Хрустящее песочное печенье: как приготовить лакомство через мясорубку

Такое печенье имеет своеобразную форму и вид.

Вкусное домашнее печенье, сформированное с помощью мясорубки, получается очень красивым и украсит собой любое чаепитие.

К тому же оно рассыпчатое и нежное на вкус, просто тающее во рту.

Печенье "Мимоза" через мясорубку

Мука - 600 г

Куриные яйца - 2 шт.

Сливочное масло - 250 г

Сахар - 300 г

Разрыхлитель - 2,5 г

Ванилин - 2,5 г

Яйца разбить в просторную миску, добавить сахар и ванилин, растереть массу венчиком до белого. Ввести в яичную массу размягченное сливочное масло, размешать до однородности.

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Просеять муку с разрыхлителем, замесить тесто. Оно должно получиться гладким, упругим и эластичным.

Сформировать из теста колбаску, пропустить ее через мясорубку, установив решетку с большими отверстиями. Отрезать печенье длиной 8-10 см, выложить на противень, застеленный пергаментом.

Выпекать в духовке, разогретой до 180°С, примерно 15-20 минут. Остудить печенье и можно лакомиться вкусной выпечкой.

Печенье с творогом через мясорубку

Пшеничная мука - 320 г

Творог - 200 г

Сливочное масло - 200 г

Сахар - 200 г

Яйца - 2 шт.

Разрыхлитель - 5 г

Ванилин - 5 г

Соль - по вкусу

Растереть размягченное сливочное масло с сахаром, убивать яйца и перемешать. Добавить сыр.

Просеять муку с разрыхлителем и ванилином, добавить соль, вымесить тесто – оно не должно липнуть к рукам.

Готовое тесто обмотать пищевой пленкой и отправить охлаждаться, чтобы было проще перекрутить его через мясорубку.

Через несколько часов доставать тесто из холодильника. Пропустить его через мясорубку. Перекрученное тесто нарезать частями в 6 см и выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в духовке, разогретой до 170°С в течение 20 минут.

Печенье через мясорубку с маргарином

Пшеничная мука - 150 г

Маргарин - 50 г

Сахар - 50 г

Ванильный сахар - 5 г

Сметана - 40 г

Разрыхлитель - 3 г

Сахарная пудра - 30

Соль - по вкусу

В миску выложить маргарин, добавить обычный и ванильный сахар, соль и сметану. Просеять муку вместе с разрыхлителем, вымесить тесто до однородного состояния. Скатать его в шар и, обернув пищевой пленкой, отправить в морозилку на 20 минут.

Затем пропустить тесто через мясорубку, отрезая "фарш" через каждые 5-6 см, и выкладывать его на застеленный пергаментом противень.

Выпекать печенье при температуре 180°С в течение получаса. Готовые изделия посыпать сахарной пудрой и можно подавать к чаю.

Печенье через мясорубку на смальце

Мука пшеничная (просеянная) - 1 кг

Масло сливочное - 200 г

Смалец - 200 г

Яйцо куриное - 4 шт.

Сахар - 200 г

Сода, гашеная уксусом - 1 ч. л.

Нарезать в муку сливочное масло, смалец и порубить. Затем добавить сахар, яйца и погасить соду уксусом.

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Замесить мягкое, не тугое тесто (муку подсыпать по минимуму). Теперь его нужно положить на 15-20 минут в морозилку. Тем временем включить духовку на 180°С.

Приготовить мясорубку и необходимые насадки для печенья. Достать тесто, прокрутить его через мясорубку (должны вылезать колбаски-печенюшки) и сложить на противень.

Отправить в духовку на 15 минут до румяности печенья.

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