Овсяное печенье любят многие за его легкий утонченный вкус и низкое содержание калорий. Такой выпечкой можно лакомиться даже тем, кто сидит на диете. УНИАН расскажет, как испечь овсяное печенье быстро и просто в домашних условиях.
Ранее мы предлагали рецепты постного печенья для тех, кто соблюдает Рождественский пост.
Овсяное печенье - рецепт с корицей
- яйца - 2 шт;
- сливочное масло - 70 гр;
- сахар - 70 гр;
- корица - 1-2 ч.л;
- овсяные хлопья быстрого приготовления - 150 гр;
- пшеничная мука - 20 гр.
Желтки отделить от белков, вылить в емкость, добавить половину от указанного количества сливочного масла и тщательно взбить миксером. Белки взбить отдельно в густую пену. Оставшееся масло разогреть на сковороде, высыпать овсяные хлопья, обжаривать их 10 минут, а затем остудить. Соединить овсянку, яично-сахарную смесь и муку, тщательно перемешать. Добавить белки и снова перемешать. Застелить противень пергаментом, ложкой выложить тесто, выпекать 15 минут при температуре 180 °С.
Овсяное печенье с изюмом - рецепт
- изюм - 30 гр;
- сахар - 150-200 гр;
- ванилин - на кончике ножа;
- сливочное масло - 85 гр;
- соль - на кончике ножа;
- вода - 50 мл;
- корица - 0.5 ч.л;
- измельченные овсяные хлопья или овсяная мука - 75 гр;
- пшеничная мука - 170 гр.
Изюм измельчить в блендере, соединить с сахаром, ванилином и размягченным сливочным маслом. Снова взбить так, чтобы получилась однородная смесь. В теплой воде растворить соль, корицу и овсяную муку, добавить к сахарной массе. Постепенно всыпая пшеничную муку, перемешать до однородной консистенции.
Раскатать тесто в пласт толщиной 1 см, стаканом или формочкой вырезать кусочки теста нужной формы. Переложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, выпекать 10–12 минут при температуре 200 °С.
Домашнее овсяное печенье на сметане с медом
- овсяные хлопья быстрого приготовления - 150 гр;
- пшеничная мука - 200 гр;
- сода - 0.5 ч.л;
- сливочное масло - 100 гр;
- сахар - 85 гр;
- мед - 1 ст.л;
- сметана - 150 гр;
- яйца - 1 шт.
Овсяные хлопья измельчить в блендере, в отдельной емкости соединить муку с содой. Сливочное масло размягчить, растереть с сахаром. Добавить к этой смеси мед, яйцо и сметану, взбить миксером. Перемешать в овсянкой и, добавляя муку с содой, замесить тесто. Противень застелить пергаментной бумагой, ложкой выложить тесто. Выпекать печенье в духовке 10–15 минут при температуре 200 °С.
Овсяное печенье с бананом и орехами
- орехи - 50 гр;
- изюм - 50 гр;
- банан - 1 шт;
- ванильный сахар - 0.5 ч.л;
- молоко - 80 мл;
- овсяные хлопья быстрого приготовления - 100 гр.
Изюм залить кипятком, оставить на 15 минут, промыть проточной водой. Орехи измельчить в блендере, банан размять вилкой, смешать с сахаром и молоком. Добавить овсяные хлопья, изюм и орехи. Оставить тесто на 20-30 минут, затем выложить его ложкой на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в духовке 10–15 минут при температуре 180 °С.