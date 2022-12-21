Печь имбирное печенье на Рождество и Новый год очень просто и весело.

Ароматное и пряное имбирное печенье и многих ассоциируется с новогодними праздниками. Смесь пряностей для такого печенья окутывает теплом и заряжает новогодним настроением. Для изготовления такого печенья используют разные праздничные формы, а верхушку украшают сахарной глазурью.

Ранее мы рассказывали, как приготовить ароматное овсяное печенье.

Имбирное печенье рецепт

Мука - 200 г.

Сливочное масло - 100 г.

Сахар - 100 г.

Яйцо - 1 шт.

Мёд жидкий - 3 чайн.л.

Сода пищевая - 1.5 чайн.л.

Порошок имбиря - 2 чайн.л.

Специи (молотая корица, кардамон, душистый перец) - 2 ч.л.

Какао-порошок -1 чайн.л.

Для глазури:

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Сахарная пудра -100 г.

Яичный белок - 1 шт.

Лимонная кислота - 2 г или 1 ч.л. сока лимона.

Пищевые красители - по желанию.

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Муку смешайте с имбирем, какао, молотыми специями и содой. Масло взбить вместе с сахаром с помощью венчика или миксера. Добавить в масляную смесь яйцо и мед, ещё раз взбить. Мед можно заменить сахаром.

Муку со специями вмешать в масляно-яичную смесь. Замесить густое и слегка липкое тесто. Завернуть тесто в пищевую пленку и положить в морозилку на 2 часа.

Затем холодное тесто выложить на бумагу для выпечки и очень тонко раскатать. Формочками выдавить фигурки для печенья. А коктейльной трубочкой можно сделать отверстия, чтобы повесить печенье на елку. Выпекать печенье 5-7 минут при 180 градусах.

Для глазури взбить миксером яичный белок сначала на маленькой скорости, потом на большой. Во время взбивания всыпать в белок сахарную пудру и лимонный сок. Взбивать, пока масса станет однородной, гладкой и блестящей. По желанию добавить пищевой краситель. Глазурь нужно нанести на печенье сразу, пока она не засохла.

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