, влейте через сито в основную смесь, добавьте 5 ст. л. шоколадного ганаша, снимите с огня. Хорошо перемешайте, перелейте в контейнер и дайте остыть. Накройте крышкой и поставьте в морозилку. Через 2 часа достаньте и пробейте блендером, затем снова отправьте в морозилку до полного застывания.

Имбирное домашнее мороженое - простой рецепт из молока

Не любите шоколадный - приготовьте обычный пломбир. Имбирь и лимон придают этому десерту просто волшебный вкус.

Ингредиенты:

молоко домашнее цельное (или с самым высоким % жирности) - 600 г;

сахар - 150 г;

яичные желтки - 6 шт.;

мука - 2 ч.л.;

корень имбиря (тертый) - 30 г;

цедра лимона - 1 ч. л.;

мятный ликер (по желанию) - 1 ст. л.

Как приготовить домашнее мороженое

Закипятите молоко, снимите с огня. добавьте тертый корень имбиря и цедру лимона, оставьте на 15-20 минут. Процедите молоко. Взбейте яичные желтки с сахаром добела, добавьте муку, перемешайте. Соедините процеженное молоко с яичными желтками и поставьте на водяную баню. Нагревайте смесь, постоянно помешивая, пока она не загустеет.

Снимите огня, добавьте по желанию мятный ликер, хорошо перемешайте, перелейте в контейнер, дайте остыть, накройте крышкой и отправьте в морозилку на 8 часов. Достаньте, пробейте блендером еще раз до однородности и поставьте в морозилку еще на 1-2 часа.

Подавайте с тертым шоколадом.

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