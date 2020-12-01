Такой домашний пирог получается нежным и воздушным.

Пирог на кефире – очень вкусный и ароматный, его любят как взрослые, так и дети. Готовят такой пирог без дрожжей, но, тем не менее, он получается воздушным. Сдобрить выпечку можно любыми ягодами, сухофруктами, орехами.

Ягодный пирог на кефире

Мука пшеничная - 300 г

Масло сливочное - 80 г

Сахарная пудра - 150 г

Яйцо куриное - 4 шт.

Кефир - 200 мл

Разрыхлитель теста - 1 пачка

Ягоды (любые, желательно разные) - 400 г

Взбить сахар, желтки и кефир. Масло растопить и слегка остудить. Добавить к желткам, взбить.

Читайте такжеРоскошный торт "Красный бархат": как приготовить вкуснейший праздничный десертК муке добавить разрыхлитель теста, перемешать. Добавить к массе и взбить венчиком.

Отдельно взбить белки в крепкую пену. Добавить в тесто, перемешать лопаткой.

Форму диаметром 30 см смазать маслом. Выложить в нее тесто, разровнять лопаткой.

Сверху выложить ягоды. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 170°С в течение 45 минут.

Заливной пирог с мясом на кефире

Для теста

Пшеничная мука - 2 ст.

Кефир - 2 ст.

Куриные яйца - 3 шт.

Сахар - 1,5 ч. л.

Поваренная соль - 1,5 ч. л.

Сода пищевая - 1,5 ч. л.

Для начинки

Фарш мясной - 500 г

Фарш свинина говядина - 500 г

Лук репчатый - 200 г

Укроп - 5 г

Чеснок - 1 зубчик

Базилик - 0,5 ч. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Растительное масло - 1,5 ст. л.

Дополнительно

Растительное масло - 1 ч. л.

Сливочное масло - 0,5 ч. л.

Мясо заранее перекрутить через мясорубку. Лук мелко нарезать. Обжарить на масле в течение нескольких минут до мягкости.

Тем временем мелко нарезать укроп.

Выложить к луку фарш. Размять вилкой или деревянной лопаткой, разбивая комочки. Посолить, поперчить, добавить щепотку сушеного базилика или других специй по вкусу. Пропустить через пресс зубчик чеснока для аромата.

Обжарить на среднем огне 4-5 минут до испарения жидкости (сильно не зажаривать, чтобы не был сухой).

Приготовление теста. Вбить яйца, добавить сахар и соль, смешать. Влить кефир, перемешать. Муку смешать с содой. Соединить сухие и жидкие ингредиенты. Хорошо перемешать, пока вся мука не впитается.

В смазанную форму вылить половину теста, сверху выложить обжаренный фарш. По желанию посыпать нарезанным укропом или другой зеленью. Залить второй половиной теста.

Выпекать в духовке при 180°С в течение 35-45 минут в зависимости от духовки. Готовность теста можно проверить, проткнув пирог зубочисткой – она должна быть сухой.

По желанию смазать пирог кусочком сливочного масла. Дать пирогу немного остыть, а затем можно нарезать и пробовать.

Шоколадно-творожный пирог "Мраморное море"

Мука пшеничная - 225 г

Масло сливочное - 180 г

Сахар - 0,5 ст.

Яйца куриные - 4 шт.

Кефир - 100 мл

Сода гашеная уксусом - 0,75 ч. л.

Какао-порошок - 3 ст. л.

Соль - 0,3 ч. л.

Для начинки

Творог (0-5%) - 350 г

Сахар - 0,5 ст.

Яйца куриные - 2 шт.

Фрукты (консервированные) - 120 г

Приготовление теста. Взбить яйца, масло и сахар. Влить кефир, муку, гашеную соду, соль и какао-порошок, все перемешать.

Читайте такжеВкусная выпечка из слоеного теста: рецепты пирога, штруделя и рулетиковПриготовление начинки. Миксером на средней скорости взбить творог, сахар и яйца.

Нагреть духовку до 180°С. Застелить бумагой для выпечки форму, слегка смазать ее маслом.

Влить в форму половину теста, разровнять. Налить половину творожной смеси, распределить ее по поверхности.

Выложить фрукты поверх начинки. Вылить половину оставшегося теста, затем остатки начинки, сверху распределить остальное тесто.

Далее нужно чем-то провести несколько горизонтальных линий на всю глубину теста.

Отправить в разогретую до 180°С духовку и печь примерно чуть больше часа. Готовность определять спичкой – она должна выйти из теста почти сухой.

Остудить в форме, вынуть и разрезать на кусочки только после остывания.

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Автор: УНИАН