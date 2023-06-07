Мороженое домашнее приготовить не так сложно, как может казаться. Для этого не нужны ни специальные приспособления, ни какие-то секретные технологии. Вкусный, а главное, натуральный десерт можно приготовить из молока или с добавлением сливок - получается настоящий пломбир.
Шоколадное домашнее мороженое из сливок
Домашнее мороженое пломбир готовится из сливок и молока. Если добавить шоколад - получится шоколадный пломбир.
Ингредиенты:
- топленое молоко - 250 мл;
- сливки 10% - 500 мл;
- сахар - 150 г;
- яичные желтки - 4 шт;
- какао - 1 ст. л.;
- сливки 33% (для ганаша) - 100 мл;
- сливочное масло (для ганаша) - 20 г;
- черный шоколад (для ганаша) - 130 г.
Как приготовить домашнее мороженое
Приготовьте ганаш: прогрейте сливки до парения (но не кипятите!), снимите с огня, добавьте сливочное масло и черный шоколад. Хорошо перемешайте - масло и шоколад должны полностью растопиться.
Взбейте яичные желтки с сахаром, нагрейте молоко, добавьте в него яйца с сахаром. Поставьте на водяную баню и заварите до загустения - должна получиться консистенция негустого киселя.
Ранее мы рассказывали, как сделать водяную баню и для чего ее применять.
Разведите какао в столовой ложке молока, влейте через сито в основную смесь, добавьте 5 ст. л. шоколадного ганаша, снимите с огня. Хорошо перемешайте, перелейте в контейнер и дайте остыть. Накройте крышкой и поставьте в морозилку. Через 2 часа достаньте и пробейте блендером, затем снова отправьте в морозилку до полного застывания.
Имбирное домашнее мороженое - простой рецепт из молока
Не любите шоколадный - приготовьте обычный пломбир. Имбирь и лимон придают этому десерту просто волшебный вкус.
Ингредиенты:
- молоко домашнее цельное (или с самым высоким % жирности) - 600 г;
- сахар - 150 г;
- яичные желтки - 6 шт.;
- мука - 2 ч.л.;
- корень имбиря (тертый) - 30 г;
- цедра лимона - 1 ч. л.;
- мятный ликер (по желанию) - 1 ст. л.
Как приготовить домашнее мороженое
Закипятите молоко, снимите с огня. добавьте тертый корень имбиря и цедру лимона, оставьте на 15-20 минут. Процедите молоко. Взбейте яичные желтки с сахаром добела, добавьте муку, перемешайте. Соедините процеженное молоко с яичными желтками и поставьте на водяную баню. Нагревайте смесь, постоянно помешивая, пока она не загустеет.
Снимите огня, добавьте по желанию мятный ликер, хорошо перемешайте, перелейте в контейнер, дайте остыть, накройте крышкой и отправьте в морозилку на 8 часов. Достаньте, пробейте блендером еще раз до однородности и поставьте в морозилку еще на 1-2 часа.
Подавайте с тертым шоколадом.