Как приготовить овсяное печенье с разными начинками так, чтобы близкие просили добавки - узнайте в материале УНИАН.

Овсяное печенье любят многие за его легкий утонченный вкус и низкое содержание калорий. Такой выпечкой можно лакомиться даже тем, кто сидит на диете. УНИАН расскажет, как испечь овсяное печенье быстро и просто в домашних условиях.

Ранее мы предлагали рецепты постного печенья для тех, кто соблюдает Рождественский пост.

Овсяное печенье - рецепт с корицей

яйца - 2 шт;

сливочное масло - 70 гр;

сахар - 70 гр;

корица - 1-2 ч.л;

овсяные хлопья быстрого приготовления - 150 гр;

пшеничная мука - 20 гр.

Желтки отделить от белков, вылить в емкость, добавить половину от указанного количества сливочного масла и тщательно взбить миксером. Белки взбить отдельно в густую пену. Оставшееся масло разогреть на сковороде, высыпать овсяные хлопья, обжаривать их 10 минут, а затем остудить. Соединить овсянку, яично-сахарную смесь и муку, тщательно перемешать. Добавить белки и снова перемешать. Застелить противень пергаментом, ложкой выложить тесто, выпекать 15 минут при температуре 180 °С.

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Овсяное печенье с изюмом - рецепт

изюм - 30 гр;

сахар - 150-200 гр;

ванилин - на кончике ножа;

сливочное масло - 85 гр;

соль - на кончике ножа;

вода - 50 мл;

корица - 0.5 ч.л;

измельченные овсяные хлопья или овсяная мука - 75 гр;

пшеничная мука - 170 гр.

Изюм измельчить в блендере, соединить с сахаром, ванилином и размягченным сливочным маслом. Снова взбить так, чтобы получилась однородная смесь. В теплой воде растворить соль, корицу и овсяную муку, добавить к сахарной массе. Постепенно всыпая пшеничную муку, перемешать до однородной консистенции.

Раскатать тесто в пласт толщиной 1 см, стаканом или формочкой вырезать кусочки теста нужной формы. Переложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, выпекать 10–12 минут при температуре 200 °С.

Домашнее овсяное печенье на сметане с медом

овсяные хлопья быстрого приготовления - 150 гр;

пшеничная мука - 200 гр;

сода - 0.5 ч.л;

сливочное масло - 100 гр;

сахар - 85 гр;

мед - 1 ст.л;

сметана - 150 гр;

яйца - 1 шт.

Овсяные хлопья измельчить в блендере, в отдельной емкости соединить муку с содой. Сливочное масло размягчить, растереть с сахаром. Добавить к этой смеси мед, яйцо и сметану, взбить миксером. Перемешать в овсянкой и, добавляя муку с содой, замесить тесто. Противень застелить пергаментной бумагой, ложкой выложить тесто. Выпекать печенье в духовке 10–15 минут при температуре 200 °С.

Овсяное печенье с бананом и орехами

орехи - 50 гр;

изюм - 50 гр;

банан - 1 шт;

ванильный сахар - 0.5 ч.л;

молоко - 80 мл;

овсяные хлопья быстрого приготовления - 100 гр.

Изюм залить кипятком, оставить на 15 минут, промыть проточной водой. Орехи измельчить в блендере, банан размять вилкой, смешать с сахаром и молоком. Добавить овсяные хлопья, изюм и орехи. Оставить тесто на 20-30 минут, затем выложить его ложкой на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в духовке 10–15 минут при температуре 180 °С.

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