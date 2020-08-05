Хрустящее песочное печенье: как приготовить лакомство через мясорубку
Вкусное домашнее печенье, сформированное с помощью мясорубки, получается очень красивым и украсит собой любое чаепитие.
К тому же оно рассыпчатое и нежное на вкус, просто тающее во рту.
Печенье "Мимоза" через мясорубку
- Мука - 600 г
- Куриные яйца - 2 шт.
- Сливочное масло - 250 г
- Сахар - 300 г
- Разрыхлитель - 2,5 г
- Ванилин - 2,5 г
Яйца разбить в просторную миску, добавить сахар и ванилин, растереть массу венчиком до белого. Ввести в яичную массу размягченное сливочное масло, размешать до однородности.
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Просеять муку с разрыхлителем, замесить тесто. Оно должно получиться гладким, упругим и эластичным.
Сформировать из теста колбаску, пропустить ее через мясорубку, установив решетку с большими отверстиями. Отрезать печенье длиной 8-10 см, выложить на противень, застеленный пергаментом.
Выпекать в духовке, разогретой до 180°С, примерно 15-20 минут. Остудить печенье и можно лакомиться вкусной выпечкой.
Печенье с творогом через мясорубку
- Пшеничная мука - 320 г
- Творог - 200 г
- Сливочное масло - 200 г
- Сахар - 200 г
- Яйца - 2 шт.
- Разрыхлитель - 5 г
- Ванилин - 5 г
- Соль - по вкусу
Растереть размягченное сливочное масло с сахаром, убивать яйца и перемешать. Добавить сыр.
Просеять муку с разрыхлителем и ванилином, добавить соль, вымесить тесто – оно не должно липнуть к рукам.
Готовое тесто обмотать пищевой пленкой и отправить охлаждаться, чтобы было проще перекрутить его через мясорубку.
Через несколько часов доставать тесто из холодильника. Пропустить его через мясорубку. Перекрученное тесто нарезать частями в 6 см и выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в духовке, разогретой до 170°С в течение 20 минут.
Печенье через мясорубку с маргарином
- Пшеничная мука - 150 г
- Маргарин - 50 г
- Сахар - 50 г
- Ванильный сахар - 5 г
- Сметана - 40 г
- Разрыхлитель - 3 г
- Сахарная пудра - 30
- Соль - по вкусу
В миску выложить маргарин, добавить обычный и ванильный сахар, соль и сметану. Просеять муку вместе с разрыхлителем, вымесить тесто до однородного состояния. Скатать его в шар и, обернув пищевой пленкой, отправить в морозилку на 20 минут.
Затем пропустить тесто через мясорубку, отрезая "фарш" через каждые 5-6 см, и выкладывать его на застеленный пергаментом противень.
Выпекать печенье при температуре 180°С в течение получаса. Готовые изделия посыпать сахарной пудрой и можно подавать к чаю.
Печенье через мясорубку на смальце
- Мука пшеничная (просеянная) - 1 кг
- Масло сливочное - 200 г
- Смалец - 200 г
- Яйцо куриное - 4 шт.
- Сахар - 200 г
- Сода, гашеная уксусом - 1 ч. л.
Нарезать в муку сливочное масло, смалец и порубить. Затем добавить сахар, яйца и погасить соду уксусом.
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Замесить мягкое, не тугое тесто (муку подсыпать по минимуму). Теперь его нужно положить на 15-20 минут в морозилку. Тем временем включить духовку на 180°С.
Приготовить мясорубку и необходимые насадки для печенья. Достать тесто, прокрутить его через мясорубку (должны вылезать колбаски-печенюшки) и сложить на противень.
Отправить в духовку на 15 минут до румяности печенья.
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